В Одесской Юракадемии будут осуществлять подготовку частных исполнителей

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» начали свою работу курсы по получению знаний в сфере принудительного исполнения судебных решений и решений других органов.

На открытии присутствовал президент вуза Сергей Кивалов, замминистра юстиции Украины, который руководит государственной и частной исполнительной службами страны Сергей Шкляр, а также исполняющий обязанности главы территориального управления юстиции в Одесской области Виктор Ивановский и начальник управления государственной исполнительной службы Главного теруправления юстиции в Одесской области Дмитрий Гумуржи.

Внедрение института частных исполнителей – весьма успешная и давно апробированная на Западе модель. Работает она эффективно и дает хорошие результаты, а профессия частного исполнителя является одной из самых престижных и значимых в юридической сфере. В Украине такие курсы будут функционировать на базе 4 вузов. Одесская Юракадемия стала первым университетом, который получил право на подготовку специалистов в этой сфере и уже осуществил первый набор слушателей курсов на базе факультета гражданской и хозяйственной юстиции.

Длится теоретическая подготовка будет чуть больше месяца, после - еще 2 месяца стажировки. В случае успешной сдачи итоговых экзаменов слушатели получат соответствующие сертификаты. Ну а стать частным исполнителем они смогут, сдав квалификационный экзамен в Киеве.

Верховная Рада приняла закон «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов», который регулирует вопросы введения нового института - института частных исполнителей. Президент Украины подписал этот закон, и он сегодня действует. А готовить таких специалистов некому. Именно поэтому мы выступили с инициативой открыть специализированные курсы на базе нашего университета и получили лицензию от Министерства юстиции Украины. Это престижно, потому что такую подготовку может осуществлять только сильный профессорско-преподавательский состав, который есть в Национальном университете «Одесская юридическая академия» — отметил президент НУ «ОЮА» Сергей Кивалов.

На открытии первых в Украине курсов по подготовке частных исполнителей выступил заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр.

Я считаю, что всегда нужно стоять у истоков любого нового хорошего начинания, а это новое и хорошее стопроцентно будет работать, и Юракадемия будет гордиться тем, что вот она одна из первых, по сути, первая из аккредитованных вузов такой процесс у себя начинает. Я рад снова побывать в этих стенах, ведь я защищал свою диссертацию именно здесь. Безусловно, уровень профессорско-преподавательского состава Академии соответствует самым высоким требованиям к подготовке будущих специалистов, и я уверен, что каждый, кто сдаст экзамен здесь, в Одессе, получит подтверждение своего права на работу в Киеве. Со своей стороны, хочу уверить всех, кто сегодня начнет обучение, что это – новая, серьезная перспективная специальность и недостатка в работе у будущих частных судебных исполнителей не будет

— обратился к аудитории Сергей Шкляр.

Он также отметил, что подобная инициатива одесского вуза даст старт подготовке очень нужных для страны специалистов.

Уверен, что здесь будут качественно готовить потенциальных частных исполнителей, ну и соответственно, чем больше профессиональных людей будет приходить в специальность, тем лучше и быстрее она будет развиваться. То есть, сейчас мы достигли конкуренции все-таки межгосударственной и частной исполнительной службы и соответственно, ждем притока молодых, хорошо подготовленных квалифицированных кадров. Сегодня в стране работает 80 частных судебных исполнителей. А, по предварительным оценкам, стране необходимо 2-2,5 тысячи таких специалистов. У каждого из них, в перспективе, возможно четыре и более помощников. Таким образом, кроме решения судебных вопросов и взыскания долга в пользу государства, решается еще и вопрос занятости, создания рабочих мест.

— подчеркнул заместитель министра.

Я уверен в том, что здесь прекрасный преподавательский состав и будет надлежащим образом дана школа частным исполнителям. И со стороны управления юстиции, со стороны министерства юстиции будет оказана всяческая помощь, в том числе, и в поддержке в практических занятиях, возможно в лекциях, именно как практикующих исполнителей. Не по наслышке знаю о качестве преподавательского состава, так как сам заканчивал этот замечательный вуз в 2003 году — подчеркнул и.о. начальника территориального управления юстиции в Одесской области Виктор Ивановский.

