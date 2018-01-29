Народный депутат Украины Сергей Кивалов отчитался перед избирателями за 2017 год

Народный депутат Украины Сергей Кивалов отчитался перед избирателями о своей деятельности за 2017 год. Ежегодный отчет Почетного гражданина Одессы состоялся первого февраля в зале Приморской районной администрации. На встрече присутствовали: глава Приморской райадминистрации, представители депутатского корпуса, общественных организаций, представители ветеранских и молодежных организаций, деятели науки, образования, медицины, культуры и спорта.

2017-й год для Верховной Рады Украины ознаменовался принятием целого ряда скандальных законопроектов. Но вместо того, чтобы давать оценку принятым законам, находятся «эксперты», которые на основании таких голосований, пытаются выстраивать анализ деятельности народных депутатов. Тут налицо смещение акцентов, подмена понятий. Между тем, законопроекты от оппозиционных депутатов просто не вносят в повестку дня и не ставят на голосование, а их поправки игнорируют по политическим соображениям.

Подтекст такой: кто мало голосовал, тот нерадивый депутат. Я заявляю — это банальная манипуляция, попытка перенаправить внимание общественности с низкого качества законопроектов к недостаточному количеству голосований, – подчеркнул Сергей Кивалов. – Я нахожусь в сессионном зале, но никогда не нажму кнопку «за» законы, призванные нанести вред или уничтожить государство Украина. А ведь другие законы сейчас принимаются крайне редко.

Чтобы прекратить подобные инсинуации, Сергей Кивалов продемонстрировал официальный документ ВРУ, согласно которому Народный депутат Украины принял участие в 87% заседаний Верховной Рады, единственный раз за пять лет взял больничный лист и находился в командировке, которая совпала с заседанием Венецианской комиссии, где парламентарий представлял Украину на протяжении 8 лет.

Да, Сергей Кивалов намеренно НЕ голосовал за введение квот на телевидении, законопроект, который полностью ликвидировал в нашей стране свободу слова; Не голосовал за вмешательство государства в дела церкви, что повлекло бы за собой дальнейшую дестабилизацию в стране. Кроме того, нардеп обратился с депутатским запросом к Министру внутренних дел Украины с требованием эффективно расследовать преступления, которые совершаются против собственности, жизни и здоровья священнослужителей Украинской православной церкви, и приняли массовый характер. Сергей Кивалов НЕ голосовал за уменьшение субвенции для Одесской области на 140 млн. грн. на компенсацию субсидий; НЕ голосовал за так называемую медицинскую и пенсионную реформы. И да, это благодаря вмешательству Сергея Васильевича и тысячам обращений одесситов удалось отстоять наши праздники – Женский День 8-е Марта, 1-е Мая, День Победы, которые директор Института национальной памяти Вятрович стремился лишить статуса государственных, ликвидировать, вычеркнуть из нашей общей памяти. В ответ Сергей Кивалов инициировал общегородскую акцию «Мы защитим Ваш праздник», которую поддержали депутаты фракций Украинской морской партии и Оппозиционного блока в Одесском горсовете, ветеранские и молодежные организации.

Во имя интересов украинских граждан

Сегодня, увы, ближе ко двору те депутаты, которые послушно жмут на кнопку, а не те, кто пытается этому противостоять. Стало уже печальной закономерностью, что все прогрессивные поправки от оппозиционных депутатов игнорируются провластным большинством. Но на некоторых жизненно важных поправках депутатам Оппоблока удалось настоять. Так, Сергей Кивалов внес 26 принципиальных поправок в Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах», из которых 12 было учтено. Ему удалось включить в бюджет финансирование льгот и жилищных субсидий для наших граждан. Сергей Васильевич выступил за снятие депутатской неприкосновенности и усиление ответственности депутатов перед своими избирателями.

На депутатский прием как в последнюю инстанцию

Работа в стенах парламента и на избирательном округе – главные составляющие деятельности каждого народного депутата. Входя во фракцию Оппозиционного блока и являясь членом Комитета по вопросам правовой политики и правосудия, Сергей Кивалов справедливо считает прием граждан, которые оказали ему доверие, проголосовав в свое время именно за него, своей главной прямой обязанностью.

За 2017 год лично Сергеем Киваловым и его общественной приемной было принято 3373 гражданина и рассмотрено 1577 заявлений. На основании этих обращений было подготовлено более 1700 депутатских запросов, обращений, законопроектов и поправок, основная часть которых касалась благоустройства территории города Одессы, тарифов и жилищно-коммунальных услуг, социальной сферы, морехозяйственного комплекса, различных сфер жизни.

В зоне риска – сфера образования

Результатом длительной работы Сергея Кивалова по борьбе за сохранение системы профессионально-технических училищ и колледжей, стало принятие Верховной Радой Украины решения сохранить набор в колледжи ещё на три года, до 2019 года. Им был разработан и подан законопроект «О юридическом образовании и юридической (правовой) профессии».

Но, пожалуй, самый болезненный в образовании – языковой вопрос.

Депутаты местных советов Одесской и других областей страны поддержали положения разработанного Сергеем Васильевичем Закона Украины «Об основах государственной языковой политики», который поддержан резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Когда принимался скандальный закон об образовании, я встречался с Президентом страны, говорил с депутатами. Убеждал их в том, что такой закон вызовет бурю негодования не только в Украине, но и за рубежом.

