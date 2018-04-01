Сергей Кивалов поздравил православных верующих с праздником Христова Воскресения!

Светлое Христово Воскресение – самый почитаемый праздник среди православных и любимое семейное торжество, когда все собираются в кругу родных и близких. Это день великой радости, духовного возрождения и светлых надежд на будущее. Каждый год в праздник Пасхи мы вспоминаем Евангельские события, которые произошли почти две тысячи лет назад и радуемся Воскресению нашего Спасителя. Сегодня мы, как никогда, ощущаем единение с Богом, по зову сердца приходим на праздничную службу в храм и возносим Господу самые искренние молитвы.

Дорогие друзья! В этот святой для каждого православного христианина день от всей души желаю Вам мира и счастья, гармонии и спокойствия, семейного благополучия и взаимопонимания! Пусть вера помогает Вам преодолевать трудности, молитва подарит душевное спокойствие и Божью благодать, а сердце всегда будет согрето любовью и заботой дорогих людей. Крепкого здоровья Вам и Вашим близким, благополучия и достатка в каждый дом, мира и спокойствия нашей родной стране!

С праздником! Христос Воскрес! – написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.