Коворкинговые пространства и прогрессивные технологии в обучении

В последние время в нашем лексиконе плотно укрепилось замысловатое иностранное слово «коворкинг». В своём широком смысле это слово обозначает подход к организации труда людей с разной занятостью в общем пространстве. Однако в повседневном понимании коворкинг – это нечто вроде коллективного офиса, правда с менее формальными рамками, иными словами свободное рабочее пространство, открытое для людей разных профессий и видов деятельности. В современном мире коворкинговые пространства обрели очень большую популярность и открываются во многих городах мира, ведь в наш век тотального индивидуализма это прекрасный способ объединить людей для обмена идеями и творческого общения. Хорошей традицией стала организация коворкинговых пространств на базе учебных заведений как места работы и общения прогрессивной молодёжи.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» присоединилась к мировой прогрессивной тенденции и создала на своей базе коворкинговые пространства, объединяющие людей для обмена идеями и творческого общения. В Одессе Юракадемия стала первым ВУЗом, который воплотил в жизнь эту общественную тенденцию. На базе университета функционирует сразу пять подобных свободных пространств.

Аудитория 312 на 3-м этаже главного корпуса университета. Здесь регулярно проводятся лекции и мастер классы ведущих украинских и зарубежных профессоров в сфере юриспруденции, политологии, и психологии.

«В данной форме проведения лекций информация воспринимается гораздо легче, ведь лекторов мы приглашаем сами, как студенты, и темы, в большинстве случаев, мы тоже выбираем сами», - Карина Моисеенко, студентка факультета психологии, социологии и политологии.

«Политология, психология, социология — это такие науки, такие дисциплины, которые нуждаются в постоянном обсуждении, постоянной коммуникации, и в том числе это не только между учёными, но и между студентами и преподавателями. Мне кажется, что это очень важно. Вот, например, сегодня я провёл такой тренинг-семинар на тему выбора. Ведь эта тема сопутствует нам каждый день. Ведь каждый день мы сталкиваемся с выбором, маленьким, большим, масштабным, политическим или выбором жизненного пути. Я попытался в качестве водной такой небольшой лекции обыграть различные ситуации выбора вместе со студентами. И это работает. Это очень хорошо», - рассказывает Денис Яковлев, декан факультета психологии, социологии политологии

Также в Юракадемии создано открытое пространство «In Space», организованное совместно с «Impact Hub Odessa». Место идеально подходит для поведения различных мероприятий в тёплое время года.

«Очень большой плюс коворкингого пространства в том, что студенты могут почувствовать себя наравне с преподавателями, входить с ними в дискуссии», - рассказывает Виталий Воробьёв, студент факультета психологии, социологии политологии.

«Это помогает студентам объединяться, и высказываться по той или иной теме в том или ином ключе. Я считаю, что нужно выразить благодарность НУ ОЮА, потому, что по их инициативе проводятся такие мероприятия, и они объединяют», - говорит Александр Исаевич, студент факультета адвокатуры.

На факультете журналистики создано коворкинговое пространство «Troom», которое служит одновременно рабочим цехом для студентов и местом отдыха.

«Это наше творческое пространство, которое помогает нам креативно развиваться. Сюда мы приглашаем известных украинских журналистов. Например, к нам приезжали журналисты «Киев. Пост», «радио Свободы». Также здесь студенты отдыхают, иногда играют в настольные игры. Могут готовить своё домашнее задание. Это пространство вдохновляет и помогает создавать креативные идеи, также здесь рождаются интересные проекты», — рассказавает Наталья Касяненко, студентка факультета журналистики.

«Здесь мы создаём наши материалы, у нас здесь проходят совещания, здесь мы верстаем, обсуждаем новые темы, новые рубрики. Главная тематика наших материалов – это информационные поводы, которые нам дают в университете. Что-то произошло, что-то, что влияет на студенческую жизнь, наша главная цель раскрыть специфику жизни студентов, которые учатся на журналистике», - говорит Яна Липкан, студентка факультета журналистики.

Важно отметить, что рабочие места коворкинге в помещении приёмной комиссии НУ «ОЮА» очень комфортные и оснащены всем необходимым для самостоятельной работы - персональными компьютерами и другой компьютерной техникой, а также бесперебойным доступом к сети Интернет. Коворкинговым пространством универистета могут воспользоваться все желающие студенты и сотрудники универсиета и, что, немоловажно, ребята, поступающие в наш универсиетет на время вступительной компании. Для того, чтобы воспользоваться свободным рабочим местом ни у кого не нужно получать специального разрешения, единственное требование - работать самостоятельно, никого не отвлекая, и соблюдать тишину.

Следует сказать, что в своей деятельности Национальный университет «Одесская юридическая академия» повсеместно внедряет новейшие технологии в образовательный процесс. Так, Лабораторией информационных технологий университета было разработано первое в Украине мобильное приложение, позволяющее оперативно посмотреть расписание занятий и сориентироваться в учебном кампусе.



«Несмотря на то, что мы гуманитарный ВУЗ, у нас создана своя IT -лабаратория. Именно наши студенты создают такие новейшие технологии, которые сразу же внедряются в учебный процесс. Даже сейчас мы с вами находимся в суперсовременном читальном зале, в котором система освещения построена так, чтобы студенты, изучая определённые текст, не портили своё зрение. Потому, что это система дневного освещения.

Такой читальный зал есть только у нас, а также и библиотека. Вы знаете, что библиотека наша одна из лучших не только юридических, но и библиотек в Украине. Более того, есть такой рейтинг Вэбиметрикс, который определил, что наш университет занимает лидирующие позиции среди ВУЗов в СНГ по роботизации учебного процесса, внедрению новейших технологий. А также по доступу и преставлению в интернет-пространстве»,

- рассказывает Валентин Федоров, глава аппарата Президента Национального университета «Одесская юридическая академия».

Использование достижений информационных технологий и воплощение современных тенденций в сфере образования имеет очень важную роль, так как позволяет повысить качество образовательного процесса и увеличить заинтересованность в обучении среди современной молодёжи.

«Президент нашего вуза Сергей Васильевич Кивалов смотрит на несколько лет в будущее, и понимает, что стандартные варианты обучения необходимы, но их надо разнообразить и их надо улучшить. И только тогда мы сможем получить сегодня высококлассных профессионалов, которых выпускает наш университет. Тысячу раз слава богу, что люди идут в наш университет, и мы как всегда будем первые. И надеемся, что в этом году наберём наибольшее количество студентов, и эти ребята заложат свою основу на развитие нашего государства», - говорит Валентин Федоров, глава аппарата Президента Национального университета «Одесская юридическая академия».

Кроме того, в этом году в НУ «ОЮА» открыты уникальные для Украины спецкурсы «IT-право» и «Электронное судопроизводство». Использование достижений информационных технологий и воплощение современных тенденций в сфере образования имеет очень важную роль, так как позволяет повысить качество образовательного процесса и заинтересованность современной молодёжи в обучении.