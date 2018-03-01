Национальный университет «Одесская юридическая академия» приглашает на День открытых дверей

Уважаемые старшеклассники и родители!

Национальный университет «Одесская юридическая академия» приглашает Вас на День открытых дверей, который пройдет 17 марта в 11:00 по адресу: г. Одеса, ул. Академическая (Пионерская), 2, актовый зал (2-й этаж). Вас познакомят с одним из самых престижных высших учебных заведений Украины!

На Дне открытых дверей у Вас будет возможность:

- узнать о деталях поступления и обучения;

- познакомиться с руководством и профессорско-преподавательским составом НУ «ОЮА»;

- узнать об актуальных образовательных программах, реализуемых в университете;

- ознакомиться с научной и образовательной деятельностью вуза;

- увидеть презентацию факультетов и институтов;

Всегда хотели узнать, каким образом фиксируются отпечатки пальцев? Только в кино видели, как создаются фотороботы? Мечтали побывать на настоящем судебном заседании? В рамках знакомства с Национальным университетом «Одесская юридическая академия» Вы сможете посетить открытые игровые лекции ведущих специалистов университета и получить бесценный опыт в сфере юриспруденции! В рамках экскурсии для Вас подготовили:

– знакомство с рукописями 19 и 20 веков, первой публикации произведений Т.Г. Шевченко и точной копией Пересопницкого Евангелия в Музее редкой книги;

– посещение Музея исторического боевого оружия;

– Вы также сможете проверить свою меткость в пневматическом тире Учебного центра специальной подготовки;

– посетить первый в Украине студенческий храм Святой мученицы Татианы;

– посетить зал судебных заседаний университета;

– проверить свою честность на полиграфе университета, аналогов которому в Украине еще не было!

За дополнительной информацией обращайтесь в приемную комиссию университета по телефону: (048) 719-88-00, или электронной почте: press@onua.edu.ua.

Также все подробности на официальном сайте университета http://onua.edu.ua

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