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  • Дата: Сегодня, 19:38
Сегодня, 19:38

В Одессе почтили память воинов-интернационалистов (фото)

Категория: Первая полоса / Новости


В Одессе почтили память воинов-интернационалистов (фото)

15 февраля 2017 года по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств и 28-й годовщины вывода ограниченного контингента войск с территории Демократической Республики Афганистан состоится возложение венков и цветов к подножию памятника воинам-интернационалистам в парке им. Т. Г. Шевченко.

В торжественном мероприятии приняли участие руководители города и области, ветераны, воины-интернационалисты, представители общественности и школьники.

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В Одессе почтили память воинов-интернационалистов (фото)
В Одессе почтили память воинов-интернационалистов (фото)
В Одессе почтили память воинов-интернационалистов (фото)
В Одессе почтили память воинов-интернационалистов (фото)
В Одессе почтили память воинов-интернационалистов (фото)
В Одессе почтили память воинов-интернационалистов (фото)
В Одессе почтили память воинов-интернационалистов (фото)
В Одессе почтили память воинов-интернационалистов (фото)
В Одессе почтили память воинов-интернационалистов (фото)
В Одессе почтили память воинов-интернационалистов (фото)
В Одессе почтили память воинов-интернационалистов (фото)
В Одессе почтили память воинов-интернационалистов (фото)
В Одессе почтили память воинов-интернационалистов (фото)
В Одессе почтили память воинов-интернационалистов (фото)
В Одессе почтили память воинов-интернационалистов (фото)
В Одессе почтили память воинов-интернационалистов (фото)
В Одессе почтили память воинов-интернационалистов (фото)
В Одессе почтили память воинов-интернационалистов (фото)
В Одессе почтили память воинов-интернационалистов (фото)
В Одессе почтили память воинов-интернационалистов (фото)
В Одессе почтили память воинов-интернационалистов (фото)
В Одессе почтили память воинов-интернационалистов (фото)
В Одессе почтили память воинов-интернационалистов (фото)
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