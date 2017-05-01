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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

26 мая пройдемся по Потемкинской

Категория: Первая полоса / Новости


26 мая пройдемся по Потемкинской

Сейчас на Потёмкинской лестнице заканчивают укладывать гранитную плитку, штукатурят боковые стены и отмывают все поверхности. По словам представителей подрядчика, для работ над достопримечательностью привлекли лучших специалистов. Они год трудились над реставрацией памятника архитектуры и теперь всё почти готово.

Гранитное покрытие теперь будут не только на пролётах, но на и боковых парапетах. А вот ступени остались старые. Однако теперь они намного светлее, их хорошенько почистили. Отдельное внимание уделил гидроизоляции памятника архитектуры.
Один из ключевых моментов реставрации – штукатурка фасада лестницы, так инженеры называют её боковые стены. Представители подрядчика говорят, что используют немецкие смеси высокого качества. Фирма даже предоставляет гарантию на 50 лет. С условием правильного использования штукатурки.
За реставрацией памятника архитектуры тщательно следит технадзор.

Галерея

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26 мая пройдемся по Потемкинской
26 мая пройдемся по Потемкинской
26 мая пройдемся по Потемкинской
26 мая пройдемся по Потемкинской
26 мая пройдемся по Потемкинской
26 мая пройдемся по Потемкинской
26 мая пройдемся по Потемкинской
26 мая пройдемся по Потемкинской
26 мая пройдемся по Потемкинской
26 мая пройдемся по Потемкинской
26 мая пройдемся по Потемкинской
26 мая пройдемся по Потемкинской
26 мая пройдемся по Потемкинской
26 мая пройдемся по Потемкинской
26 мая пройдемся по Потемкинской
26 мая пройдемся по Потемкинской
26 мая пройдемся по Потемкинской
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