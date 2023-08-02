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Переулок Нахимова

Категория: Фоторепортаж


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Переулок Нахимова — самая короткая в Одессе улица, всего 150 метров.  
Находится переулок в исторической части города и соединяет Канатную и Маразлиевскую  улицы.
Первое название — Барятинский, по имени местного домовладельца князя В. И. Барятинского. 
С 1938 года — переулок Штапенко, а в период румынской оккупации (1941—1944) был переименован обратно в Барятинский.
Современное название получил в 1946 году в честь адмирала Павла Нахимова.
Из известных людей здесь жил писатель  А.И. Куприн.


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