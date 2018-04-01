Украинцы нуждаются в госпрограмме борьбы с онкологическими заболеваниями

Среди причин смертности в Украине по инерции пальму первенства удерживают сердечно-сосудистые заболевания, но становится все очевиднее, что скоро ситуация изменится в пользу онкогруппы. Смертность от заболеваний онкогруппы в среднем – 250 человек в день. И эта печальная статистика нарастает: около 400 человек ежедневно узнают о страшном диагнозе, за которым стоят страх, отчаяние и горе близких. Причем, в отличие, например, Израиля, где здоровье человека ценится реально, а не на пустых словах, украинцы такой диагноз воспринимают как приговор. Сегодня количество онкобольных в Украине превышает 800 тысяч человек и к 2020-му году грозит перевалить за миллион.

Разумеется, медики о чудовищной статистике знают, поэтому перекладывают заботу о пациентах на плечи самих пациентов. А ведь один только курс химиотерапии исчисляется десятками тысяч гривен.

Спасение пациентов – дело самих пациентов

Онкология относится одной из самых дорогостоящих отраслей медицины, если только не самая дорогостоящая. Потому что это не только хирургия, но и медикаментозная терапия – химиотерапия, как еще ее называют. Если взять все расходы нашего диспансера, то 80-85% стоимости всех медикаментов, включая наркозы, антибиотики, и так далее – это те средства, которые идут на химиотерапевтическое лечение. Целевая программа по онкологии необходима, без нее наша онкомедицина просто задыхается. - говорит главный врач Одесского областного онкодиспансера Олег Лукьянчук.

«Целевая программа по онкологии необходима» - как мантру, повторяют врачи-онкологи во всей стране. Но, как и во многих сферах, у украинской медицины свои парадоксы и феномены.

Профильное министерство до сих пор не провело экономические подсчеты стоимости лечения одного пациента для государства. Очевидно, этим просто никто не занимается. Государственная целевая программа по онкологии отсутствует. Цены на препараты формируют коммерческие аптеки, стремящиеся к получению сверхприбыли. А ведь приобретать медикаменты пациентам приходится самим, за исключением лишь анестетиков, запрещенных к продаже через аптечные сети. Государство от контроля этих процессов вовсе отстранилось: болен-то пациент. Пусть и лечится, как знает и умеет.

Финансирования по обеспечению медикаментами из бюджета на сегодняшний день хватает только на наркоз и кислород – то, что пациент не может сам приобрести физически, потому что это запрещено продавать в аптеках. А все остальное приобретается пациентами самостоятельно. Понятно, что все, что необходимо, мы планируем, мы подаем заявки для департамента, но в связи с тяжелым положением в стране в плане финансирования существуют серьезные ограничения, - комментирует ситуацию заместитель главврача областного онкодиспансера Александр Заволока.

Проблема усугубляется еще и тем, что половина пациентов начинает лечение уже запущенной стадии рака. Это происходит из-за того, что нигде в Украине не работает скрининговая программа. А ведь статистика свидетельствует: если заболевание выявлено на нулевой или первой стадии рака, то выживаемость больных составляет более 90%, а подчас и до 98%. Выживаемость же при четвертой стадии не превышает пяти процентов, а в некоторых случаях и вовсе стремится к нулю.

Законом Украины «О госбюджете» на 2018 год предусмотрено 709 миллионов гривен для лечения онкобольных. Но эта сумма покрывает лишь 28,5% потребности. Таким образом, 70% больных раком вынуждены оплачивать свое лечение самостоятельно.

Депутаты-реформисты

240 депутатов Верховной Рады проголосовали за принятие новой реформы медицины. И реформа начнет действовать уже в этом году. Считается, что теперь государство полностью берёт на себя финансирование всей системы здравоохранения, а граждане пользуются её услугами бесплатно. Разумеется, все это только в теории.

В ходе реформ закроют сотни больниц, первой медицинской помощи можно будет не дождаться, люди переживают, что обречены на вымирание

Подлинная суть реформы – в отмене бесплатной медицины. Благодаря новой реформе бесплатной станет только неотложная, первичная медицинская и паллиативная помощь. Второй вид медицинских услуг – частично оплачиваемые. При этом есть так называемый гарантированный пакет, который украинец еще может получить бесплатно, но вот что конкретно входит в данный пакет – пока неизвестно. Зато уже точно известно, что удалить аппендицит или принять роды – только за деньги. И пациенту окажут помощь не сразу, а когда придут средства. Наконец, третий вид услуг, их должен оплачивать сам пациент – это специализированная медицина: кардиология, травматология, нейрохирургия и т.д. То, что напрямую угрожает жизни и стоит больших денег. И это притом, что смертность населения в Украине по сравнению со странами Европы практически вдвое выше (в 2014 году – 14,7 случаев на 1000 населения против 6,7 в странах-членах Европейского союза).

