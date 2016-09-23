Коворкинговые пространства и прогрессивные технологии в обучении

В последние время в нашем лексиконе плотно укрепилось замысловатое иностранное слово «коворкинг». В своём широком смысле это слово обозначает подход к организации труда людей с разной занятостью в общем пространстве. Однако в повседневном понимании коворкинг – это нечто вроде коллективного офиса, правда с менее формальными рамками, иными словами свободное рабочее пространство, открытое для людей разных профессий и видов деятельности. В современном мире коворкинговые пространства обрели очень большую популярность и открываются во многих городах мира, ведь в наш век тотального индивидуализма это прекрасный способ объединить людей для обмена идеями и творческого общения. Хорошей традицией стала организация коворкинговых пространств на базе учебных заведений как места работы и общения прогрессивной молодёжи.
Национальный университет «Одесская юридическая академия» присоединилась к мировой прогрессивной тенденции и создала на своей базе коворкинговые пространства, объединяющие людей для обмена идеями и творческого общения. В Одессе Юракадемия стала первым ВУЗом, который воплотил в жизнь эту общественную тенденцию. На базе университета функционирует сразу пять подобных свободных пространств.
Аудитория 312 на 3-м этаже главного корпуса университета. Здесь регулярно проводятся лекции и мастер классы ведущих украинских и зарубежных профессоров в сфере юриспруденции, политологии, и психологии.
Также в Юракадемии создано открытое пространство «In Space», организованное совместно с «Impact Hub Odessa». Место идеально подходит для поведения различных мероприятий в тёплое время года.
На факультете журналистики создано коворкинговое пространство «Troom», которое служит одновременно рабочим цехом для студентов и местом отдыха.
Важно отметить, что рабочие места коворкинге в помещении приёмной комиссии НУ «ОЮА» очень комфортные и оснащены всем необходимым для самостоятельной работы - персональными компьютерами и другой компьютерной техникой, а также бесперебойным доступом к сети Интернет. Коворкинговым пространством универистета могут воспользоваться все желающие студенты и сотрудники универсиета и, что, немоловажно, ребята, поступающие в наш универсиетет на время вступительной компании. Для того, чтобы воспользоваться свободным рабочим местом ни у кого не нужно получать специального разрешения, единственное требование - работать самостоятельно, никого не отвлекая, и соблюдать тишину.
Следует сказать, что в своей деятельности Национальный университет «Одесская юридическая академия» повсеместно внедряет новейшие технологии в образовательный процесс. Так, Лабораторией информационных технологий университета было разработано первое в Украине мобильное приложение, позволяющее оперативно посмотреть расписание занятий и сориентироваться в учебном кампусе.
«Несмотря на то, что мы гуманитарный ВУЗ, у нас создана своя IT -лабаратория. Именно наши студенты создают такие новейшие технологии, которые сразу же внедряются в учебный процесс. Даже сейчас мы с вами находимся в суперсовременном читальном зале, в котором система освещения построена так, чтобы студенты, изучая определённые текст, не портили своё зрение. Потому, что это система дневного освещения.
Такой читальный зал есть только у нас, а также и библиотека. Вы знаете, что библиотека наша одна из лучших не только юридических, но и библиотек в Украине. Более того, есть такой рейтинг Вэбиметрикс, который определил, что наш университет занимает лидирующие позиции среди ВУЗов в СНГ по роботизации учебного процесса, внедрению новейших технологий. А также по доступу и преставлению в интернет-пространстве»,
Использование достижений информационных технологий и воплощение современных тенденций в сфере образования имеет очень важную роль, так как позволяет повысить качество образовательного процесса и увеличить заинтересованность в обучении среди современной молодёжи.
Кроме того, в этом году в НУ «ОЮА» открыты уникальные для Украины спецкурсы «IT-право» и «Электронное судопроизводство». Использование достижений информационных технологий и воплощение современных тенденций в сфере образования имеет очень важную роль, так как позволяет повысить качество образовательного процесса и заинтересованность современной молодёжи в обучении.