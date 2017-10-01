В Одессе прошел турнир по спортивным бальным танцам «Черноморский бал»

В Одессе прошел масштабный турнир по спортивным бальным танцам «Черноморский бал», организованный Всеукраинской ассоциацией бальных танцев. Однодневный турнир собрал рекордное количество участников – около 700 танцоров из 45 клубов со всех уголков Украины. Уже пятый год подряд танцевальные соревнования проходят при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова и Украинской морской партии.

Наши конкурсанты выступают в двух программах - европейская и латиноамериканская. В европейскую входит медленный вальс, танго, венский вальс, фокстрот и квик степ. В латиноамериканскую - ча-ча-ча, румба, самба, джайв и пасадобль. Наши участники, без преувеличения, очень талантливые, они выступают на открытых чемпионатах мира и занимают призовые места. Нам особенно приятно проводить Черноморский бал на базе спортивного комплекса МГУ. Хотелось бы сказать большое спасибо Сергею Васильевичу за то, что он так заботиться о молодежи и создает такие прекрасные условия для проведения спортивных мероприятий высокого уровня,

— говорит Леонид Майстер, организатор турнира по бальным танцам «Черноморский бал».

Принимая во внимание большую популярность бальных танцев, по инициативе президента вуза в Международном гуманитарном университете будет открыта новая специальность «Бальный танец» на факультете искусства и дизайна. Мы будем готовить профессиональных танцоров и тренеров. Думаю, что все, кто сегодня принимают участие в турнире, в будущем станут нашими студентами, — отмечает ректор МГУ Анатолий Крыжановский.

Самой юной паре участников «Черноморского бала» всего 3 года, самым старшим – 30 лет.

Мы долго готовились к турниру. Для меня большая честь представлять свой город на соревнованиях такого уровня. Одесса по традиции встретила нас гостеприимно – отличная погода, добродушные одесситы и, конечно же, прекрасный спортивный зал для выступлений, - рассказывает Анна, участница турнира из Измаила.

Победители «Черноморского бала» были отмечены почетными грамотами и кубками.