В Одессе прошел международный фестиваль по спортивным бальным танцам «Black sea open cup»

В Одессе прошел пятый международный фестиваль по спортивным бальным танцам «Black sea open cup». В этом году заметно расширилась география и число участников фестиваля. Свое танцевальное мастерство на паркете в спортивном комплексе Одесской Юракадемии продемонстрировали около двух тысяч участников со всех уголков Украины, свыше 160 танцевальных клубов, а также гости из-за рубежа.

Мы танцуем в паре уже год, а до этого больше 10 лет занимались танцами. Мы уже успели завоевать победу на турнире в Киеве, в Черкассах. Очень ждали поездки в Одессу и верили в нашу победу на этом фестивале

- рассказывают участники танцевального турнира из Черкасс Назар и Екатерина.

Моей дочке Мирославе 6 лет, она занимается бальными танцами 1 год. За это время наши ребенок уже проявил свои танцевальные таланты на многих фестивалях. Сегодня особенно приятно находиться здесь, в спортивном комплексе Юракадемии, так как мы с супругом – выпускники НУ «Одесская Юридическая академия». Сами принимали участие во многих спортивных мероприятиях именно здесь, а теперь уже наша маленькая дочка перехватила эстафету, - говорит мама юной участницы танцевального турнира из Одессы Дарья.

Мы уже танцуем на этом турнире третий год подряд, прекрасный турнир, новые впечатления. Вообще у этого конкурса особенная атмосфера. Нравится и то, что соревнования проходят на открытой площадке, на свежем воздухе, - рассказывают Милена и Владислав, участники фестиваля.

Участники соревновались в различных номинациях. Оценивались две программы. Латиноамериканская и европейская. В каждой их них были выбраны лучшие пары по категориям. Оценивали выступления участников квалифицированная судейская коллегия.

Украина – очень танцевальная страна, и свои звёзды есть во всех регионах Украины. И приятно, что многие из них здесь. Одесса – город с очень давними танцевальными традициями, здесь есть известные имена и в тренерском составе и танцевальном. Одесситы всегда танцуют очень здорово , - говорит главный судья соревнований Андрей Оксиенко.

Ежегодный фестиваль традиционно прошел при поддержке народного депутата Украины, президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Кивалова и Украинской морской партии.

Мы гордимся, что подобные мероприятия проходят у нас – на базе спортивного комплекса Юридической академии. Хотелось бы отметить, что на базе спортивных комплексов академии и МГУ постоянно проходят одесские, всеукраинские и международные спортивные мероприятия. Благодаря Сергею Васильевичу Кивалову, который все это построил, наши спортсмены и танцоры тренируются и демонстрируют свои успехи на таких прекрасных спортивных площадках. Хотелось бы пожелать участникам танцевального турнира победы и достижения всех поставленных целей и высот, - говорит ректор Национального университета «Одесская юридическая академия» Владимир Завальнюк.

Принимая во внимание популярность бальных танцев, руководство Международного гуманитарного университета с нового учебного года открывает новую уникальную специальность «Бальный танец» на факультете искусства и дизайна.