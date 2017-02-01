Сергей Кивалов добился ускорения признания рабочих документов моряков на международном уровне

Сегодня наше государство занимает одну из лидирующих позиций в мире по числу моряков, работающих за рубежом под чужими флагами. По оценкам специалистов, в международном торговом судоходстве постоянно трудятся от 100 000 до 150 000 моряков – наших соотечественнико в.

Хорошо это или плохо? Отдельный вопрос. Безусловно, плохо для страны, которая лишилась собственного флота. А первоклассные специалисты вынуждены работать под флагом чужих государств. Но как бы там ни было, высокий уровень теоретической и практической подготовки моряков позволили Украине занять достойное место на международном рынке труда и войти в «Белый список» Международной морской организации.

В настоящее время о признании дипломов моряков Меморандумы подписаны 53 странами. Соответствующие Меморандумы других государств подписаны Украиной с 19 державами-членам и Международной морской организации.

Эти данные привел в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана народный депутат Сергей Кивалов.

«При осуществлении депутатских полномочий ко мне обратился директор крюингового агентства «Блэк Си Контракторс» Матюшенко А. о необходимости подписания меморандума между Украиной и Демократической Социалистической Республикой Шри-Ланка о взаимном признании морских рабочих документов моряков. Украина стала государством-чле ном Международной морской организации (ИМО) и страной, подписавшей основные международные нормативные акты по безопасности мореплавания, принятые в рамках ИМО, в том числе и Международную конвенцию о подготовке и дипломировании моряков, и несении вахты 1978 года с поправками (Конвенция ПДНВ). Украина присоединилась к Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года путем принятия Закона Украины от 1 ноября 1996 года № 464/96-ВР. Правило И/10 Конвенции ПДНВ обязывает всех моряков, работающих на судах других стран, иметь подтверждение, что свидетельствует признание диплома этой страной. Эти подтверждения выдаются только при наличии письменного меморандума между страной, выдавшей диплом моряка и страной, которая признает диплом моряка»,

- отмечает Сергей Кивалов.

Народный депутат отметил, что при отсутствии такого меморандума моряки лишаются возможности работать в этих государствах. Вместе с тем, подчеркнул Сергей Кивалов, департамент торгового флота Шри-Ланки обратился с официальным письмом в Министерство инфраструктуры Украины в марте 2016 с предложением подписать меморандум о взаимопонимании по признанию морских рабочих документов моряков. В то же время, ответы на это письмо-предложен ие до сих пор не было получено.

И вот, после рассмотрения депутатского запроса Сергея Кивалова в парламенте, глава Кабмина Владимир Гройсман дал распоряжение Министерству инфраструктуры Украины и Министерству иностранных дел ускорить вопрос подписания необходимых документов на межгосударственн ом уровне.

Следует отметить, что Сергей Кивалов последовательно отстаивает на законодательном уровне позиции украинских моряков. Так несколько его законодательных инициатив и депутатских запросов, направлены на то, чтобы Украина ратифицировала Конвенцию МОТ 2006 года «О труде в морском судоходстве».

Эта конвенция устанавливает механизм обеспечения морякам достойных условий труда и защиты прав моряков за рубежом. Речь идет о минимальном возрасте приема на работу, трудовом договоре, количестве часов работы и отдыха, оплате труда, ежемесячном оплачиваемом отпуске, репатриации после окончания трудового контракта, медицинских услугах на борту, пользовании услугами лицензированных частных служб найма и трудоустройства, проживании, питании и столовом обеспечении, охране здоровья и обеспечении безопасности, предупреждении несчастных случаев и рассмотрении жалоб моряков.

Ратификация Украиной Конвенции будет способствовать надлежащей защите прав украинских моряков и обеспечению достойных условий их труда.

Также по просьбе представителей Всеукраинского Объединения крюинговых компаний на постоянной основе проводится юридическое обеспечение работы объединения крюинговых компаний, а также оказывается юридическая экспертиза международных договоров. Работает специальная группа по оказанию юридической помощи морякам при Юридической клинике, понимая, что сегодня именно моряки обеспечивают основной приток валютных средств, по сути, питая экономику нашей страны.