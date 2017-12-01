VIVAT, AKADEMIA !!!

Если официальная церемония празднования юбилея Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялась в Национальном академическом театре оперы и балета, то ее неофициальная часть шумно и весело проходила в гранд-холле Банкетного дома «Ренессанс».

Здесь состоялось главное событие года – юбилейный конкурс «Мисс Академия 2018». А в юбилейный год он вылился в грандиозное, захватывающее концертно-танцевальное шоу, в котором участвовали самые прекрасные представительницы факультетов НУ ОЮА.

Посмотреть впечатляющее зрелище и поздравить руководителей, преподавателей и студентов престижного вуза приехало много гостей.

Заместитель министра образования и науки Украины Роман Греба не скрывал радости от своего пребывания в эти дни в Одессе:

Я приехал, чтобы поздравить один из лучших вузов, как юга Украины, так и всей Украины. Сегодня исполняется 20 лет Одесской юридической академии и 170 лет юридическому образованию Одессы. И мне приятно зарядиться позитивной энергией и почувствовать атмосферу праздника вместе с преподавателями и студентами Юридической академии. Этот вуз имеет не только завидную материально-техническую базу, но и высокий научный потенциал в лице сотни докторов наук, 14 членов-корреспондентов Академии наук Украины, тысячи доцентов и кандидатов наук. Благодаря разработанной грамотной стратегии развития, они знают, что делать, чтобы стать успешным вузом.

Глядя на нынешнее поколение студентов НУ «ОЮА», красивых, уверенных, успешных, вспоминал свою студенческую жизнь председатель союза юристов Украины Святослав Пискун:

У нас, во Львовском государственном университете, честно сказать, не было такого конкурса, и не потому, что не было красивых и талантливых девушек. У нас проводили конкурс художественной самодеятельности. То, что я увидел здесь, это не художественная самодеятельность. С таким профессионализмом и мастерством девушкам можно завоевывать международные сцены и подиумы. В этом тоже заслуга вуза, который не только дает профессиональные знания будущим специалистам, но и позволяет развиться их скрытым талантам и способностям. Студенческие годы – самые прекрасные в жизни каждого из нас. И я уверен: студенты Одесской юридической академии чувствуют это в полной мере.

В честь двадцатилетия Национального университета «Одесская юридическая академия» этой осенью было объявлено Интернет-голосование за лучшего преподавателя 2017 года. На юбилейном вечере были объявлены имена победителей – лучших, по мнению студентов. Победителями конкурса «Лучший преподаватель года» стали: Павел Войтович, Яна Градова, Виталий Бойченко, Валентина Виткова и Богдан Басий.

Валентина Виткова призналась, что мечтала, чтобы студенты поддержали ее кандидатуру. Но для нее стало полным сюрпризом, когда она вошла в пятерку лучших преподавателей и была отмечена Особым знаком и Почетной грамотой.

В Одесской юридической академии Валентина Сергеевна работает седьмой год, преподает конституционное право Украины. И знает секрет, как сделать свой предмет интересным и увлекательным.

Признание для меня означает, в первую очередь, внимание моих студентов, которые ценят мои старания и умения. Именно студенты придают мне сил и вдохновения заниматься наукой и педагогикой. И, думаю, индивидуальный подход – самый важный фактор в работе преподавателя. Особый подход: к учащимся колледжа – один, к студентам Академии – другой, к магистрам – третий, – уверена Валентина Виткова.

Павел Войтович ведет в НУ «ОЮА» «международное право» и «международные отношения». Свободно владея английским и немецким языками, молодой педагог читает эти дисциплины на четырех языках:

Я – выпускник Юридической академии 2005 года. В том же году, поработав недолго в суде, я переступил порог родного вуза уже в качестве преподавателя.

Павел Петрович признался, что молодому педагогу, у которого со студентами разница в возрасте совсем невелика, приходится нелегко. Но ему удалось быстро найти общий язык и завоевать у них уважение и авторитет.

Не хочу себе льстить, но хорошие отношения с ребятами у меня сложились сразу. Может, мне это дано сверху? В одном я уверен: нужно любить свою работу.

