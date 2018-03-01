Музей морского флота в Одессе возрождается

Одесса – морская столица Украины. Здесь находится один из крупнейших украинских портов. И, конечно же, в городе есть музей морского флота. В числе экспонатов - модели раритетных кораблей, когда-то бороздивших просторы Черного моря. Некоторые из моделей выполнены достаточно филигранно. Также здесь есть старинные документы и фотографии. Особого внимания заслуживает Музей якорей, который является частью экспозиции Одесского музея морского флота. Здесь есть капитанская рубка, матросский кубрик и многое другое.

История музея

Этот музей был создан уже в первые годы Советской власти по инициативе В. А. Ченцова, моряка и художника. Тогда он располагался на бульваре Фельдмана, 3 (ныне Приморский бульвар) в доме Марини (памятник архитектуры национального значения, архитектор Джованни Фраполли). В 1941—1944 годах, во время румынско-немецкой оккупации Одессы, музей был разграблен. 1965 году музей возобновил свою работу как Музей морского флота СССР в здании бывшего Английского клуба на ул. Ланжероновской, 6, в здании, построенном в 1842 году по проекту архитектора Грегорио Торричелли. Однако впоследствии заведение претерпело много неудач. Здание музея неоднократно горело. Пожар 2005 года уничтожил много уникальных экспонатов, в том числе компасы, штурвалы российских судов 17 века. В 2015 и 2016 годах произошло еще два пожара. Уцелевшие экспонаты (а их осталось около 70 000) сначала хранили в одном из помещений морского вокзала. С февраля 2016 заведение находится в здании Музея одесского морского порта имени Франца де Воллана.

Перспективы и чаяния

Недавно вопрос будущего музея рассматривался и на заседании Украинской морской партии Сергея Кивалова.

- Сергей Васильевич принял морскую общественность, на этом совещании присутствовало и руководство Украинской морской партии. Мы были внимательно выслушаны по вопросу возрождения нашего Музея морского флота, все-таки в Одессе, нашей морской столице, он должен быть, потому что это единственный морской музей такого уровня в Украине. Было составлено обращение народного депутата Сергея Васильевича Кивалова в Одесский облсовет, на балансе которого находится этот музей. Безусловно, оно тоже сыграло свою положительную роль в том, что сейчас активизировался вопрос по возрождению Одесского морского музея, - рассказывает Олег Пастернак, председатель ветеранского объединения ЧМП.

Ремонтные работы внутри здания музея морфлота могут начаться уже в конце апреля. Представители организации, которая возьмется за финансирование восстановления, уже не раз проводили детальные осмотры здания музея, оценивая стоимость ремонта. Аренда здания Администрацией морских портов Украины – эффективный и на данный момент единственно возможный способ вернуть Одессе объект в том виде, каким он был до пожара.

Вот что рассказал Виктор Лунгул, руководитель управления по имущественным отношениям Одесского облсовета:

- После получения оценки стоимости здания управлением имущества будет подготовлен соответствующий пакет документов для передачи данного здания в аренду с целью размещения там Музея морского флота. Все финансирование по восстановлению и капитальному ремонту здания будет производиться за счет Администрации морских портов Украины с обязательным согласованием со стороны областного совета.

По предварительной оценке на капремонт уйдет никак не менее 20 миллионов гривен. Ян Тигипко, директор коммунального учреждения «Одесский музей морского флота», настроен оптимистично:

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В 2013 году здесь были проведены основательные работы по укреплению фундамента, по водоотводу, по укреплению общих стен здания со стороны переулка Чайковского, то есть здание, хотя внутри не поштукатурено, но укреплено и процессы разрушения остановлены. Оно стоит в законсервированном состоянии. То есть можно говорить о том, что здание спасено, просто надо продолжать работы, благоустраивать его и уже открывать как полноценный музей.

Сегодня экспонаты хранятся в фондовых хранилищах Одесского порта. Часть из них выставлена в демонстрационных залах музея Одесского морского торгового порта имени Франца де Волана. Здесь можно увидеть множество интересностей, к примеру, 20 макетов кораблей. Это то, что привлекает посетителей в первую очередь, независимо от возраста и уровня знаний морской истории. Ранее макеты кораблей можно было увидеть в одном из помещений Морвокзала. Но у команды реформаторов были свои планы.

Людмила Бондаренко директор музея морского флота вспоминает о том неспокойном времени.

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Вы помните, что в каденцию губернатора Саакашвили им было принято глобальное решение создать на территории пассажирского комплекса Одесского морвокзала «единое таможенное окно». Это удивляло многих, и меня, как одесситку, в том числе: неужели нельзя было выбрать другое здание или другое помещение? Шумели, стучали, за тонкой стенкой уже сверлили, и мы все переживали за сохранность музейных фондов. Естественно, не было возможности приема посетителей и экскурсий. В 2014 году с экспозицией ознакомилось всего лишь 16 тыс. посетителей, в 2015 меньше 5-ти тысяч. А затем, в 2016-м, музей и вовсе был выселен.

На момент пожара в музее насчитывалось более 300 макетов кораблей. Они были интересны посетителю, но, к сожалению, вследствие самого пожара и при его тушении часть из них сильно пострадали, многие имеют степень повреждения 90-100 процентов. Они сейчас хранятся на красных пакгаузах. Но, к сожалению, восстановлению не подлежат. Как сказали наши судомоделисты, что легче изготовить новые, чем восстановить поврежденные модели. В создании новых экспонатов в музее очень рассчитывают на одесских судомоделистов Морского Училища № 3 Национального университета «Одесская юридическая академия».

. В нашем городе живут и создают как любители, так и многоопытные профессионалы судомодельного дела, как, например, Сергей Спасенко, который несколько лет назад вместе с курсантами Одесского морского училища №3 восстановил модель Ледокола-3.

Вот что сказал об этом сам судомоделист Спасенко:









- Работа была не самая сложная, но очень интересная. Этой модели было около 100 лет, и она пострадала не от времени, а исключительно от пожара. Было увлекательно работать над восстановлением этой модели. После нас взялись за дело многие одесские судомоделисты. Это вызвало интерес у многих специалистов. И балансодержатели, и хранители музейных традиций, и судомоделисты, сходятся в одном: возрожденный музей должен соответствовать требованиям 21 века. Посетителю должно открыться современное интерактивное, но в то же время максимально информативное учреждение.



- Все наши музеи в основном страдают тем, что они статичные и плоскостные. Динамики и интерактивности в них либо очень мало, либо вовсе нет. Мы сейчас продумываем новые «фишки» для нашего музея, которые сделают его интересным для всех, чтобы и взрослые и дети могли быть вовлечены в эту динамику музея. Впечатления от посещения музея должны быть яркими, а полученные в процессе экскурсии знания – запоминающимися,

- делится планами Ян Тигипко.

Впрочем, это не первоочередная задача. Для начала нужно сделать так, чтобы голуби из здания бывшего Английского клуба вернулись в свою привычную среду обитания. Музей морского флота-всё же не место для птичьих гнезд.