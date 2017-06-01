Украинскому варианту русского языка — защиту ЮНЕСКО!   

При спаде бойни на Донбасском фронте политики-«ястребы» разжигают в тылу Украины «языковый» конфликт: лоббируют закон по вытеснению русского языка под маской «заботы» о таком «инструменте единения общества», как украинский язык (признанный в Украине — единственным государственным). Но эта «новация», повторяя вредную ошибку, обречена на провал, остерегает сограждан авторитетный политолог Кость Бондаренко.

Языковые «грабли» мнимых государственников

Не один век в Украине действует двуязычие («билингвизм»): на большей территории страны жители сельских местностей чаще говорят по-украински, а в городах — русской речью, более понятной и практичной в межнациональном общении. Эта ситуация — не уникальна: разные виды многоязычия сложились в большинстве крупных стран Европы. Это — нормально и не отменяет сплочение политических наций.

«Политическая нация создается там, где граждане видят общую цель, общее будущее», — отмечает К. Бондаренко, прогнозируя, что отсутствие предложения массам приемлемых общих целей не удастся возместить репрессиями, включая очередную «унификацию» языка общения:

«Насилие вызывает отторжение... Проявление украинского нео-тоталитаризма — в том, что украинские власти пытаются «перекроить мозги» украинцам. Необходимо подождать несколько десятилетий — и будет у вас и поместная церковь, и язык, и так далее. Но для этого надо меньше лезть в души к украинцам и пытаться уже сейчас стахановскими методами создать новую общность...».

Увы, в верхах украинского государства со времен УССР оседают не дальновидные мудрецы, а плутоватые конъюнктурщики. Борясь за власть, разыгрывают они и языковую карту — не ради справедливого решения «языкового вопроса». Мучая этими интригами сограждан, политики не щадят порой и себя любимых. Не секрет, что в Украине, ради карьеры многие деятели, русскоязычные от рождения и по способу мышления, переходят в общении на публике — на украинский язык, как атрибут государственности, но в узком кругу — предпочитают русский: таковы условия на украинском Олимпе.

Квинтэссенция этой мимикрии — эпопея Дмитрия Табачника. Тот на выборах 1994 г. лепил образ «пророссийского» кандидата Л. Кучмы, а возглавляя в 1994-1996 гг. Администрацию Президента Украины, стал «украинизатором», почитающим И. Мазепу и обучал тому же, по данным К. Бондаренко, экс-директора «Южмаша». В мазепинку подопечный Кучма не нарядился, но сносно заговорил по-украински и даже затесался в литераторы (как квази-автор фолианта «Украина — не Россия»). Зато Д. Табачник, уступив сменщикам пальму первенства в украинизации, совершил фортель: засел в нишу «украинофоба и защитника русского языка» (будто играя в «борьбу нанайских мальчиков»)...

Украинизации: поручи дурню — заведет в «уклон» с откатом

Украинское самосознание и особый язык с таким названием начали внедрять в юго-западном крае Российской империи — шляхтичи (борясь за воссоздание Речи Посполитой). Но самым успешным исполнителем этого проекта — по оценке К. Бондаренко — был... Генсек украинских большевиков Каганович. Лазарь Моисеевич рассчитывал этим ослабить юдофобию, бытовавшую среди селян в годы становления УССР. И это — не единственный парадокс причудливых путей украинизации.

1-ю украинизацию в УССР начали с 1920 года, как часть всесоюзной кампании «коренизации» новых органов власти. Для этого из-за нехватки кадров даже привлекли из зарубежья около 50 тысяч активистов «украинского национализма» из числа эмигрантов и галичан. Культивируя применение украинского языка, «коренизаторы» ринулись… искоренять — русский, будто забыв о способности людей знать несколько языков. Смущая примерами языкового «отречения» и запретов, переиначивая топонимы и фамилии, выскочившие «в князи» новоявленной элиты так увлеклись, что стали ездить на совещания в Москву… с переводчиками. А писатель и член ВКП(б) Н. Фитилев, сменив родовую фамилию на — Хвильови́й, даже «зафитилил» сепаратистский лозунг «Геть від Москви!»...

Риск новой розни после недавней гражданской войны пугал не только массы «пролетариата», но и руководство СССР: изгнав в 1929 году Л. Троцкого, стали тормозить и «коренизацию», попутно репрессируя — особо ретивых в этом «уклоне» (уцелевших совпартработников озадачили индустриализацией). А русскоязычным гражданам частично восстановили былые свободы, что можно считать «откатом» украинизации.

Позже в УССР украинизации повторяли еще дважды: наименее насильственно прошла 3-я волна, инициированная в 1960-х 1-м секретарем ЦК КПУ П. Шелестом, но после его перевода на работу в Москву и та реформа сошла на нет: в обществе, как отмечает К. Бондаренко, естественным путем сложилась компромиссная система русско-украинского двуязычия.

