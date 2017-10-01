Сергей Кивалов: Настоящая цель законопроекта «О юридическом образовании» — ограничить доступ к профессии. Законопроект должен быть немедленно отозван.

Сразу хочу отметить, что законопроект №7147 («Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії») — редкий пример того, как прогрессивную идею реформирования системы подготовки правоведов могут довести до абсурда невежество и жажда наживы.

По мнению авторов законопроекта, в Украине право на существование имеют 4 юридические профессии. Это - судья, адвокат, нотариус и прокурор. Все. Юрисконсульты предприятий и организаций, следователи, эксперты-юристы юридического и научно-экспертного управлений парламента, секретариатов комитетов Верховной Рады Украины по правовой политике, по правам человека, сотрудники Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, правозащитники, кандидаты и доктора юридических наук, которые не числятся в ВУЗе — все это не юридические профессии.

Сегодня, чтобы стать судьей или адвокатом, надо пройти серьезное испытание, сдать многоступенчатые экзамены, практические задания. Программы к этим экзаменам формально включают несколько сот вопросов, а реально - несколько тысяч, потому что под одним номером пишутся пять, семь, десять отдельных вопросов, из всех сфер права. Кандидаты в адвокаты дополнительно проходят стажировку с детальным ежедневным отчетом по ее завершении. Кандидаты в судьи — дополнительное обучение в Национальной школе судей. И те, и другие — регулярное повышение квалификации, также включающее обучение и оценку.

В новом законопроекте предлагается всем сдавать «единый квалификационный экзамен». При этом авторы умалчивают, как быть с теми тестами и экзаменами, которые уже предусмотрены законами «Об адвокатуре», «О судоустройстве и статусе судей» и «О нотариате».

Это должно означать, что кандидаты теперь должны сдавать экзамены два раза? Или надо вносить изменения в действующее законодательство? Не хочу оскорблять коллег по сессионному залу, но как назвать то, что в пояснительной записке они фиксируют, что реализация этого закона (если, конечно, он станет законом) не требует внесения изменений в другие действующие законы? Это либо дисквалификация по причине некомпетентности, либо сознательное введение в заблуждение.

Нет ответа и на главный вопрос: как манипуляции с экзаменами и тестами повлияют на качество работы юристов в дальнейшем? Отвечу сразу: никак.

Ведь в пояснительной записке к законопроекту http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62613 указано:

«Метою законопроекту є розвиток правничої освіти, спрямований на підготовку правника відповідно до його фундаментальної ролі:

утверджувати верховенство права через захист прав і свобод людини;

утвердження розуміння фаху правника як професії, спрямованої на захист прав і свобод людини;

визначення стандарту правничої освіти як необхідного обсягу знань про теоретичні засади, принципи та інститути, а також необхідного обсягу юридичних навичок, компетентностей, обізнаності щодо питань етики та прав людини, які повинен опанувати студент;

гарантування якості правничої освіти;

гарантування незалежного та прозорого механізму доступу до правничої професії;

гарантування якості правничої науки;

розвитку фінансової, організаційної, академічної та кадрової автономії правничих шкіл та університетів в цілому».

А из текста документа даже близко ничего такого не следует!

Все это – обман и фикция.

Есть в документе еще один неопровержимый факт обмана: авторы ссылаются на утвержденную концепцию, разработанную группой профессионалов. На самом деле такая концепция не только не утверждена, но ее вообще не существует в природе. Рабочая группа Минобразования провела заседание, в результате которого были обсуждены общие моменты. Но многие вопросы так и остались дискуссионными. В результате написан проект (!) будущей концепции. Проект, а не сама концепция. Тем более, ее никто не утверждал. А авторы законопроекта взяли в основу документа «сырую», а главное – чужую концепцию. Самое плохое, что это не просто ошибка. Это – норма для работы этой власти. Выдавать желаемое за действительное, лгать, клеветать, перекручивать факты и «продавливать» нужные идеи в своих интересах. Все это отлично вписывается в другую концепцию – по уничтожению государства Украина, что мною неоднократно отмечалось.

Настоящая цель законопроекта – ограничить доступ к профессии, пропустив только «своих». Ведь сдавать экзамен можно всего дважды. Не получилось – прощай, не быть тебе юристом никогда. Это дискриминация по отношению к кандидату и такая недемократичная норма не выдерживает никакой критики. Да и коррупционная составляющая явно просматривается: введут единый экзамен, который будет принимать созданная ими же Государственная юридическая экзаменационная комиссия. Легко себе представить, что при повторной (и последней) попытке кандидат будет готов на все, чтобы этот экзамен сдать.

Наконец, главное — то, ради чего, видимо, и написан этот законопроект. Всех обладателей дипломов о высшем юридическом образовании в Украине поделят на две касты. Первую — большинство практикующих юристов — немедленно лишат доступа к юридической профессии, признав «не имеющими высшего юридического образования». То есть, по сути, законодательно аннулируют в пределах юрисдикции Украины все дипломы о высшем юридическом образовании, выданные в течение всех 26 лет независимости в Украине и за рубежом. То же коснется всех, кто получил диплом юриста до провозглашения независимости.

Одновременно начнут осуществлять их «легитимацию» в индивидуальном порядке, пропуская каждого через систему Единого квалификационного экзамена. Времени на подготовку и прохождение очереди для них не предусматривается. Готовиться им придется, лишившись работы и средств к существованию.

Второй «касте», занимающей должности определенных категорий, дадут небольшой срок, чтобы сдать новый Единый квалификационный экзамен. На регистрацию, испрашивание высочайшего позволения, подготовку и сдачу экзамена авторы законопроекта им милостиво отведут 5 лет. Это конечно, лучше, чем для большинства юристов. Но это пока «5 лет». Не исключено, что, по аналогии с адвокатской монополией, в руках «отреформированных» отечественных чиновников 5 лет быстро превратятся в 4, а там и в полтора года. Это же манипуляторы от закона.

Теперь оцените расчет авторов законопроекта: в Украине — сотни тысяч действующих дипломированных юристов, которые все разом будут вынуждены сдавать новый экзамен. А администрирует его одно-единственное учреждение в Киеве. Оно сможет, к примеру, в год принять такой экзамен у ста, ну у тысячи человек. А у нескольких сот тысяч — не сможет. С нынешней работы их уволят и на новую не возьмут – не имеют права. Образуется многолетняя очередь, участники которой будут отчаянно пытаться «попасть» в число избранных. Ведь для многих это будет вопрос выживания.

Можно представить ситуацию, когда выпускники Гарварда и Кембриджа, наравне с выпускниками национальных университетов имени Шевченко и Франко, должны будут выпрашивать право на доступ в профессию у какого-нибудь полуграмотного и неуравновешенного чиновника, невесть как и у кого получившего «ярлык на княжение» над всей юридической общественностью Украины.

Конечно, такой законопроект ни в коем случае не должен стать законом. Поэтому, я считаю, что этот документ авторы должны немедленно отозвать, чтобы не профанировать юридическое образование как таковое. Если же этого не произойдет, то в ближайшие дни я подам альтернативный проект закона.

А вообще, по моему мнению, пора ввести мораторий на любого рода реформы хотя бы на пару лет. Иначе, временщики и дилетанты от власти уничтожат страну.