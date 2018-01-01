27 января – Международный день памяти жертв Холокоста

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года, соавторами которой выступили 100 государств, в память о жертвах нацистского террора во время Второй мировой войны.

Дата 27 января была выбрана потому, что в этот день советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим (территория нынешней Польши). В современной научной литературе и публицистике холокост обозначает политику нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и уничтожению шести миллионов евреев в 1933-1945 годах.