Сергей Кивалов поздравил одесситов с Рождеством Христовым!

Великий праздник Светлого Рождества Христова установлен в честь Евангельского события – рождения во плоти Сына Божьего Девой Марией. Дева Мария жила в городе Назарете с Иосифом, пожилым овдовевшим мужчиной, который был избран первосвященниками для заботы о Пречистой Деве. Они были обручены, но так как Мария дала обет безбрачия, супружеской жизни у них не было.

По преданию, мать Иисуса Христа и ее родственник Иосиф пришли в Вифлеем, выполняя приказ правителя Августа явиться всему населению на перепись. В тот день в городе Вифлееме все гостиницы были заняты и Мария с Иосифом устроились на ночлег в пещере, там Мария и родила сына Божьего. Благую весть о рождении Спасителя услышали пастухи, которым явился ангел. Они первыми поклонились Младенцу, а на небе воссияла Вифлеемская звезда, известившая весь мир о рождении Господа. Вслед за ней поклониться Спасителю пришли мудрые волхвы. Яркая звезда стала символом Рождества Христова.

В этот день принято посещать божественную литургию и возносить благодарственную молитву Господу Богу.