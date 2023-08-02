Переулок Нахимова — самая короткая в Одессе улица, всего 150 метров.

Находится переулок в исторической части города и соединяет Канатную и Маразлиевскую улицы.

Первое название — Барятинский, по имени местного домовладельца князя В. И. Барятинского.

С 1938 года — переулок Штапенко, а в период румынской оккупации (1941—1944) был переименован обратно в Барятинский.

Современное название получил в 1946 году в честь адмирала Павла Нахимова.

Из известных людей здесь жил писатель А.И. Куприн.