Так и случилось: решение Венецианской комиссии по этому вопросу – ущемляются языковые интересы национальных общин. В резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы рекомендовано внести изменения в скандальный Закон. Я считаю, что если мы хотим стать частью мирового сообщества, то любой человек, независимо от того, представителем какой национальности он является, должен иметь право выбора языка воспитания и обучения своих детей. А из-за недальновидных решений политиков-популистов сегодня Украина находится в дипломатической изоляции, – подчеркнул Сергей Кивалов.

Депутат выступил категорически против внесения изменений в статью 7 закона «Об образовании» относительно преподавания в средней школе. Всего нардеп подал 20 поправок в Закон Украины «Об образовании», 9 из которых были приняты.

Множество вопросов вызывает и реформа судебной системы. Сергей Васильевич выразил мнение: для того, чтобы судебная система полноценно работала, следует добиться выборности судейского корпуса, а также ввести институт мировых судей. Для этого должны быть внесены изменения в действующее законодательство. Так что процесс реформирования судебной системы еще в начале пути.

Социальные инициативы – во главу угла

Ни для кого не секрет, что уровень жизни украинцев стремительно падает. Отмена государственного регулирования цен на продукты питания в условиях сложной экономической ситуации в стране, когда по оценке ООН, около 60 процентов населения Украины живет за чертой бедности, привело к резкому росту цен и экономической недоступности продовольствия в достаточном количестве для многих граждан Украины. В связи с этим Сергей Кивалов инициировал восстановление государственного регулирования цен на продукты питания и обратился с соответствующим депутатским запросом на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Цены и доходы рядовых граждан никак не соотносятся. По этой причине Сергей Васильевич обратился к Премьер-министру Украины с требованием устранить вопиющую социальную несправедливость и пересчитать пенсии пенсионерам государственной службы, а также военным пенсионерам и пенсионерам органов внутренних дел (милиционерам) с 1 января 2018 года, учитывая зарплату, звание, выслугу лет, особенности прохождения службы, секретность. Но есть категории граждан – малоимущие, многодетные, инвалиды – положение которых просто отчаянное. Сергей Кивалов признался, что половину своей депутатской зарплаты он ежемесячно отдает детям-сиротам. Вот так бы и остальным народным избранникам брать пример с Одесского нардепа.

Еще один важный этап в работе парламентария – реализация социальных проектов, например, таких, как озеленение города, бесплатная стоматологическая помощь, компьютерные курсы для пенсионеров. В 2017 году более пяти тысяч граждан получили бесплатную правовую помощь в Юридической клинике. На базе Юрклиники созданы Антикризисный центр правовой помощи переселенцам, рабочая группа юридической помощи морякам, а также — гражданам предоставляются бесплатные нотариальные услуги.

«Не надо медицинский геноцид называть реформой»

Вызывает глубокую озабоченность, во сколько государство определяет медицинское обеспечение своих граждан. Вдуматься только: 210 грн в год на человека, или 58 копеек в день. При этом стоимость медицинских услуг невообразимо высока. Может ли человек при минимальной пенсии в 1450 грн и при минимальной зарплате 3774 грн заботиться о собственном здоровье – вопрос риторический. Голосовать за такую медицинскую реформу Сергей Кивалов счел для себя неприемлемым. Но и оставаться в стороне от этих проблем народный депутат не намерен. Так, после обращения профсоюза медиков Одесской области, вмешался в катастрофическую ситуацию с анестетиками: из-за отмены закупки препаратов за счет госсредств с 2018 года операции украинцам придется делать без анестезии. Сергей Кивалов подготовил и направил депутатский запрос в Кабмин страны.

В то время, как государство не находит средств для поддержания здоровья своих граждан, Сергей Васильевич реализует самостоятельно социальные проекты. В 2017 году на Академической улице, 30, была открыта ультрасовременная стоматологическая клиника с 13-ю кабинетами с современнейшим оборудованием, где оказывают, в том числе, бесплатную помощь малоимущим и пенсионерам.

В интересах Одессы

Проблем и болевых точек в родном городе хватает: старый жилой фонд, запущенные коммуникации, беспорядочная застройка, прибрежные склоны, требующие берегоукрепительных работ.

Но есть задачи, не терпящие отлагательства. Сергей Кивалов выступил с инициативой введения моратория на высотное строительство в центре города. Эта мера предполагает, что ремонт и реконструкция в Одессе должны проводиться только с сохранением исторически сложившегося облика зданий. С этой целью депутат обратился к Премьер-министру в целях обеспечения соблюдения норм законодательства в градостроительной сфере, строительных и государственных стандартов и правил.

Сергей Васильевич направил в Кабинет Министров Украины депутатский запрос о выделении необходимых средств на проведение ремонтно-реставрационных работ памятников архитектуры и градостроительства в исторической части Одессы, повышение туристической привлекательности и развитие города.

Кроме того, для сохранения красивейшей улицы Одессы – Пушкинской Сергей Кивалов направил обращения к руководителям города и области с просьбой вернуть фасадам Пушкинской их исторический облик и обратился к Премьер-министру страны о выделении из государственного бюджета дополнительных средств на эти цели.

Пусть нелегко, но удалось сдвинуть с мертвой точки ситуацию с ещё одним историко-культурным объектом в нашем городе. Любимый одесситами Зеленый театр будет сохранен как место отдыха и досуга, а его статус получит правовое закрепление.

Участники встречи поблагодарили Сергея Кивалова за его неравнодушие к нуждам одесситов, его участие в жизни города, интересы которого он неустанно отстаивает на посту народного депутата, и выразили надежду, что он и в дальнейшем будет оказывать им реальную помощь и поддержку.