 
Информация к новости
  • Просмотров: 141
  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Одесские народные депутаты вошли в ТОП по количеству направленных запросов в министерства и ведомства

Категория: Первая полоса / Новости / Статьи

 

Как сообщает новостной портал «Избирком», народные депутаты Украины с начала своей каденции подали в различные министерства  18 тысяч 734 информационных запроса.

Чаще всего у народных депутатов возникали вопросы к Министерству внутренних дел, которое за последние четыре года получило 1 тысячу 41 депутатский запрос, отмечает издание «Слово и Дело»

Следующее по популярности среди депутатов – Министерство здравоохранения, но оно получило почти вдвое меньше запросов – 561. Чуть меньше запросов получили Министерства обороны, Минфин по 461 запросу, Минсоцполитики – 406.  

Лидером среди нардепов, представляющих Одесский регион, оказался народный избранник от Приморского района Одессы Сергей Кивалов, который регулярно подает запросы в разные ведомства и министерства и почти в 90 процентах случаев получает положительный результат.

В целом, за 2017 год Кивалов направил более полутора тысячи депутатских запросов и обращений, основная часть которых касалась благоустройства территории города Одессы, тарифов и жилищно-коммунальных услуг, социальной сферы, морехозяйственного комплекса, защиты прав моряков.

Одесские народные депутаты вошли в ТОП по количеству направленных запросов в министерства и ведомства

 

В частности, Сергей Кивалов инициировал восстановление государственного регулирования цен на продукты питания, повышение социальных выплат при рождении ребенка. После обращения профсоюза медиков Одесской области, нардеп вмешался в катастрофическую ситуацию с анестетиками, в связи с тем, что с 2018 года операции украинцам собираются делать без анестезии из-за отмены закупки препаратов за счет госсредств.

Обратился с депутатским запросом к Министру внутренних дел Украины с требованием принять меры в отношении эффективного расследования преступлений, которые совершаются против собственности, жизни и здоровья священнослужителей Украинской православной церкви, и приобрели массовый характер.

Одесские народные депутаты вошли в ТОП по количеству направленных запросов в министерства и ведомства

Также направил депутатское обращение Премьер-министру Украины с требованием устранить вопиющую социальную несправедливость и пересчитать пенсии пенсионерам государственной службы, а также военным пенсионерам и пенсионерам органов внутренних дел (милиционерам) с 1 января 2018 года, учитывая зарплату, звание, выслугу лет, особенности прохождения службы, секретность и т.д. В результате чего добился повышения пенсий бывшим силовикам. Согласно решению Кабмина с 1 января 2018 года средний рост выплат составит 1,5 тыс. грн.

Одесские народные депутаты вошли в ТОП по количеству направленных запросов в министерства и ведомства

 Результатом длительной работы по борьбе за сохранение системы профессионально-технических училищ и колледжей, стало принятие Верховной Радой Украины решения сохранить набор в колледжи ещё на три года до 2019 года. Кроме того, с трибуны Верховной Рады обратился к руководству Кабинета Министров с депутатским запросом о необходимости определения порядка и условий предоставления государственной целевой поддержки для получения профессионально-технического и высшего образования участникам проведения боевых действий и их детям, а также детям, чьи родители погибли во время проведения массовых акций гражданского протеста, а также детям внутренне перемещенных лиц. В итоге, Кабинет министров Украины принял решение о том, что участники АТО, их дети и переселенцы пользуются правом внеочередного перевода с контрактной формы обучения на бюджетную.

Одесские народные депутаты вошли в ТОП по количеству направленных запросов в министерства и ведомства

 Итогом депутатского запроса на имя Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана стало сохранение государственного финансирования и продолжения работы детского специализированного клинического санатория «Хаджибей», центра санаторно-курортной реабилитации детей с органическим поражением центральной нервной системы, уникальной многопрофильной детской всеукраинской здравницы.

