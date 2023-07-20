Улица Болгарская

Практически со дня основания города в Одессе существовала большая болгарская диаспора, образованная представителями этой национальности, спасающимися от отуречивания. Улица, где компактно проживало преимущественно болгарское население, получило название Болгарская. После Октябрьской революции была переименована в улицу Будённого.

В начале 90-х годов двадцатого века улице вернули имя Болгарская.

Болгарская улица находится в старой части города на Молдаванке — известнейшего района Одессы — и тянется от улицы Мельницкая до улицы Старопортофранковская.