80% одесситов выступают против сноса памятника Екатерине II

На этой неделе ситуация вокруг памятника Основателям Одессы на Екатерининской площади предельно накалилась. Всё началось с того, что Институт национальной памяти под руководством одиозного историка Владимира Вятровича решил обратиться к Одесскому городскому совету с предложением демонтировать монумент в рамках процесса деконструкции имперского наследия, что в принципе вписывается в общую антироссийскую риторику нынешней власти. Формально правовые основания у киевских украинских чиновников всё же имеются. В этом году приморский районный суд Одессы отменил два решения Одесского горсовета 10-летней давности, на основании которых отреставрировали Екатерининскую площадь. Суд решил, что восстановление памятника произошло не на законных основаниях.

Полагаясь именно на этот вердикт Фемиды Институт решил обратиться к Одесскому горсовету. 27 декабря запланировано рассмотрение апелляции и многие одесситы собираются сказать своё твёрдое «нет» попытке раскачать политическую ситуацию в Одессе.

Вспоминая события 10-летней давности, в 2007 году памятник основателям Одессы вернулся на своё историческое место и сопровождалось это горячим противостоянием. Большинство одесситов тогда поддержали установку монумента, но были и те, кто не заинтересован в восстановлении исторической справедливости, их было меньшинство, но радикалы были на редкость активными. В то время столкновения в центре Одессы воспринимались чем-то из ряда вон выходящим.

Спустя 10 лет после установки монумента, отношение одесситов к роли Екатерины II в истории города не изменилось. На этой неделе специалисты центра социологических и политических исследований «Аргумент» выяснили мнение горожан, вот его результаты: было опрошено почти 800 человек и выяснилось, что почти 80% выступают против сноса памятника и лишь 15% одесситов одобряют такой возможный сценарий. Впрочем, если столичный институт продавит это решение и памятник всё же попытаются снести с постамента, то одесситы хотели бы видеть вместо него Богдана Хмельницкого, а также генерала Ивана Петрова, неполиткорректного и декоммунизированного Владимира Ленина и лишь десятая часть тех, кто поддерживает снос памятника основателям Одессы, т.е. абсолютное меньшинство – за монумент в честь Степана Бандеры. Более 9% опрошенных считают, что деньги лучше потратить на благотворительность. Таковы результаты социологического исследования.

Аналитическая справка

о результатах социологического исследования

Опрос проводился социологическим центром «Аргумент»

Объект исследования: жители города Одесса старше 18 лет.

Сроки проведения: 20.12.2017 – 22.12.2017.

Метод исследования: интервьюирование.

Выборка: опрошено 800 респондентов.

Теоретическая ошибка выборки при доверительном интервале 0,95 не превышает 3,5%