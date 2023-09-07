Ранее, до 2009 г., бульвар Жванецкого назывался бульваром Искусств, так как здесь располагается выставочный зал Одесского отделения Союза художников. Решение переименовать бульвар было принято в честь 75-летия Почетного гражданина Одессы — писателя-сатирика М. Жванецкого. Ведь всем известно, что он вырос в Одессе и много писал об этом чудесном городе.

В 2007 г. на перекрестке Преображенской улицы и бульвара М. Жванецкого установили памятник Апельсину. Можно подумать, что это просто одна из современных скульптур, которыми в последнее время украшают города. На самом же деле памятник Апельсину имеет для Одессы историческое значение. Более 200 лет назад апельсины спасли город, памятник был установлен в честь празднования Дня города в 2004 г. Изначально памятник располагался на другой улице, возле Археологического музея, но через 3 года его переместили на бульвар Искусств, так как эксперты ЮНЕСКО посчитали, что памятник разрушает исторический облик Одессы.