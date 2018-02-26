В Украине начал действовать Закон «О языках в Украинской ССР» от 1989 года

Новые члены Конституционного суда Украины решили ознаменовать начало своей работы скандалом и выдали решение, которое мало поддается не то, что логике, но и правовому обоснованию. Сакральной жертвой выбрали единственный действующий закон, который регулировал языковые вопросы – закон «Кивалова - Колесниченко», признав его неконституционным.

Фактически после скандального закона об образовании, это еще один удар по позициям Украины на Европейской арене, так как нет документа, реализующего Европейскую хартию региональных языков, что может поставить Украину в позицию еще большей международной изоляции, если вообще не сделать страной-изгоем.

Как только наступил хоть шаткий, но покой в ​​языковом вопросе, так его подняли снова, не считаясь с тем, что при этом пострадают миллионы простых украинских граждан, прекрасно владеющих украинским, однако родными считающих языки нацменьшинств - гагаузский, армянский, болгарский, русский, молдавский, венгерский и другие.

Самое главное то, что Конституционный суд не признал сам текст закона неконституционным. А только обратил внимание на процедуру его принятия, которая не соответствует Конституции. Как это возможно, когда положения закона прошли экспертизу Венецианской комиссии и были поддержаны в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы и нескольких решениях Венецианской комиссии, остается загадкой. Более того, в 2012 году Одесский областной и городской советы, Харьковский, Херсонский, Николаевский, Запорожский, Севастопольский, Днепропетровский и Луганский горсоветы, Краснолучский горсовет (Луганская обл.), Запорожский, Донецкий, Херсонский, Николаевский и Днепропетровский областные советы приняли решение о признании русского языка региональным. В 2017 году, депутаты ряда местных советов (Тарутинского, Болградского и Ренийского райсоветов, Ивановского, Ананьевского, Раздельнянского, Березовского, Белгород-Днестровского, Лиманского, Николаевского, Килийского, Подольского районных и Арцизского городского советов) и не только Одесской области поддержали положения закона «Кивалова - Колесниченко». Эта позиция была вновь подтверждена новой резолюцией Парламентской ассамблеи совета Европы № 2196 (2018), а согласно последнему соцопросу, проведенному Центром социологических и политических исследований «Аргумент» 77 процентов одесситов говорят дома на русском языке, то есть считают его родным.

Однако в стране, где действует полное отрицание права и закона, ничего удивительного нет.

Как правильно отметила известный юрист Мария Ставнийчук, по такому принципу можно признать неконституционными большинство принятых парламентариями законов, начиная с 2014 года:

Закон об основах государственной языковой политики признан неконституционным из-за нарушения процедуры его принятия. Все точка. Ни тебе глубоких правовых позиций. Ни доктринального видения несоответствия Конституции Украины по духу и букве Основного Закона. Конституционный Суд Украины сегодня тоже работает по-новому. Про Конституционный Суд, как суд права в Украине, забудьте.

Взят принцип работы уголовного суда. Суд проанализировал факты присутствия нардепов, командировки, письма нетрудоспособности депутатов, и поездки на Мальдивы... и так далее. Депутатов не было. Лично не голосовали. КСУ считает, что этого достаточно. Чего было тянуть с решением почти 4 года?!

Ну что ж. Тоже хорошо. Все законы нынешней власти могут быть легко признаны неконституционными. Все подряд! Парубия, а перед ним Гройсмана - крупнейших нарушителей парламентской процедуры, будет, наконец, благодарить весь украинский народ.

«Худа», так сказать, без добра не бывает. Но вот это «худо» в том, что Конституционный Суд не то, что в кризисе, легитимный или нет, его просто нет. Такое бывает: здание его стоит, люди ходят на работу, бумаги пишут, хорошие зарплаты получают, а суда Права нет. Извините за резкость.

https://strana.ua/opinions/127043-konstitutsionnyj-sud-ne-to-chto-v-krizise-eho-prosto-ne-sushchestvuet.html

Первое и главное, что от отмены языкового закона пострадают миллионы людей, которые хотят изучать язык своих отцов и дедов, которые в быту говорят на родном языке и хотят, чтобы их дети знали и язык, и традиции своего народа, при этом прекрасно владея украинским языком. Но есть еще одно последствие, которое не предусмотрели ни псевдоюристы в КСУ, ни новые парламентарии, являющиеся абсолютно стерильными в знаниях права и закона.

После признания Закона «Об основах государственной языковой политики» таким, что не соответствует Конституции Украины, будет действовать Закон УССР «О языках в Украинской ССР» от 1989.

В действующем законодательстве этот вопрос не урегулирован. Логика следующая: процедура обсуждения проекта Закона «Об основах государственной языковой политики» происходила одновременно с процедурой обсуждения необходимости отмены Закона УССР «О языках в Украинской ССР» 1989. Соответственно, - исходя из Решения Конституционного Суда - нарушения имели место и при отмене предыдущего Закона. Если бы нарушений не было, он был бы действующим до сих пор.

