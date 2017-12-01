Одесская область нуждается в выделении средств на обеспечение пожарной безопасность школ и больниц

Министерство финансов совместно с Одесской облгосадминистрацией должны просчитать и изыскать необходимые средства на обеспечение учебных, оздоровительных и коммунальных учреждений средствами пожарной и техногенной безопасности. Такое поручение премьер-министр Владимир Гройсман дал своим подчиненным на основании рассмотрения депутатского запроса народного депутат Украины Сергея Кивалова. Напомним, 10 ноября с трибуны Верховной Рады Сергей Кивалов зачитал свое обращение о выделении средств, необходимых для обеспечения учебных, оздоровительных и коммунальных учреждений средствами пожарной и техногенной безопасности Одессы и Одесской области.

Народный избранник напомнил своим коллегам о страшной трагедии, которая случилась в одесском лагере отдыха «Виктория» в ночь на 16 сентября. Тогда в огне погибли три маленькие девочки. Причина трагедии – неработающая система пожарной сигнализации.

Также сильный пожар вспыхнул в Одессе в ночь на 2 ноября. Тогда горели два корпуса санатория «Красные зори». О счастливой случайности, на этот раз обошлось без человеческих жертв. Всего же на пожарах- только в этом году погиб ли более тысячи наших сограждан и еще свыше тысячи человек получили ожоги и ранения. Учитывая страшную статистику смертности на пожарах, были проверены все учебные, дошкольные оздоровительные, курортные и коммунальные учреждения Одесской области.

Вот новая статистика по проверкам: Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 12 декабря провели проверки соблюдения пожарной безопасности в 1 тыс. 565 социальных объектов в Одесской области. В подавляющем большинстве из них обнаружены многочисленные нарушения, в некоторых настолько серьезные, что ставит под угрозу дальнейшую их работу. Ситуацию со 127 такими объектами будет решать суд. Прискорбно, что большинство учреждений, в которых найдены нарушения, - это школы.

Как отметил народный депутат Украины Сергей Кивалов, чтобы обеспечить пожарную и техногенную безопасность социально важных объектов, необходимо установить в них. Прежде всего современную пожарную сигнализацию.

Одесская область нуждается в 714 млн грн на проведение данных работ. Прежде всего нужно установить везде системы тревожных кнопок и визуально-звуковые системы предупреждения возгорания с выведением их на пульт круглосуточного наблюдения.

— отметил Сергей Кивалов.

Я прошу принять необходимые меры по выделению из государственного бюджета 2017 года необходимых средств на проведение работ по обеспечению пожарной и техногенной безопасности, установке современных систем пожарной сигнализации в коммунальных учреждениях Одессы и Одесской области.

— говорится в депутатском запросе народного избранника.

Сергей Кивалов уверен – 714 миллионов можно найти, ужав непомерные траты на содержание центрального аппарата министерств и ведомств, а также за счет перераспределения не освоенных к концу году средств казны государства, которые выделялись на проведение различных программ и тендеров.