Над большим участком берега на 16-ой станции Большого Фонтана в районе санатория ГСЧС нависла реальная угроза обвала

Местные жители показали журналистам покрытый глубокими и широкими трещинами участок берега, буквально нависший над пешеходной зоной. Его протяженность составляет несколько сотен метров!

К счастью, на месте грядущего обвала нет строений, однако падение может обнажить и нарушить проходящие там подземные коммуникации. Как это уже имело место быть в прошлом году в Аркадии.

Кроме того, падение большой массы грунта представляет реальную опасность для проходящих внизу людей!

Отметим, что несмотря на то, что, по словам местных жителей трещины расширяются и увеличиваются чуть ли не ежедневно, никаких реальных противооползневых мероприятий там не до сих пор не проводится.

Вся история нашего города связана с побережьем. А побережье — это обвалы, порою довольно внушительные по своим масштабам. В Одесском краеведческом музее даже как-то проводилась соответствующая выставка, посвященная двухсотлетней истории одесских оползней.

Проблема для нашего города старая, понятно, что без системного подхода к берегоукреплению решить не удастся.

Генпланом, утверждённым в 2015-м году, официально признано, что вся прибрежная территория находится в оползнеопасном состоянии и требует проведения срочных берегозащитных работ. Такие работы в Одессе проводятся буквально в единичных случаях. Наиболее яркий пример это 8-я станция Большого Фонтана.

Городской голова Геннадий Трухановв в одном из своих выступлений назвал берегоукрепительные работы 8-я станция Большого Фонтана реальным примером комплексного подхода, который должен послужить примером для проведения берегоукрепительных работ на всем одесском побережьи.

Отметим, что, начиная с 2000-го года, Международный гуманитарный университет взялся за благоустройство этой территории, и начал серьезно укреплять склоны.

Пятнадцать лет назад, по инициативе нашего Президента, Сергея Кивалова студенты и преподаватели вышли на эти склоны, с тех пор, стало уже доброй традицией поддерживать здесь порядок. Здесь были проведены масштабные берегоукрепительные работы, оборудованы зоны отдыха. Обустройство склонов требует продуманного научного подхода и та часть, которую обустроил МГУ, может служить примером того, как это нужно делать. Ранее здесь была свалка, вывезено около 400 тонн бытового и строительного мусора, установлены скамейки, проведена современная система освещения. Построены три спуска к морю, включая пандусы для людей с ограниченными физическими возможностями, построена бесплатная стоянка для автомобилей. Более того, на склонах было высажено более 20-ти тысяч деревьев и кустарников, засеян газон и оборудована автономная система полива зеленых насаждений. Международный гуманитарный университет тратит более двух миллионов гривен в год на содержание в надлежащем виде набережной и парковой зоны на 8-й станции Фонтана,

— подчеркнул Анатолий Крыжановский, ректор Международного гуманитарного университета.

Таким образом, на месте когда-то заброшенных склонов и каменистого берега образовалась прекрасная набережная с уютным пляжем и современным спортивным комплексом поблизости. Уже прошло несколько лет с момента открытия новой набережной на 8-й станции Большого Фонтана и стоит отметить тот факт, что благодаря сознательности одесситов, постоянному поддержанию территории и материальной базы в чистоте и порядке, а также систематическому строительству новых спортивных объектов, Одесса может гордиться набережной показательного, европейского уровня чистоты, красоты и комфорта.

Искренне надеемся, что в скором времени такому удачному примеру последуют во всем городе и комплексная общегородская программа по берегоукреплению будет запущена.