Результатом депутатского запроса на имя Премьер-министра Украины стала разработка новой методики расчета ставок портовых сборов для украинских портов, после имплементации которой портовые тарифы и сборы будут снижены минимум вдвое. Кроме того, с 1 января 2018 года будут сокращены отчисления от дохода портов в Госбюджет с 75 до 50 процентов, что станет существенным вливанием в местные бюджеты, даст возможность оставлять деньги на местах и направить их на развитие и обновление инфраструктуры.

Что касается запросов по городу Одессе, в 2017-м году Сергей Кивалов продолжил борьбу с незаконной застройкой центра города, а также за сохранение исторической самобытности города, направил Кабинету Министров Украины соответствующий депутатский запрос о выделении необходимых средств на проведение ремонтно-реставрационных работ памятников архитектуры и градостроительства в исторической части Одессы, повышение туристической привлекательности и развитие города.

Одесские народные депутаты вошли в ТОП по количеству направленных запросов в министерства и ведомства

 Нардеп выступил с инициативой введения моратория на высотное строительство в центре города, который предполагает, что ремонт и реконструкция в Одессе должны проводиться только с сохранением исторически сложившегося облика зданий, . С этой целью обратился с требованием к Премьер-министру принять меры относительно создания эффективного механизма обеспечения соблюдения норм законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, государственных стандартов и правил. Также обратился к Премьер-министру с просьбой о выделении из государственного бюджета дополнительных средств для сохранения исторического облика ул. Пушкинской — одной из центральных улиц города Одессы.

Удалось сдвинуть с мертвой точки ситуацию с важнейшим культурно-просветительским проектом нашего города — Зеленым театром. На обращение народного депутата поступил ответ от городских властей, в котором указано, что ни о каком капитальном строительстве на месте Зеленого театра речи быть не может, на этом месте может расположиться театр, концертная площадка или арт-пространство. Зеленый театр будет сохранен как культурное и просветительское пространство, при этом, первоочередной задачей станет правовое закрепление этого статуса Зеленого театра.

Одесские народные депутаты вошли в ТОП по количеству направленных запросов в министерства и ведомства

 С трибуны Верховной Рады Сергей Кивалов зачитал свой запрос о выделении средств, необходимых для обеспечения учебных, оздоровительных и коммунальных учреждений средствами пожарной и техногенной безопасности Одессы и Одесской области, по итогам рассмотрения которого, премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение Министерству финансов совместно с Одесской облгосадминистраций просчитать и изыскать необходимые средства на обеспечение учебных, оздоровительных и коммунальных учреждений средствами пожарной и техногенной безопасности.

Одесские народные депутаты вошли в ТОП по количеству направленных запросов в министерства и ведомства

 Сергей Кивалов выступил с инициативой, поддержанной городскими властями и депутатами, о выделении 3 миллионов гривен для увеличения ежемесячных стипендий ветеранам Великой отечественной войны на двести гривен ежемесячно. Результатом депутатского обращения на имя Министра инфраструктуры Украины с требованием не допустить привлечения посторонних специализированных охранных организаций к охране морских портов, так как это приведет к массовому сокращения штата работников, в результате чего сотни семей останутся без средств к существованию, стало решение об отклонении тендерных предложений согласно п. 4 ч. 1 статьи 30 Закона Украины «О публичных закупках» и сохранение тысяч рабочих мест в г. Одессе.

Одесские народные депутаты вошли в ТОП по количеству направленных запросов в министерства и ведомства

Итогом депутатских запросов по принятию мер, направленных на недопущение прекращения деятельности АО «Одесский припортовый завод» стало то, что Кабинет министров Украины утвердил финансовый план Одесского припортового завода на 2018 год и после длительного простоя произошел запуск работы предприятия.

Отметим, что Сергей Кивалов подал наибольшее количество депутатских запросов и обращений в Министерство иностранных дел. Большинство из них касается защиты прав украинских моряков. Народный депутат также выступает за то, чтобы Украина ратифицировала Конвенцию МОТ 2006 года «О труде в морском судоходстве», что будет способствовать надлежащей защите прав украинских моряков и обеспечению достойных условий их труда.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 