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Учора, 19:00

Мы в старом-старом Мукачевском переулке

Категория: Фоторепортаж

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Тихий, довольно зеленый, уютный, патриархальный и современный. Старые дома соседствуют с новыми, причем, новострои вплелись в жизнь исторического переулка тоже как-то «тихо».
Он находится напротив нашей Музкомедии, совсем небольшой и очень своеобразный. Тот случай, когда стоит просто по нему пройтись.  
Мукачевский переулок расположен рядом с морем. Здесь живут владельцы элитного жилья, поэтому тут всегда чисто и красиво. А частные дома удивляют интересной архитектурой. 
В зеленых зонах растет много экзотичных для Одессы растений – разнообразные хвойные, лиственные и даже такая редкая для Одессы рябина.


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