Русский — язык бизнеса и «коренной»

«Откатом» с конца 1990-х увенчался и ряд украинизаций в уже отдельном государстве Украина: коммерческие СМИ, развлекательные и иные заведения удовлетворяли запрос клиентов и бизнесменов на употребление русской речи и «артефактов» на ее основе. Такой исход К. Бондаренко считает — закономерным, т. к. для местного бизнеса, промышленности, науки пока более удобен и выгоден русскоязычный формат общения.

Использование русского языка на территориях современной Украины длится с давних времен. Известно, что литовские князья, покорив в 14 веке западнорусские земли (после ослабления ига ордынцев, разгромленных армией Тамерлана), не искореняли старорусскую речь, а переняли ее в деловодство Великого княжества Литовского. Свидетельства тому — тексты тогдашних документов, как, например, грамота князей Кестута и Либорта.

Поляки, отняв у литовцев власть над Киевским княжеством и другими общинами бывшей Руси, тоже по необходимости практиковали в своем деловодстве — русский. Например, ради пополнения казны продажей откупов на разные монопольные промыслы или сбор мыта, сам король выдавал «листы» для местных подданных – на их языке.

Старорусский язык с 14 века сильно изменился в разных местностях. Не зря говорят в Украине: «В кожному селi — своя мова». Добавляют отличий — заимствования в разной мере тюркизмов, полонизмов, германизмов, англицизмов… Этнографическо-статистическая экспедиция РГО в 1869-1878 гг. показала многообразие тогдашних южнорусских диалектов и говоров, где П. Чубинский различил аж шестнадцать «разноречий» трех «наречий» — без учета бытовавших «великорусской» и иных видов речи (см. на карте).

В городах это многообразие сочетали в общепонятную форму, сложив до начала украинизаций особый вариант русского языка. И это — не «российский», а законнорожденный «коренной» в Украине вид речи, помогший в 19 веке расцвести таланту Н. Гоголя и иных «малороссийских» и «южнорусских» мастеров слова. Этот речевой «артефакт», как отмечает К. Бондаренко, отличен от речи, например, москвичей — не меньше, чем американский English — от его британской вариации. Русский язык украинского происхождения столь же неповторим и уникален! И достоин употребления и поддержки государством наряду с полтавско-черкасской смесью говоров, которую изначально культивировали в УССР.

Увы, диктуют «порядок» применения языковых систем — не консилиумы языковедов, а знатоки путей овладения кормилами политической власти...

Языковые законы — созданы, но «новаторов» манит беспредел

Для сбережения существующего русского языка украинского происхождения и соблюдения «естественных» прав его пользователей, в Украине уже наработана достаточно законов и правовых актов.

Конституционная сделка

Например, принятый в 1996 году компромиссный вариант Конституции Украины указывает:

- «Держава содействует... развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины» (ст. 11);

- «Не может быть привилегий или ограничений... по языковым и иным признакам» (ст. 24);

- «...гарантируется право на свободу мысли и слова... право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию...» (ст. 34);

- «...гарантируется право обучения на родном языке или на изучение родного языка в государственных и коммунальных учебных заведениях или через национальные культурные товарищества» (ст. 53);

- «...гарантируется свобода литературной, художественной, научной и технической деятельности, защита …прав, моральных и материальных интересов, возникающих в связи с разными видами интеллектуальной деятельности» (ст. 54).

С 1 января 2006 года введена в силу (после многолетнего саботажа) отдельная Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств, подписанная украинской стороной в 1992 г. в дополнение к Конвенции Совета Европы о защите прав и основных свобод человека. А в 2012 г. был принят всеобъемлющий Закон Украины «Про основы государственной языковой политики», где четко очерчен порядок обеспечения прав и обязанностей по использованию ныне бытующих в стране языков.

Но, подрывая основы правового государства, группа политиков игнорирует эти нормы национального законодательства, озадачившись введением диктата и привилегий по своему усмотрению. В этих условиях, чтобы защититься от ущемления прав человека «перегибами» очередной унификации и дезорганизации в языковой сфере, впору обращаться за помощью международных организаций, включая ЮНЕСКО: там специалисты понимают, что русский язык украинского происхождения — не помеха интеллектуальному развитию и благосостоянию граждан, а дополнительная возможность...

P.S. Не столь глупы осевшие ныне в «верхах» Украины, чтобы не видеть риски и малые перспективы новых волн дерусификации. И будоражат сограждан, возможно, не ради смены «менталитета», а с прагматичным умыслом: увлекая часть избирателей, привлечь... их голоса на выборах и/или отвлечь внимание от вредных изменений в экономике, включая тотальную коммерциализацию медицины, распродажу земель «народа Украины», и т. д.. Для этого сгодятся «сырые» законопроекты, что уже спущены в Верховную Раду.