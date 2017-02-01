В Одессе почтили память воинов-интернационалистов (фото)

15 февраля 2017 года по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств и 28-й годовщины вывода ограниченного контингента войск с территории Демократической Республики Афганистан состоится возложение венков и цветов к подножию памятника воинам-интернационалистам в парке им. Т. Г. Шевченко.

В торжественном мероприятии приняли участие руководители города и области, ветераны, воины-интернационалисты, представители общественности и школьники.