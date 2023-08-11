Кулико́во По́ле — одна из самых больших исторических площадей Одессы, расположена в Приморском районе города, недалеко от железнодорожного вокзала.

Представляет собой квадрат площадью 10,5 га, ограниченный улицами Среднефонтанской, Пироговской, Канатной и Итальянским бульваром. В 1967—1991 годах носила название площадь Октябрьской Революции. На площади расположено здание Одесского дома профсоюзов (1958).

В начале XIX века эти земли за городской чертой принадлежали роду помещиков Куликовских. В народе местность называли «Куликовскими полями». Со временем это название превратилось в более привычное «Куликово поле. Род Куликовских имел в Одессе свой оркестр из крепостных музыкантов, переходящий по наследству и весьма знаменитый в городе. Так, известно, что оркестр Д. Н. Овсянникова-Куликовского выступал на открытии Одесского городского театра (будущего оперного).

В XIX веке поле использовалось как плац для построения войск во время парадов и других торжественных мероприятий.

В 1884 году на части территории поля был выстроен Железнодорожный вокзал.

Постепенно, к началу XX века, самое большое в городе, хоть и неблагоустроенное, поле стало традиционным местом народных гуляний. Здесь устраивались различные аттракционы, выступления цирков-шапито, выставлялись паноптикумы с восковыми фигурами и прочими диковинками, достойными кунсткамеры. На площади отмечались и массовые праздники — Новый год, Рождество, Пасха, сопровождаемые неизменными ярмарками.

В конце 1940-х—1950-х годах была сделана планировка площади, превратившая его в квадрат площадью 10,5 га, который окружили цветниками и зелёными газонами. Были высажены голубые ели, а также платаны, липы, пирамидальные дубы.

В 1958 году в юго-западном углу площади было построено, с диагональной ориентацией, монументальное пятиэтажное здание обкома Компартии, ныне Дом Профсоюзов.