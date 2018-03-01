Музей морского флота в Одессе возрождается

Одесса – морская столица Украины. Здесь находится один из крупнейших украинских портов. И, конечно же, в городе есть музей морского флота. В числе экспонатов - модели раритетных кораблей, когда-то бороздивших просторы Черного моря. Некоторые из моделей выполнены достаточно филигранно. Также здесь есть старинные документы и фотографии. Особого внимания заслуживает Музей якорей, который является частью экспозиции Одесского музея морского флота. Здесь есть капитанская рубка, матросский кубрик и многое другое.
История музея
Этот музей был создан уже в первые годы Советской власти по инициативе В. А. Ченцова, моряка и художника. Тогда он располагался на бульваре Фельдмана, 3 (ныне Приморский бульвар) в доме Марини (памятник архитектуры национального значения, архитектор Джованни Фраполли). В 1941—1944 годах, во время румынско-немецкой оккупации Одессы, музей был разграблен. 1965 году музей возобновил свою работу как Музей морского флота СССР в здании бывшего Английского клуба на ул. Ланжероновской, 6, в здании, построенном в 1842 году по проекту архитектора Грегорио Торричелли. Однако впоследствии заведение претерпело много неудач. Здание музея неоднократно горело. Пожар 2005 года уничтожил много уникальных экспонатов, в том числе компасы, штурвалы российских судов 17 века. В 2015 и 2016 годах произошло еще два пожара. Уцелевшие экспонаты (а их осталось около 70 000) сначала хранили в одном из помещений морского вокзала. С февраля 2016 заведение находится в здании Музея одесского морского порта имени Франца де Воллана.
Перспективы и чаяния
Недавно вопрос будущего музея рассматривался и на заседании Украинской морской партии Сергея Кивалова.
Ремонтные работы внутри здания музея морфлота могут начаться уже в конце апреля. Представители организации, которая возьмется за финансирование восстановления, уже не раз проводили детальные осмотры здания музея, оценивая стоимость ремонта. Аренда здания Администрацией морских портов Украины – эффективный и на данный момент единственно возможный способ вернуть Одессе объект в том виде, каким он был до пожара.
Вот что рассказал Виктор Лунгул, руководитель управления по имущественным отношениям Одесского облсовета:
По предварительной оценке на капремонт уйдет никак не менее 20 миллионов гривен. Ян Тигипко, директор коммунального учреждения «Одесский музей морского флота», настроен оптимистично:
-
Сегодня экспонаты хранятся в фондовых хранилищах Одесского порта. Часть из них выставлена в демонстрационных залах музея Одесского морского торгового порта имени Франца де Волана. Здесь можно увидеть множество интересностей, к примеру, 20 макетов кораблей. Это то, что привлекает посетителей в первую очередь, независимо от возраста и уровня знаний морской истории. Ранее макеты кораблей можно было увидеть в одном из помещений Морвокзала. Но у команды реформаторов были свои планы.
Людмила Бондаренко директор музея морского флота вспоминает о том неспокойном времени.
-
На момент пожара в музее насчитывалось более 300 макетов кораблей. Они были интересны посетителю, но, к сожалению, вследствие самого пожара и при его тушении часть из них сильно пострадали, многие имеют степень повреждения 90-100 процентов. Они сейчас хранятся на красных пакгаузах. Но, к сожалению, восстановлению не подлежат. Как сказали наши судомоделисты, что легче изготовить новые, чем восстановить поврежденные модели. В создании новых экспонатов в музее очень рассчитывают на одесских судомоделистов Морского Училища № 3 Национального университета «Одесская юридическая академия».
. В нашем городе живут и создают как любители, так и многоопытные профессионалы судомодельного дела, как, например, Сергей Спасенко, который несколько лет назад вместе с курсантами Одесского морского училища №3 восстановил модель Ледокола-3.
Вот что сказал об этом сам судомоделист Спасенко:
Впрочем, это не первоочередная задача. Для начала нужно сделать так, чтобы голуби из здания бывшего Английского клуба вернулись в свою привычную среду обитания. Музей морского флота-всё же не место для птичьих гнезд.