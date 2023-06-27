Улица Жуковского расположена в историческом центре города, от Канатной до Преображенской улицы.

Впервые она упоминается в 1808 году в документах о развитии почтовых домов Херсонской губернии. Для Одесской почтовой конторы в 1812 году был выкуплен дом Бржезовского на пересечении с Екатерининской улицей (на месте современного здания Укртелекома). По этой конторе улица получила своё первое название — Почтовая — под которым она обозначена на карте города 1826 г.

Жуковского — одна из старейших улиц города, считается, что заложена ещё де Рибасом.

Современное название улица получила в 1902 году. Это одна из немногих улиц города, которая почти не меняла своего названия.