В самом деле, у выпускников и студентов НУ «ОЮА» сложилось особое отношение к своей Альма Матер, которое они выражают не только в прозе.

Друзья, прекрасен наш союз!» Поэта мысль верна.

А наш союз – наш лучший вуз, родная ОЮА.

Как Ришелье, он смотрит вдаль, к потомкам обращен.

Каких людей он миру дал и сколько даст еще!

Ты, ОЮА, родной наш дом, спокоен будь за нас,

И мы тебя не подведем. Спецы мы – высший класс.

В житейском море – вечный бриз, и нет штормов в судьбе.

Юрист – и в Африке юрист, благодаря тебе…

С двадцатилетием коллектив Одесской юридической академии поздравил заслуженный работник транспорта Украины академик Транспортной академии страны Юрий Крук:

Чтобы создать такой вуз, нужно было взвалить на себя этот нелегкий и ответственный груз в непростом 1997 году, что и сделал Сергей Васильевич Кивалов. Многие сомневались тогда в успехе дела. А всего через три года Академии было присвоено высокое звание Национальной.

От имени всех портовиков Украины Юрий Борисович поздравил коллектив вуза с юбилеем и вручил на память «визитную карточку Одесского порта», дав наказ от имени портовиков – скорей достроить Церковно-приходскую школу, и пообещав, что если возникнет необходимость, помочь в этом благом деле.

Принимая многочисленные поздравления по случаю 20-летия НУ «ОЮА» и 170-летия юридического образования в Одессе, президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов не скрывал своей искренней радости:

Многие гости, пожелавшие поздравить нас, дали высокую оценку нашему вузу, который и в самом деле за двадцать лет достиг впечатляющих результатов. А секрет наш прост. Высокий уровень подготовки наших преподавателей. Соответственно – высокий уровень знаний студентов. А творческие конкурсы, спортивные состязания – элементы воспитательной работы, которой уделяется в вузе большое внимание. Наши выпускники работают не только в юриспруденции, но и в различных сферах науки и культуры. Не удивляйтесь: наш выпускник Игорь Онищенко сегодня – солист Венской оперы. Это событие в целом для Украины, а не только для Одесской юридической академии. А развился его вокальный талант на студенческих концертах. И сегодняшний конкурс, на котором студенты оттачивают свое мастерство, – хорошая традиция. Авторитетное жюри учитывает не только внешние данные конкурсанток, но и их таланты: они танцуют, поют, показывают чудеса акробатики, красоту хореографии. И я вместе с их родителями, студентами и преподавателями искренне радуюсь этим успехам.

Сергей Васильевич пожелал студентам Академии, чтобы они были всегда востребованы и добились в своей области значительных высот:

Везет по жизни тем, кто трудится. А наши студенты умеют трудиться и, значит, перспективны и удачливы .

На самом «очаровательном» конкурсе года его участницы доказали, что они не только красивые но и еще талантливые. В состав жюри вошла и Вероника Шувалова – обладательница короны «Мисс Академия-2017:

Мы выбираем достойную претендентку на победу в этом году, которая должна быть не только красива внешне, но и внутренне: умна, воспитана, целеустремленна, иметь широкий круг интересов, обладать талантами. Это очень непросто – проявить все это и стать победительницей среди многих достойных девушек, которые тоже стремятся к победе. Я знаю это, ведь год назад я была на их месте. И уверена, что победят лучшие.

И вот после всех дефиле и эффектных выступлений были оглашены долгожданные результаты.

Звание «Мисс Элегантность» завоевала студентка второго курса факультета адвокатуры Анастасия Махновская, которая увлекается танцами, пишет музыку и мечтает открыть танцевальную школу.

«Мисс Грация» стала студентка второго курса судебно-административного факультета Алена Бугаец, увлекающаяся восточными танцами.

Звания «Мисс Экзотика» была удостоена Эрика Болоташвили – студентка первого курса Института подготовки следователей. Эрика занимается хореографией и имеет 2-й разряд по художественной гимнастике.