Об и. о. министра замолвите слово

Руководит этим процессом гражданка США, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая, как и многие варяги, приехала сюда ненадолго. Но последствия ее деятельности мы еще долго будем разгребать и вспоминать. Население, откровенно говоря, в панике и не понимает, чего ожидать. И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун потирает руки и рассказывает, что все будет хорошо, но доверия к ней нет. Мочить Манту, не делать флюорографию, не бояться сквозняков – все это исполняющая обязанности министра подает как "развеивание советских мифов", вызывая недоумение у жителей страны. Многие считают, что гражданку США специально поставили на эту должность, чтобы сократить население.

Общается исполняющая обязанности министра с народом со своей страницы в Facebook, которую уже впору переименовывать в "Полезные (или "Вредные"?) советы". Пока самый свежий – "если хотите быть здоровыми, нужно ежедневно выполнять одно важное задание – пить достаточно воды". Однако медицинского диплома Ульяны Супрун не видел, похоже, никто, и даже в соцсетях его скрин не опубликован.

Деятельность Супрун на ее нынешнем посту раскалывает Украину на две части: первая – "за", вторая – категорически "против". Равнодушных не остается. Люди из первой группы говорят, что и.о. министра уводит медицину страны прочь от советского наследия, дает ей возможность развиваться по западным образцам. Их оппоненты уверены, что Супрун просто добивает сферу здравоохранения в Украине, а ее основная задача – лоббирование интересов иностранных фармакологических компаний.

На ситуацию обратил внимание народный депутат Сергей Кивалов

Народный депутат Украины Сергей Кивалов - один из тех, кто выступал с критикой реформы в процессе ее обсуждения и голосовал против ее принятия в окончательном чтении. Сегодня к парламентарию во время его депутатских приемов все чаще стали обращаться одесситы с заявлениями о помощи на проведение дорогостоящего лечения химиотерапевтическими препаратами. Это неудивительно, ведь все финансовое бремя ложится на семью больного, но, как правило, необходимых сумм собрать невозможно, потому что речь идет о десятках и сотнях тысяч гривен. В большинстве семей трудное финансовое положение, что не позволяет провести курс лечения за свой счет.

Стоит отметить, что Сергей Кивалов не понаслышке знает о проблемах населения, он является инициатором и автором многих социальных программ, особенно связанных с оказанием медицинской помощи. Так, в сентябре прошлого года была открыта ультрасовременная Университетская стоматологическая клиника Международного гуманитарного университета, в которой оказываются бесплатные стоматологические услуги малообеспеченным категориям населения.

Напомним также, что после обращения профсоюза медиков Одесской области, народный депутат вмешался в катастрофическую ситуацию с анестетиками: Министерство здравоохранения исключило данные препараты из Нацперечня лекарственных препаратов, а значит, использовать их при проведении операций не будут. Парламентарий подготовил и направил депутатский запрос в Кабмин страны.

Через две недели после депутатского запроса от и. о. министра пришел ответ. Промежуточные итоги в битве парламентария за качественные анестетики таковы: на самые необходимые препараты финансирование уменьшать не будут, главное, чтобы в самих больницах обошлось без самоуправства, и какой-то предприимчивый врач не продал то, что по закону положено бесплатно, за баснословные деньги. Кроме того, Минздрав пообещал пересмотреть список анестетиков, на которые нужно оформлять Госзаказ.

Сегодня нардеп направил очередной депутатский запрос на имя премьер-министра Украины, на сей раз касающийся разработки и утверждения Государственной целевой программы борьбы с онкологическими заболеваниями.

В запросе, в частности, говорится:

В нынешних условиях отсутствия целевой государственной программы по лечению онкологических заболеваний все вопросы лечения и обеспечения, в том числе и химиотерапией, почти полностью «лежат на плечах» местных бюджетов, которые не могут в полной мере обеспечить финансирование всех случаев онкологических заболеваний. Такая ситуация недопустима, поэтому необходимо максимальное внимание государства именно к этой категории больных. Учитывая актуальность данного вопроса, прошу Вас, уважаемый Владимир Борисович, принять меры по надлежащей реализации государственной политики в сфере предотвращения и борьбы с онкологическими заболеваниями. С целью обеспечения равного доступа онкологически больных пациентов к дорогостоящему лечению (высокотехничному оборудованию, дорогостоящей терапии и высококвалифицированным специалистам) представляется необходимым:

- разработать и утвердить государственную целевую программу борьбы с онкологическими заболеваниями на 2018-2028 гг.;

- предусмотреть необходимое финансирование из Госбюджета на 2018 год для обеспечения реализации вышеупомянутой государственной целевой программы.

По результатам рассмотрения депутатского запроса прошу принять меры.















