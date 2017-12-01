Одесситы за Основателей!

На этой неделе резко обострилась ситуация вокруг памятника Основателям Одессы на Екатерининской площади. Чему послужило обращение к Одесскому городскому совету Владимира Вятровича, директора Института национальной памяти с предложением демонтировать известный одесский мемориал. Демонтаж должен произойти в рамках процесса деконструкции имперского наследия, что в принципе вписывается в общую антироссийскую риторику нынешней власти.

Формально правовые основания у киевских чиновников всё же имеются. В этом году Приморский районный суд Одессы отменил два решения Одесского горсовета 10-летней давности, на основании которых отреставрировали Екатерининскую площадь. Суд решил, что восстановление памятника произошло не на законных основаниях.

Полагаясь именно на этот вердикт суда, Институт решил обратиться к Одесскому горсовету. 27 декабря запланировано рассмотрение апелляции и многие одесситы собираются сказать своё твёрдое «нет» попытке раскачать политическую ситуацию в Одессе.

Памятник Основателям Одессы воздвигнут на Екатерининской площади в 1900 году по проекту одесского архитектора Юрия Мелентьевича Дмитренко. Скульптор Михаил Петрович Попов, при участии скульпторов Бориса Васильевича Эдуардса, Леопольда Менционе, инженер А. А. Сикорский. В 1920 году памятник был демонтирован. Восстановлен лишь в 2007 году. Восстановление памятника вызвало политический конфликт — ряд общественных организаций и президент Ющенко выступали против восстановления памятника, аргументируя свою позицию неуместностью установки монумента императрице, распустившей Запорожскую сечь.

Большинство одесситов тогда поддержали установку монумента, но были и те, кто не был заинтересован в восстановлении исторической справедливости, их было меньшинство. Радикалы тогда на редкость активизировались. В то вегетарианское время столкновения в центре Одессы воспринимались чем-то из ряда вон выходящим.

Спустя 10 лет после установки монумента, отношение одесситов к роли Екатерины II в истории города не изменилось. На этой неделе специалисты центра социологических и политических исследований «Аргумент» выяснили мнение горожан, вот его результаты: было опрошено почти 800 человек и выяснилось, что почти 80% горожан осуждают инициативу о сносе памятника и лишь 15% одесситов одобряют такой возможный сценарий. Впрочем, если столичный институт продавит это решение и памятник всё же попытаются снести с постамента, то одесситы хотели бы видеть вместо него Богдана Хмельницкого, а также генерала Ивана Петрова, неполиткорректного и декоммунизированного Владимира Ленина и лишь десятая часть тех, кто поддерживает снос памятника основателям Одессы, т.е. абсолютное меньшинство – за монумент в честь Степана Бандеры. Более 9% опрошенных считают, что деньги лучше потратить на благотворительность. Таковы результаты социологического исследования.

Массовое сознание живет смыслами, поступающими из телевизора, оно не может и не должно самостоятельно мыслить – вот главная задача наперсточников от власти. Установка и снос памятников, переименование улиц и площадей – это попытка сделать пропагандой физическое пространство и не оставить нам место для раздумий.

Черчилль когда-то сказал: «Народ, который презирает свое прошлое, лишает себя будущего». Видимо существуют организованные в стране силы, цель которых лишить нас будущего, как конкурентного преимущества в грядущей конкуренции стран и народов.

Повторение пройденного в памятном ритуале имеет не только воспитательное значение для молодежи, но и дает возможность духовного возрастания всего общества, без которого невозможно развитие страны в целом. Мы же видим сегодня всеобщий упадок. Нет ни одной общественной сферы, где бы мы могли похвастаться мировым прорывом. Однако нам открытым текстом с властных трибун заявляют, что нам нужны новые мифы и новые герои. Зачем нам чьи-то мифы и чужие герои, если у нас есть своя славная история, за которую не стыдно? Нам это все не нужно. Одна мудрая сицилийская пословица гласит: «Деревья, которые часто пересаживают – плохо плодоносят». Может в этом причина нашего современного упадка?

Свою позицию по поводу слухов о возможном сносе памятника Основателям Одессы выразил народный депутат Украины Сергей Кивалов. Он считает, что это попытка дестабилизировать политическую ситуацию в регионе, люди и так не довольны снижением уровня жизни и результатами так называемых реформ, которые приводят к росту цен и тарифов. Переписывать историю и разрушать культурное наследие Одессы недопустимо – считает парламентарий:

Одессе чуть более двухсот лет, это достаточно небольшой, с точки зрения истории человечества срок. Сохранилась масса исторических письменных источников на понятных современному исследователю языках. Не существует и проблемы тенденциозности этих источников, так как их авторами являлись выходцы из разных стран. В сложившейся ситуации мне казалось, что мы точно знаем историю нашего города, знаем его Основателей. Я был убежден, что Одесскую историю невозможно сфальсифицировать. Но это если подходить к данному вопросу с научной стороны. Когда за дело берется «геббельсовская пропаганда», идеалом которой является чудовищная ложь, все может происходить по-другому.

Институт национальной памяти за время своего существования заслужил стойкую, выходящую за пределы нашей страны, негативную репутацию организации, сеющей раздор и общественное беспокойство. Складывается впечатление, что истинная цель этой структуры – портить международный имидж Украины и возбуждать в мирном населении негативные настроения.

Одесса солнечный, мирный город, и мы не позволим штатным подстрекателям омрачить жизнь нашего города беспорядками. Мы отстояли наши праздники, мы отстоим и память об Основателях нашего города.

Институт национальной памяти уже не впервые вступает в противоречие с мнением большинства одесситов. Весной он предложил отменить выходные 8 марта, а также 1 и 9 мая. В ответ на это решение фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова внесла запрос, поддержанный депутатами Одесского городского совета, на имя президента Украины, спикера Верховной Рады и директора Института национальной памяти с требованием не допустить отмены привычных государственных праздников. Поддержали обращение депутатского корпуса и одесситы. Акцию под названием «Мы защитим ваш праздник» провела Украинская морская партия Сергея Кивалова: активисты раздавали информационные брошюры, общались с одесситами, выясняя важность для горожан исторически сложившихся праздников. Поддержали инициативу многие общественные организации города и области.

Акция «Мы защитим ваш праздник» принесла свои плоды, и Институт национальной памяти пошел на попятную. Тогда как праздники, эти священные для наших граждан даты, так и остались праздниками. Это важно потому, что исторические события создают социальные общности. Эти события сохраняют свое влияние не благодаря «красным дням» календаря, а благодаря тому, что образованные ими общности продолжают жить на Земле.