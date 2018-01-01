 
Информация к новости
  • Просмотров: 181
  • Дата: Вчера, 15:40
Вчера, 15:40

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста

Категория: Первая полоса / Новости

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года, соавторами которой выступили 100 государств, в память о жертвах нацистского террора во время Второй мировой войны.

 

Дата 27 января была выбрана потому, что в этот день советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим (территория нынешней Польши). В современной научной литературе и публицистике холокост обозначает политику нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и уничтожению шести миллионов евреев в 1933-1945 годах.

 

27 января весь мир чтит память жертв Холокоста – самой масштабной трагедии в истории еврейского народа. В годы Второй Мировой войны нацистский режим ставил перед собой цель полностью истребить целые народы. Так называемый «еврейский вопрос» стал для него важнейшим. Всего за несколько лет было создано порядка 7 тысяч лагерей и гетто. «Памятником геноциду» стал концентрационный лагерь Освенцим, где по разным данным, погибли от полутора до четырёх миллионов человек. С тех пор прошло уже не одно десятилетие, однако трагические события Холокоста, как незажившая рана, напоминают о себе болью в сердцах миллионов людей. Ведь кто-то потерял тогда своих родственников, друзей, соседей, дети остались сиротами, были разрушены семьи.
Во многих странах мира ежегодно проводятся мероприятия, посвящённые памяти жертв той страшной трагедии. В 2006 году установлен Международный день памяти жертв Холокоста, главный посыл которого – не дать ужасам нацизма больше никогда повториться. Трагедия Холокоста стала уроком для всего человечества, олицетворением жестокости и величайшей ошибки мирового масштаба. Глядя на те события, мы должны стремиться к тому, чтобы они больше никогда не повторились. В этот скорбный день хочу высказать солидарность со всеми, кто чтит память миллионов невинных жертв, и выразить искренние соболезнования еврейскому народу. И память о невинно убиенных – это еще одна возможность установить мир на нашей украинской земле.
— написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 