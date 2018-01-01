27 января – Международный день памяти жертв Холокоста

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года, соавторами которой выступили 100 государств, в память о жертвах нацистского террора во время Второй мировой войны.
Дата 27 января была выбрана потому, что в этот день советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим (территория нынешней Польши). В современной научной литературе и публицистике холокост обозначает политику нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и уничтожению шести миллионов евреев в 1933-1945 годах.
Во многих странах мира ежегодно проводятся мероприятия, посвящённые памяти жертв той страшной трагедии. В 2006 году установлен Международный день памяти жертв Холокоста, главный посыл которого – не дать ужасам нацизма больше никогда повториться. Трагедия Холокоста стала уроком для всего человечества, олицетворением жестокости и величайшей ошибки мирового масштаба. Глядя на те события, мы должны стремиться к тому, чтобы они больше никогда не повторились. В этот скорбный день хочу высказать солидарность со всеми, кто чтит память миллионов невинных жертв, и выразить искренние соболезнования еврейскому народу. И память о невинно убиенных – это еще одна возможность установить мир на нашей украинской земле.