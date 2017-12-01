VIVAT, AKADEMIA !!!

Если официальная церемония празднования юбилея Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялась в Национальном академическом театре оперы и балета, то ее неофициальная часть шумно и весело проходила в гранд-холле Банкетного дома «Ренессанс».
Здесь состоялось главное событие года – юбилейный конкурс «Мисс Академия 2018». А в юбилейный год он вылился в грандиозное, захватывающее концертно-танцевальное шоу, в котором участвовали самые прекрасные представительницы факультетов НУ ОЮА.
Посмотреть впечатляющее зрелище и поздравить руководителей, преподавателей и студентов престижного вуза приехало много гостей.
Заместитель министра образования и науки Украины Роман Греба не скрывал радости от своего пребывания в эти дни в Одессе:
Глядя на нынешнее поколение студентов НУ «ОЮА», красивых, уверенных, успешных, вспоминал свою студенческую жизнь председатель союза юристов Украины Святослав Пискун:
В честь двадцатилетия Национального университета «Одесская юридическая академия» этой осенью было объявлено Интернет-голосование за лучшего преподавателя 2017 года. На юбилейном вечере были объявлены имена победителей – лучших, по мнению студентов. Победителями конкурса «Лучший преподаватель года» стали: Павел Войтович, Яна Градова, Виталий Бойченко, Валентина Виткова и Богдан Басий.
Валентина Виткова призналась, что мечтала, чтобы студенты поддержали ее кандидатуру. Но для нее стало полным сюрпризом, когда она вошла в пятерку лучших преподавателей и была отмечена Особым знаком и Почетной грамотой.
В Одесской юридической академии Валентина Сергеевна работает седьмой год, преподает конституционное право Украины. И знает секрет, как сделать свой предмет интересным и увлекательным.
Павел Войтович ведет в НУ «ОЮА» «международное право» и «международные отношения». Свободно владея английским и немецким языками, молодой педагог читает эти дисциплины на четырех языках:
Павел Петрович признался, что молодому педагогу, у которого со студентами разница в возрасте совсем невелика, приходится нелегко. Но ему удалось быстро найти общий язык и завоевать у них уважение и авторитет.
В самом деле, у выпускников и студентов НУ «ОЮА» сложилось особое отношение к своей Альма Матер, которое они выражают не только в прозе.
А наш союз – наш лучший вуз, родная ОЮА.
Как Ришелье, он смотрит вдаль, к потомкам обращен.
Каких людей он миру дал и сколько даст еще!
Ты, ОЮА, родной наш дом, спокоен будь за нас,
И мы тебя не подведем. Спецы мы – высший класс.
В житейском море – вечный бриз, и нет штормов в судьбе.
Юрист – и в Африке юрист, благодаря тебе…
С двадцатилетием коллектив Одесской юридической академии поздравил заслуженный работник транспорта Украины академик Транспортной академии страны Юрий Крук:
От имени всех портовиков Украины Юрий Борисович поздравил коллектив вуза с юбилеем и вручил на память «визитную карточку Одесского порта», дав наказ от имени портовиков – скорей достроить Церковно-приходскую школу, и пообещав, что если возникнет необходимость, помочь в этом благом деле.
Принимая многочисленные поздравления по случаю 20-летия НУ «ОЮА» и 170-летия юридического образования в Одессе, президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов не скрывал своей искренней радости:
Сергей Васильевич пожелал студентам Академии, чтобы они были всегда востребованы и добились в своей области значительных высот:
На самом «очаровательном» конкурсе года его участницы доказали, что они не только красивые но и еще талантливые. В состав жюри вошла и Вероника Шувалова – обладательница короны «Мисс Академия-2017:
И вот после всех дефиле и эффектных выступлений были оглашены долгожданные результаты.
Звание «Мисс Элегантность» завоевала студентка второго курса факультета адвокатуры Анастасия Махновская, которая увлекается танцами, пишет музыку и мечтает открыть танцевальную школу.
«Мисс Грация» стала студентка второго курса судебно-административного факультета Алена Бугаец, увлекающаяся восточными танцами.
Звания «Мисс Экзотика» была удостоена Эрика Болоташвили – студентка первого курса Института подготовки следователей. Эрика занимается хореографией и имеет 2-й разряд по художественной гимнастике.
«Мисс Талант» была объявлена студентка второго курса факультета адвокатуры Алина Ярощук, которая трижды одерживала победу в детских конкурсах красоты.
«Мисс Студенчество» – это звание присуждено студентке первого курса Института подготовки профессиональных судей Кристине Шовкун, призеру областных, всеукраинских и международных чемпионатов по бальной хореографии.
Первокурсница факультета адвокатуры Екатерина Зможная, мечтающая стать лучшей в своей профессии, признана «Мисс Стиль».
А первокурсница факультета гражданской и хозяйственной юстиции, выпускница балетной школы Яна Ленская стала «Мисс Дефиле».
Студентка первого курса социально-правового факультета Полина Кабаченко, увлекающаяся живописью и спортом, получила звание «Мисс Шарм».
Диана Максименко, студентка четвертого курса факультета журналистики, стала «Мисс Нежность» и мечтает стать «Мисс Украина», чтобы представить нашу страну на конкурсе Мисс мира.
«Мисс Улыбка» стала первокурсница факультета международно-правовых отношений Дарья Яковец, окончившая музыкальную школу по классу фортепиано и вокала.
Звание «Мисс Оригинальность» получила первокурсница Юридического колледжа Владислава Нимая, круг увлечений которой – танцы, большой теннис и плавание.
«Мисс Артистизм» стала студентка третьего курса факультета гражданской и хозяйственной юстиции Наталья Добровольская, имеющая диплом фитнес-тренера.
Паула Гироуд, студентка второго курса Института уголовной юстиции, увлекающаяся музыкой и современным искусством, стала «Мисс Фотомодель».
А Анастасии Алексеенко, студентке третьего курса социально-правового факультета, увлекающейся хореографией, безоговорочно было присвоено звание «Мисс зрительских симпатий».
И, наконец, три самых главных места конкурса жюри определило следующим образом.
Второй вице-мисс Академия-2018 стала первокурсница факультета международно-правовых отношений Виталия Чемизова, в чью сферу интересов входят: живопись, хореография и английский язык, которым она владеет на очень высоком уровне.
Звание первой вице-мисс Академия получила Александра Терещенко, студентка третьего курса факультета психологии, политологии и социологии, занимающаяся спортом и хореографией.
А Мисс Академия-2018, по общему мнению жюри, стала третьекурсница факультета гражданской и хозяйственной юстиции, уже успешно проявившая себя в качестве модели на различных показах и конкурсах, Татьяна Гаврильчук.
Когда отгремели фанфары, победительница конкурса призналась:
После подведения всех итогов были поздравления, вспышки фотокамер, море цветов, объятья, поцелуи, слезы радости и просто слезы. Но на то это и конкурс, где королевой становится только одна девушка.
Ну, а Национальный университет «Одесская юридическая академия» уверенно вступает в свое третье десятилетие невероятно интересной, насыщенной студенческой жизни, щедрой на события, имена, победы и достижения.