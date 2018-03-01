Одесские народные депутаты вошли в ТОП по количеству направленных запросов в министерства и ведомства

Как сообщает новостной портал «Избирком», народные депутаты Украины с начала своей каденции подали в различные министерства 18 тысяч 734 информационных запроса.

Чаще всего у народных депутатов возникали вопросы к Министерству внутренних дел, которое за последние четыре года получило 1 тысячу 41 депутатский запрос, отмечает издание «Слово и Дело».

Следующее по популярности среди депутатов – Министерство здравоохранения, но оно получило почти вдвое меньше запросов – 561. Чуть меньше запросов получили Министерства обороны, Минфин по 461 запросу, Минсоцполитики – 406.

Лидером среди нардепов, представляющих Одесский регион, оказался народный избранник от Приморского района Одессы Сергей Кивалов, который регулярно подает запросы в разные ведомства и министерства и почти в 90 процентах случаев получает положительный результат.

В целом, за 2017 год Кивалов направил более полутора тысячи депутатских запросов и обращений, основная часть которых касалась благоустройства территории города Одессы, тарифов и жилищно-коммунальных услуг, социальной сферы, морехозяйственного комплекса, защиты прав моряков.

В частности, Сергей Кивалов инициировал восстановление государственного регулирования цен на продукты питания, повышение социальных выплат при рождении ребенка. После обращения профсоюза медиков Одесской области, нардеп вмешался в катастрофическую ситуацию с анестетиками, в связи с тем, что с 2018 года операции украинцам собираются делать без анестезии из-за отмены закупки препаратов за счет госсредств.

Обратился с депутатским запросом к Министру внутренних дел Украины с требованием принять меры в отношении эффективного расследования преступлений, которые совершаются против собственности, жизни и здоровья священнослужителей Украинской православной церкви, и приобрели массовый характер.

Также направил депутатское обращение Премьер-министру Украины с требованием устранить вопиющую социальную несправедливость и пересчитать пенсии пенсионерам государственной службы, а также военным пенсионерам и пенсионерам органов внутренних дел (милиционерам) с 1 января 2018 года, учитывая зарплату, звание, выслугу лет, особенности прохождения службы, секретность и т.д. В результате чего добился повышения пенсий бывшим силовикам. Согласно решению Кабмина с 1 января 2018 года средний рост выплат составит 1,5 тыс. грн.

Результатом длительной работы по борьбе за сохранение системы профессионально-технических училищ и колледжей, стало принятие Верховной Радой Украины решения сохранить набор в колледжи ещё на три года до 2019 года. Кроме того, с трибуны Верховной Рады обратился к руководству Кабинета Министров с депутатским запросом о необходимости определения порядка и условий предоставления государственной целевой поддержки для получения профессионально-технического и высшего образования участникам проведения боевых действий и их детям, а также детям, чьи родители погибли во время проведения массовых акций гражданского протеста, а также детям внутренне перемещенных лиц. В итоге, Кабинет министров Украины принял решение о том, что участники АТО, их дети и переселенцы пользуются правом внеочередного перевода с контрактной формы обучения на бюджетную.

Итогом депутатского запроса на имя Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана стало сохранение государственного финансирования и продолжения работы детского специализированного клинического санатория «Хаджибей», центра санаторно-курортной реабилитации детей с органическим поражением центральной нервной системы, уникальной многопрофильной детской всеукраинской здравницы.

Результатом депутатского запроса на имя Премьер-министра Украины стала разработка новой методики расчета ставок портовых сборов для украинских портов, после имплементации которой портовые тарифы и сборы будут снижены минимум вдвое. Кроме того, с 1 января 2018 года будут сокращены отчисления от дохода портов в Госбюджет с 75 до 50 процентов, что станет существенным вливанием в местные бюджеты, даст возможность оставлять деньги на местах и направить их на развитие и обновление инфраструктуры.

Что касается запросов по городу Одессе, в 2017-м году Сергей Кивалов продолжил борьбу с незаконной застройкой центра города, а также за сохранение исторической самобытности города, направил Кабинету Министров Украины соответствующий депутатский запрос о выделении необходимых средств на проведение ремонтно-реставрационных работ памятников архитектуры и градостроительства в исторической части Одессы, повышение туристической привлекательности и развитие города.

Нардеп выступил с инициативой введения моратория на высотное строительство в центре города, который предполагает, что ремонт и реконструкция в Одессе должны проводиться только с сохранением исторически сложившегося облика зданий, . С этой целью обратился с требованием к Премьер-министру принять меры относительно создания эффективного механизма обеспечения соблюдения норм законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, государственных стандартов и правил. Также обратился к Премьер-министру с просьбой о выделении из государственного бюджета дополнительных средств для сохранения исторического облика ул. Пушкинской — одной из центральных улиц города Одессы.

Удалось сдвинуть с мертвой точки ситуацию с важнейшим культурно-просветительским проектом нашего города — Зеленым театром. На обращение народного депутата поступил ответ от городских властей, в котором указано, что ни о каком капитальном строительстве на месте Зеленого театра речи быть не может, на этом месте может расположиться театр, концертная площадка или арт-пространство. Зеленый театр будет сохранен как культурное и просветительское пространство, при этом, первоочередной задачей станет правовое закрепление этого статуса Зеленого театра.

С трибуны Верховной Рады Сергей Кивалов зачитал свой запрос о выделении средств, необходимых для обеспечения учебных, оздоровительных и коммунальных учреждений средствами пожарной и техногенной безопасности Одессы и Одесской области, по итогам рассмотрения которого, премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение Министерству финансов совместно с Одесской облгосадминистраций просчитать и изыскать необходимые средства на обеспечение учебных, оздоровительных и коммунальных учреждений средствами пожарной и техногенной безопасности.

Сергей Кивалов выступил с инициативой, поддержанной городскими властями и депутатами, о выделении 3 миллионов гривен для увеличения ежемесячных стипендий ветеранам Великой отечественной войны на двести гривен ежемесячно. Результатом депутатского обращения на имя Министра инфраструктуры Украины с требованием не допустить привлечения посторонних специализированных охранных организаций к охране морских портов, так как это приведет к массовому сокращения штата работников, в результате чего сотни семей останутся без средств к существованию, стало решение об отклонении тендерных предложений согласно п. 4 ч. 1 статьи 30 Закона Украины «О публичных закупках» и сохранение тысяч рабочих мест в г. Одессе.

Итогом депутатских запросов по принятию мер, направленных на недопущение прекращения деятельности АО «Одесский припортовый завод» стало то, что Кабинет министров Украины утвердил финансовый план Одесского припортового завода на 2018 год и после длительного простоя произошел запуск работы предприятия.

Отметим, что Сергей Кивалов подал наибольшее количество депутатских запросов и обращений в Министерство иностранных дел. Большинство из них касается защиты прав украинских моряков. Народный депутат также выступает за то, чтобы Украина ратифицировала Конвенцию МОТ 2006 года «О труде в морском судоходстве», что будет способствовать надлежащей защите прав украинских моряков и обеспечению достойных условий их труда.