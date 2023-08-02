Автор: Вячеслав ТЕНЯКОВ, «Слово»
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Переулок Нахимова — самая короткая в Одессе улица, всего 150 метров.
Находится переулок в исторической части города и соединяет Канатную и Маразлиевскую улицы.
Первое название — Барятинский, по имени местного домовладельца князя В. И. Барятинского.
С 1938 года — переулок Штапенко, а в период румынской оккупации (1941—1944) был переименован обратно в Барятинский.
Современное название получил в 1946 году в честь адмирала Павла Нахимова.
Из известных людей здесь жил писатель А.И. Куприн.