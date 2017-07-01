10 причин учиться в Международном гуманитарном университете

Качественное образование и престижный диплом европейского образца

В Международном гуманитарном университете преподавание ведётся высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом. Все преподаватели университета регулярно повышают свою профессиональную квалификацию за рубежом. В учебном процессе большой упор делается на развитие практических навыков, необходимых для работы по выбранной специальности, а также на изучение иностранных языков и получение международного профессионального опыта. По окончанию университета выпускники получают диплом государственного образца с соответствующим европриложением, дающим права трудоустройства в любой стране Европейского Союза.

Новые востребованные на рынке труда специальности

Из года в год руководство Международного гуманитарного университета изучает украинский и зарубежный рынок труда и внедряет в университете новые востребованные на сегодняшний день специальности. В частности, в текущем году в МГУ открыт набор на следующие специальности: спортивный менеджмент, менеджмент в здравоохранении, правоохранительная деятельность, арт-менеджмент и продюсирование, управление в таможенном деле; а также новые специализации: педагогическая – на факультете лингвистики и перевода, и морское и таможенное право – на базе Института национального и международного права.

Возможность прохождения профессиональных стажировок и трудоустройства за границей

Университет имеет договорённости с рядом украинских и зарубежных компаний, туристических фирм, образовательных учреждений, благодаря чему студенты могут проходить учебные и профессиональные стажировки в зарубежных странах, причём не только на европейском континенте, но также и в Китае, США и многих других странах. Следует особо отметить, что во время прохождения стажировок все студенты получают конкурентную заработную плату, соответствующую уровню профессиональных знаний и навыков. Кроме того, принимающая сторона оплачивает все необходимые затраты на перелёт и проживание в другой стране.

Возможность получения двойных дипломов

Обучаясь в Международном гуманитарном университете, студенты имеют возможность одновременно получать второе высшее образование в вузе-партнере — Национальном университете «Одесская юридическая академия» с 30-процентной скидкой на оплату контракта за обучение в МГУ. Кроме того, у студентов есть возможность получать высшее образование сразу по двум специальностям в МГУ также с 30-процентной скидкой на оплату контракта по второй специальности. Университетом заключены договора о двойном дипломировании с рядом европейских университетов, благодаря чему кроме диплома МГУ студенты имеют возможность получить диплом зарубежного университета.

Углублённое изучение иностранных языков

Международный гуманитарный университет предоставляет широкие возможности изучения иностранных языков – помимо привычных нам европейских языков - английского, немецкого, французского, итальянского и испанского студенты имеют возможность изучать такие популярные на сегодняшний день восточные языки как арабский и китайский, а также новогреческий язык. В МГУ есть специализированный факультет лингвистики и перевода, где готовят высококвалифицированных филологов – переводчиков и преподавателей иностранных языков. Обучение проходит по трём кафедрам - кафедра перевода и языкознания, кафедра иностранных языков профессионального общения и кафедра германских и восточных языков. Основной упор делается на развитии практических навыков будущих филологов – студенты университета проходят профессиональные педагогические и переводческие стажировки в странах изучаемых языков.

Культурный обмен, научный туризм и возможность создания собственных творческих проектов

Международный гуманитарный университет является мультинациональным вузом, где учатся представители самых разных стран мира. Совместно со своими диаспорами иностранные студенты организовывают различные этнографические праздники, выставки и фестивали блюд национальной кухни своих стран. Студенты ежегодно посещают зарубежные страны, участвуя в различных международных конференциях, научных симпозиумах и учебных визитах в университеты других стран. Вуз регулярно посещают зарубежные лекторы, которые проводят для студентов обучающие курсы, тренинги и мастер-классы на иностранных языках.

В структуре МГУ создан факультет искусства и дизайна, где готовят будущую творческую элиту нашей страны – ведущих и дикторов радио и телевидения, режиссёров, продюсеров, актёров театра и кино, дизайнеров, ивент-менеджеров. Помимо аудиторных занятий студенты имеют возможность уже с первого курса создавать свои собственные творческие проекты. Ребята организовывают фотовыставки на различную тематику, ставят театральные спектакли и даже снимают авторские кинофильмы, при этом у них есть возможность продемонстрировать свои работы широкой общественности.

Возможность получить престижную востребованную специальность без сдачи внешнего независимого оценивания.

В последний год в нашей стране активно внедряется процедура сдачи внешнего независимого оценивания при поступлении в магистратуру. Уже в текущем году по всей Украине сдача ВНО необходима для поступления на магистратуру по специальности «Правоведение», в дальнейшем планируется внедрение такого тестирования также и на другие магистерские программы. Обращаем внимание на то, что для поступления на любую магистерскую программу не нужно сдавать ВНО, кроме того на ряд специальностей МГУ возможно так называемое «перекрёстное поступление», когда основанием для поступления в магистратуру может стать диплом бакалавра полученный по абсолютно любой специальности.

Перспективы построения научной карьеры

В Международном гуманитарном университете большие возможности развития у молодых учёных – в вузе открыта аспирантура и создано несколько специализированных советов по защите кандидатских диссертаций. В университете регулярно проводятся всеукраинские и международные конференции и круглые столы на самую различную тематику, университет является учредителем нескольких отраслевых научных журналов.

Ультрасовременная учебная и спортивная база

Международный гуманитарный университет располагает современной материально-технической базой – удобные учебные корпуса, уютные и светлые аудитории, просторный университетский двор с тенистыми аллеями и фонтаном, а также удобно расположенный спортивный стадион со зрительскими трибунами. Но главная гордость университета – это, конечно же, ультрасовременный спортивно-оздоровительный комплекс, расположенный на самом берегу моря на 8-й станции Большого Фонтана. Комплекс включает в себя как летние, так и зимние спортивные площадки, теннисный корт и тренажёрную площадку на открытом воздухе, которой могут абсолютно бесплатно воспользоваться все желающие. Все элементы спортивного комплекса «Университет» оборудованные по последнему слову техники, благодаря чему подходят как для занятий физической культурой, так и для проведения всеукраинских и международных соревнований по самым различным видам спорта. Благодаря правильной планировке и использованию в строительстве новейших материалов, на крытом стадионе не будет холодно даже в самые лютые морозы и будет комфортно заниматься спортом в летний зной.

Материально-техническая база университета также включает в себя две современные студенческие стоматологические клиники, оснащенные новейшим медицинским оборудованием и служащие прекрасной базой практики для будущих врачей-стоматологов. Кроме того, в распоряжении студентов и сотрудников университета база отдыха международного класса «Академия» в пгт. Затока, где они могут оздоровиться по путёвке с максимальной скидкой.

Возможности профессионального и личностного развития для спортсменов

Развитая спортивная база открывает широкие возможности для студентов МГУ, желающих профессионально заниматься спортом. Преподаватели университета всегда поддерживают спортсменов и создают благоприятные условия для совмещения учёбы и занятий спортом. Поэтому вовсе неудивительно, что среди студентов и выпускников много мастеров спорта Украины и чемпионов Европы и мира. Ну а главная спортивная гордость – это, без сомнения, участница Олимпийских игр – 2016, мастер спорта международного класса по гребле на байдарках Анастасия Тодорова.