В Одессе возложили цветы к памятнику «Спасенное детство»

9 Мая в Одессе праздничные марши и торжественные речи звучали у памятника Неизвестному Матросу, на площади Десятого апреля. Также церемония возложения цветов по случаю праздника Победы состоялась и у памятника воспитанникам Детгородка имени Коминтерна, что находится на территории Национального университета «Одесская юридическая академия» на 4-й станции Большого Фонтана.

Именно тут в апреле 1921 года было создано первое государственное показательное учебно-воспитательное учреждение в истории не только Одессы, но и Украины – Детский городок имени Коминтерна.

В то время на территории, которая простиралась от 4-й до 6-й станции Большого Фонтана, расположились 23 детских дома, 14 мастерских, лечебно-воспитательные школы. В 1940 году городок был реорганизован в крупнейшее в Украине ремесленное училище, где учились 1500 воспитанников городка. Многие из них погибли в борьбе с фашизмом в годы войны. Память о них священна – гласит памятная табличка на памятнике.

Памятник Коминтерновцам удачно вписался в ансамбль Одесской Юракадемии. Теперь он возглавляет центральную аллею.

Этот памятник отражает героизм людей, отстоявших нашу свободу. Шестеро выходцев из Детгородка стали Героями Советского Союза! Я благодарен ветеранам-коминтерновцам, которые приходят сюда и поддерживают эту традицию, за то, что они говорят правду о войне молодому поколению, встречаясь с ними. Чтобы кровавые страницы истории никогда не повторились, мы должны извлечь уроки истории. 9 мая – один из наиболее знаменательных дней в нашей истории. 73 года назад наш народ одержал победу в самой кровопролитной войне за всю историю человечества. Нацистская Германия капитулировала, и вместе с ней рухнул чудовищный гитлеровский режим, жертвами которого стали более 70 миллионов ни в чём не повинных людей по всему миру. Наши доблестные воины-освободители ценой своих жизней остановили эту машину смерти и на родной земле вновь воцарились мир и спокойствие. Мы хотим того же – жить в мире и спокойствии в своей стране, чтить традиции своего народа, работать, растить детей и смело смотреть в будущее, - отметил Сергей Кивалов.

Гостем праздника стал и легендарный Яков Андреевич Савченко, ветеран войны, кавалер трех Орденов «Красная Звезда», орденов Отечественной войны, других почетных наград, партизан, участник обороны и освобождения Одессы, участник взятия Берлина, полковой разведчик. 2 мая ему исполнилось 94 года. В начале войны он и его двенадцать товарищей решили записаться добровольцами в Красную армию, но получили отказ. Зато ребят записали в диверсионный партизанский отряд имени Дзержинского. Яша попал в состав истребительного батальона этого отряда. Его бесстрашие и отвага не остались незамеченными. Бесстрашного парня отправили на передовую. Потерял ногу Яков Андреевич в свой 20-й день рождения 2 мая 1945 года в Берлине. Во время взятия фашистской рейхсканцелярии ему пулеметом прошило ногу. Чудом остался жив. После войны окончил исторический факультет, долгие годы занимался преподавательской деятельностью.

Яков Андреевич пожелал всем гостям праздника мира и счастья, отметив, что праздник 9 Мая для него, по-прежнему, самый главный праздник и самый радостный день в жизни.

Тысячи детей-сирот получили в Детгородке имени Коминтерна путевку в жизнь. Единицы его бывших воспитанников сегодня пришли возложить цветы к памятнику «Спасенное детство».

Среди них – Нина Георгиевна Черкасова-Калмакан, которая в следующем году отметит свое 90-летие. В пять лет маленькая Нина попала в Детский дом № 4 Детгородка имени Коминтерна в 1934 году, но и сейчас все помнит:

Вот на этой территории я и росла. Когда достигла школьного возраста, то пошла учиться в школу № 81, что была неподалеку на 5-ой станции Большого Фонтана. Началась война. А после войны здесь отрылось Ремесленное училище № 1 Морского флота, где я проучилась два с половиной года. Мы жили в холоде, но не в голоде. Нам давали по 700 граммов хлеба, это считалось очень большим пайком. И мы с девочками отдавали по 300 граммов хлеба от пайков и тратили заработанные три рубля… на билеты в Оперный театр. Смотрели все оперы и балеты. В театр и обратно к себе на 4-ю станцию Большого Фонтана ходили пешком. Будучи детьми, мы тоже старались вложить свою лепту в дело Победы. Рукодельничали, отправляя рушники и салфетки солдатам на фронт, писали им письма, они нам отвечали.

Вспоминала о тяжелом детстве и одесситка в третьем поколении Галина Петровна Барабаш-Кузнецова. Ей, ребенку войны, было пять лет, когда начались бомбежки. Отец воевал на фронте, мать за пособничество коммунистам и евреям держали на Слободке. Галя попала в приют. А в Детгородке имени Коминтерна воспитывалась ее родная сестра Людмила. В пятнадцать лет девочка оказалась в партизанском отряде, выполняя поручения, которые могли стоить ей жизни. Имена сестер были уже в списках сигуранцы, подготовленных в начале 44-го. Освободители Одессы стали и личными освободителями сестер Барабаш. Людмила Петровна Барабаш скончалась в этом году. Теперь Галине Петровне продолжать эту историческую память.

9 Мая здесь у памятника также собрались студенты Юридического колледжа НУ «ОЮА», Экономико-правового колледжа Международного гуманитарного университета и учащиеся Морского училища №3 НУ «ОЮА».

Студент первого курса Юридического колледжа Александр Онищук:

Этот День Победы очень значим для всех. Мы поздравляем наших ветеранов и хотим пожелать им многих лет жизни, поблагодарить их за военные и ратные подвиги.

Студентка Юридического колледжа Виктория Касьянова:

Это очень почетно и ответственно –вместе с президентом Одесской юридической академии Сергеем Васильевичем Киваловым возлагать цветы к памятнику коминтерновцам. Здесь они росли, учились, защищали наш город, отстраивали его в послевоенное время, подарили нам мирное небо и свободу. И мы должны об этом помнить.

Студент Морского училища №3 Максим Тернопольский:

Мы возлагаем цветы в память всех погибших и выживших в той страшной войне. Это важный и светлый праздник. Благодаря нашим ветеранам мы сохранили свою независимость и мирное небо над головой.

К памятнику «Спасенное детство» продолжили приходить студенты с цветами. И это радует. Ведь в такой майский день хочется верить только в лучшее.