Президент НУ «ОЮА», академик НАПрН Украины Сергей Кивалов подчеркнул, что сегодняшнее событие, открытие курсов на базе НУ «ОЮА», является чрезвычайно важным для всего юридического сообщества юга Украины.

Программа курсов разработана рабочей группой ведущих ученых и практикующих специалистов, а именно частных исполнителей, председателей судов, руководителей государственной исполнителей службы, адвокатов, нотариусов и сотрудников правоохранительных органов, которые и будут преподавать Вам, и делиться с Вами своим успешным опытом в этой сфере. Хочу особо отметить, что в учебной программе учтены все возможные моменты и ситуации, с которыми частные исполнители потенциально могут столкнуться в процессе своей деятельности. Я убеждён, что обучившись на курсах в нашем университете, Вы получите все необходимые знания для успешной работы и сможете составить уверенную конкуренцию на рынке частных исполнителей. Сегодня Вы стоите у истоков становления института частного исполнения в нашей стране, и я уверен, что благодаря Вашей компетентности в будущем этот институт будет эффективно работать и динамично развиваться! Удачи на пути получения новых знаний и освоения новой престижной и востребованной профессии!

— обратился к будущим частным специалистам Сергей Кивалов.

Он напомнил, что на сегодняшний день задолженность перед государством составляет 600 млрд грн. При этом, на одного судебного исполнителя приходится 1,5 тысячи судебных производств, с которыми они, и это не удивительно, не справляются. Поэтому институт частных судебных исполнителей необходим стране.

В нашей стране имеет место огромный процент неисполненных судебных решений. Государство просто не в состоянии нести бремя исполнения решений абсолютно по всем судебным спорам, которые возникают в стране. Оно и не должно это делать, ведь во всех многих европейских государствах уже давным-давно действует институт частного исполнения, благодаря действию которого появляется возможность разгрузить государство от сотен тысяч неисполненных судебных решений и стимулировать их реальное исполнение — сказал Сергей Кивалов.

Мотивацией для получения престижной профессии также является материальная обеспеченность в будущем. Частный исполнитель получает 10% от взысканной суммы.

Отметим также, что Сергей Шкляр, возглавляющий государственную экзаменационную комиссию в Одесской Юракадемии, подчеркнул, что для поступления на курсы у кандидата должно быть наличие высшего юридического образования, 2-летний стаж работы в юридической сфере и возраст от 25 лет.

На тот момент, когда мы обучались, не было практикующих частных исполнителей. Были теоретики, были государственные исполнители, люди связанные с профессией, так или иначе. На сегодняшний день, мы видим ее немножко по-другому, эту профессию. Она отличается от работы государственных исполнителей, нельзя сказать, что она хуже или лучше, другое направление скорее. Есть отличия, которые мы сейчас на практике видим и, которые, в принципе, мы, наверное, сможем объяснить, рассказать студентам. — отметил практикующий частный исполнитель, преподаватель специализированных курсов Георгий Парфенов.

Я раньше работала на протяжении 7 лет государственным исполнителем, поэтому эта работа для меня более близка по духу, и более интересна. Я считаю, что это действительно работа будущего. Кроме того, хорошо знаю преподавательский состав Юракадемии, и я думаю, что мы здесь действительно получим очень хорошие знания.

— поделилась слушательница курсов частных исполнителей Оксана Аблова.

После тождественного открытия специализированных курсов, заместитель министа юстиции Сергей Шкляр и президент Национального университета встретились со студентами вуза.

Они обсудили перспективы развития института частного исполнения в Украине, а также о возможностях трудоустройства.

Затем для гостей университета Сергей Кивалов провел экскурсию по библиотеке, они посетили Музей редкой книги.

После чего ознакомились с экспонатами Музея оружия, побывали в пневматическом и боевом тирах.

Гости были впечатлены материально-технической базой Одесской Юракадемии и отметили, что здесь есть все условия для подготовки высококвалифицированных специалистов.