«Мисс Талант» была объявлена студентка второго курса факультета адвокатуры Алина Ярощук, которая трижды одерживала победу в детских конкурсах красоты.

«Мисс Студенчество» – это звание присуждено студентке первого курса Института подготовки профессиональных судей Кристине Шовкун, призеру областных, всеукраинских и международных чемпионатов по бальной хореографии.

Первокурсница факультета адвокатуры Екатерина Зможная, мечтающая стать лучшей в своей профессии, признана «Мисс Стиль».

А первокурсница факультета гражданской и хозяйственной юстиции, выпускница балетной школы Яна Ленская стала «Мисс Дефиле».

Студентка первого курса социально-правового факультета Полина Кабаченко, увлекающаяся живописью и спортом, получила звание «Мисс Шарм».

Диана Максименко, студентка четвертого курса факультета журналистики, стала «Мисс Нежность» и мечтает стать «Мисс Украина», чтобы представить нашу страну на конкурсе Мисс мира.

«Мисс Улыбка» стала первокурсница факультета международно-правовых отношений Дарья Яковец, окончившая музыкальную школу по классу фортепиано и вокала.

Звание «Мисс Оригинальность» получила первокурсница Юридического колледжа Владислава Нимая, круг увлечений которой – танцы, большой теннис и плавание.

«Мисс Артистизм» стала студентка третьего курса факультета гражданской и хозяйственной юстиции Наталья Добровольская, имеющая диплом фитнес-тренера.

Паула Гироуд, студентка второго курса Института уголовной юстиции, увлекающаяся музыкой и современным искусством, стала «Мисс Фотомодель».

А Анастасии Алексеенко, студентке третьего курса социально-правового факультета, увлекающейся хореографией, безоговорочно было присвоено звание «Мисс зрительских симпатий».

И, наконец, три самых главных места конкурса жюри определило следующим образом.

Второй вице-мисс Академия-2018 стала первокурсница факультета международно-правовых отношений Виталия Чемизова, в чью сферу интересов входят: живопись, хореография и английский язык, которым она владеет на очень высоком уровне.

Звание первой вице-мисс Академия получила Александра Терещенко, студентка третьего курса факультета психологии, политологии и социологии, занимающаяся спортом и хореографией.

А Мисс Академия-2018, по общему мнению жюри, стала третьекурсница факультета гражданской и хозяйственной юстиции, уже успешно проявившая себя в качестве модели на различных показах и конкурсах, Татьяна Гаврильчук.

Когда отгремели фанфары, победительница конкурса призналась:

Весь месяц я засыпала и просыпалась с мыслями о том, чем я могу удивить жюри и произвести на всех впечатление. Меня поддерживал декан моего факультета, друзья, моя семья. А параллельно я сдавала зачеты и экзамены. Так что этот этап моей жизни было трудным. Победа стала мучительной, но приятной. Я буду с гордостью нести свою корону целый год. И большая честь для меня, что это важное для меня событие состоялось в юбилейный год моего вуза – Национального университета «Одесская юридическая академия».

После подведения всех итогов были поздравления, вспышки фотокамер, море цветов, объятья, поцелуи, слезы радости и просто слезы. Но на то это и конкурс, где королевой становится только одна девушка.

Корона всегда достается самой талантливой, обаятельной девушке и хорошей студентке. Хочется вспомнить предыдущих победительниц этого конкурса и, прежде всего, студентку Юридической академии Александру Николаенко, которой досталась корона в 2001 году. Она стала Мисс Одесса, затем Мисс Украина, а после этого и Мисс Вселенная. И на этот раз споры жюри были жаркими, но мы пришли к общему мнению. Я думаю, Мисс Академия-2018 достойно продолжит традиции этого конкурса, представляя свой вуз в различных проектах и благотворительных мероприятиях, – сказала под занавес торжества председатель жюри генеральный директор национального комитета «Мисс Украина-Юг» Татьяна Савченко.

Ну, а Национальный университет «Одесская юридическая академия» уверенно вступает в свое третье десятилетие невероятно интересной, насыщенной студенческой жизни, щедрой на события, имена, победы и достижения.