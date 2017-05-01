26 мая пройдемся по Потемкинской

Сейчас на Потёмкинской лестнице заканчивают укладывать гранитную плитку, штукатурят боковые стены и отмывают все поверхности. По словам представителей подрядчика, для работ над достопримечательностью привлекли лучших специалистов. Они год трудились над реставрацией памятника архитектуры и теперь всё почти готово.

Гранитное покрытие теперь будут не только на пролётах, но на и боковых парапетах. А вот ступени остались старые. Однако теперь они намного светлее, их хорошенько почистили. Отдельное внимание уделил гидроизоляции памятника архитектуры.

Один из ключевых моментов реставрации – штукатурка фасада лестницы, так инженеры называют её боковые стены. Представители подрядчика говорят, что используют немецкие смеси высокого качества. Фирма даже предоставляет гарантию на 50 лет. С условием правильного использования штукатурки.

За реставрацией памятника архитектуры тщательно следит технадзор.