На это обратил внимание автор языкового закона, народный депутат Украины Сергей Кивалов:

28 февраля 2018 своим решением Конституционный Суд Украины признал не соответствующим Конституции Закон «Об основах государственной языковой политики». В соответствии с Решением, этот Закон теряет силу со дня принятия судом этого Решения. Так как Конституционный Суд пришел к выводу, что при принятии Закона «Об основах государственной языковой политики» имело место нарушение конституционной процедуры рассмотрения и принятия проекта Закона, это существенно повлияло на окончательный результат принятия Закона. В свою очередь Закон «Об основах государственной языковой политики» в заключительных положениях устанавливает, что с даты вступления в силу утрачивает силу Закон УССР «О языках в Украинской ССР» 1989 года.

Таким образом, после признания Закона «Об основах государственной языковой политики» таким, что не соответствует Конституции Украины, будет действовать Закон «О языках в Украинской ССР» от 1989 года.

Положениями этого Закона предусмотрено, что языками межнационального общения являются украинский, русский и другие языки, гарантируется право пользоваться своим национальным языком, госслужащие должны владеть украинским, русским и в случае необходимости другим национальным языком. И самое главное, что акты органов высшей государственной власти и управления принимаются на украинском языке, а публикуются на украинском и русском, а в свою очередь языком взаимодействия республиканских органов власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организация является русский язык. Остаётся риторический вопрос к борцам с законом «Кивалова-Колесниченко», а был ли смысл в этом политическом популизме? Или это лишь очередное проявление безграмотности и близорукости украинских политиков.

Более того политик отметил, что КСУ должен был описать все это в резолютивной части и указать, что отныне будет действовать другой закон. Однако, суд этого не сделал:

КСУ должен был описать все это в резолютивной части и указать, что отныне будет действовать другой закон. Однако, суд этого не сделал. Можно было бы подумать, что умышленно. Однако, все гораздо хуже. Судьи КСУ просто забыли учесть такой важный момент. Теперь предстоит проанализировать старый закон на предмет соответствия действующей Конституции и другим законам. И в той части, где противоречий нет, - закон должен действовать немедленно. И, как вы понимаете, возникнет вопрос: а кто же в Украине имеет полномочия официально заниматься таким анализом и толкованием, которое было бы "обязательным для применения? Ответ: а никто. Разве что Верховный Суд обобщит практику по каким-то конкретным делам. На все это надо много времени. А уроки родного языка должны быть (или не быть?) в школах уже сегодня. Говорят, что разумность человека определяется глубиной извилин в его мозгах. Судя по всему, у тех, кто совершил такой правовой беспорядок, очень глубокая извилина. Правда, одна на всех.

Этой же позиции придерживается и Сергей Ларин, считая, что таким образом КСУ создал опасный прецедент:

Сегодня КС отменил Закон 2012 года "Об основах государственной языковой политики", известный в народе как закон "Колесниченко-Кивалова". Этот закон гарантировал право на использование языков национальных меньшинств в местах их компактного проживания.

Но есть два момента.

Во-первых, суд не признал сам текст закона неконституционным. А только обратил внимание на процедуру его принятия, которая не соответствует Конституции. Я обязательно вернусь к этому вопросу, потому что таким образом создан прецедент!

И второй момент. До принятия этого закона действовал закон о языках в Украинской ССР 1989 года, который аннулировался законом Колесниченко-Кивалова. А так как другого закона у нас нет, теперь мы вновь будем жить по закону 1989 года. А он гарантирует право граждан свободно использовать свой национальный язык или любые другие языки во всех сферах общественной жизни - в образовании, медицине, судебной системе, в органах власти, в бытовой сфере, в литературе, в СМИ, то есть, везде. Решение КС обязательное и обжалованию не подлежит.

https://strana.ua/opinions/126978-konstitutsionnyj-sud-vernul-sovetskij-jazykovoj-zakon.html

А какие же положения содержит Закон «О языках в Украинской ССР»? Сергей Кивалов также обратил на них внимание.

Так статья 3 Закона, говорит, что «в работе государственных, партийных, общественных органов, предприятий, учреждений и организаций, расположенных в местах проживания большинства граждан других национальностей (города, районы, сельские и поселковые Советы, сельские населенные пункты, их совокупность), могут использоваться наряду с украинским и их национальные языки».

Статья 4 предусматривает, что языками межнационального общения являются украинский, русский и другие языки. Это же касается и языков взаимодействия республиканских органов власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций и госслужащих (ст.ст. 10-14 закона).

Ссылка на закон: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/8312-11.

Таким образом борцы за декоммунизацию своими же собственными руками вернули Украину во времена СССР и на данный момент видимо сами не знают, что с этим делать.

Если говорить о принятии нового языкового закона, то миллионы украинцев замерли в ожидании, а Сергей Кивалов дал точную характеристику данной ситуации:

Вы знаете, в этом созыве происходит такое насилие регламента и процедуры принятия законов призрачной так называемой коалицией, может быть что угодно. Какой бы языковой закон они не приняли, он не будет иметь ничего общего с защитой интересов, прав и свобод граждан. Подобный закон им нужен только для того, чтобы потешить свои больные чрезмерные амбиции и потом написать об этом билбордах, развешенных по всей стране и оплаченных миллионов не гривен.