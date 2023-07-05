Мы в старом-старом Мукачевском переулке

Тихий, довольно зеленый, уютный, патриархальный и современный. Старые дома соседствуют с новыми, причем, новострои вплелись в жизнь исторического переулка тоже как-то «тихо».

Он находится напротив нашей Музкомедии, совсем небольшой и очень своеобразный. Тот случай, когда стоит просто по нему пройтись.

Мукачевский переулок расположен рядом с морем. Здесь живут владельцы элитного жилья, поэтому тут всегда чисто и красиво. А частные дома удивляют интересной архитектурой.

В зеленых зонах растет много экзотичных для Одессы растений – разнообразные хвойные, лиственные и даже такая редкая для Одессы рябина.