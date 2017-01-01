Взрыв жилого дома в Одессе: травмирована хозяйка дома, два человека погибли (фото)

Сегодня в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в частном одноэтажном жилом доме на ул. Ефима Геллера произошел взрыв с последующим разрушением.

К месту происшествия в 01:07 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что в результате взрыва произошло разрушение строительных конструкций перекрытия и крыши на площади 70 м. кв. с последующим возгоранием. Соседи отметили, что под завалом ест люди.

Спасатели немедленно приступили к тушению пожара и разборки конструкций.

Во время ликвидации возгорания и завала работниками ГСЧС была спасена 90-летняя хозяйка дома, которая получила телесные повреждения и в состоянии средней тяжести доставлена ​​в городскую клиническую больницу № 11.

В ходе поисково-спасательных работ были обнаружены тела двух погибших. Пожар в 01:36 был локализован и в 2:01 полностью ликвидирован.

Причина взрыва устанавливается.

К ликвидации последствий происшествия привлекалось 5 единиц основной пожарной и специальной техники и 19 человек личного состава.