 
Информация к новости
  • Просмотров: 127
  • Дата: Сегодня, 21:53
Сегодня, 21:53

Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!

Категория: Первая полоса / Новости


Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!

16 мая в центре Одессы в Старобазарном сквере состоялась акция в поддержку украинского моряка Андрея Новичкова, которому в Иране грозит смертная казнь. Уже год и три месяца 33-летний одессит томится на чужбине, где ему предъявлено обвинение в убийстве, к которому он непричастен. Участники акции вышли на улицу с плакатами: «Украина, защити своего гражданина!», «Одесса, спаси своего сына – одессита Андрея Новичкова!»

Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!

Коллеги и друзья Андрея вышли с плакатами, надеясь привлечь внимание неравнодушных горожан и СМИ к беспрецедентной ситуации, которая сложилась вокруг украинца, оказавшегося заложником в чужой стране.

Андрею Новичкову, единственному иностранному моряку иранского экипажа, инкриминируют преступление, которого он не совершал.

Первый помощник капитана судна Андрей Новичков подозревается в убийстве палубного матроса, иранца Махаммада Хоссейн Бахрамипур.

 

Украинца арестовали и поместили в тюрьму в Тегеране. Дважды моряк объявлял голодовку. Только после вмешательства народного депутата Украины Сергея Кивалова, направленных им депутатских запросов в Министерство иностранных дел и личных встреч с чрезвычайным и  полномочным Послом Исламской Республики Иран в Украине Мохаммадом Бехешти Монфаредом, 11 сентября Андрей Новичков был освобождён из тюрьмы Эвин и взят на поруки консула украинского посольства. Затем, когда остро стал вопрос о месте проживания Андрея, так как судовладелец отказался оплачивать его пребывание в одной из гостиниц Тегерана, по ходатайству Сергея Кивалова была решена эта проблема. На данный момент украинский моряк проживает в домах украинской диаспоры в Иране. Несмотря на имеющиеся показания экипажа судна о невиновности и непричастности одессита к произошедшей трагедии, он по–прежнему находится под следствием и под подпиской о невыезде. Следствие по делу моряка-украинца тянется уже один год и три месяца.

Из родственников у Андрея Новичкова осталась одна бабушка – Елена Николаевна Вирановская:

Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!

Единственная моя надежда на народного депутата Украины Сергея Кивалова, который имеет прямой контакт с Посольством Ирана в Украине и организовал группу поддержки из шести человек – нардепов Украины.
Они выступают с трибуны Верховной Рады в защиту жизни и свободы моего внука. 14 мая правительство Ирана официально обратилось к правительству Украины с предложением обменять Андрея Новичкова на задержанного в Украине 31 мая 2016 года гражданина Ирана Али Джадуэля, которого подозревают в шпионаже. Хотелось бы, чтобы этот обмен произошел. Я знаю, что Сергей Васильевич обращался также к Генеральному прокурору Украины с требованием, чтобы в кратчайшие сроки разобраться с делом задержанного иранца в Харькове. И я надеюсь, что все получится, и скоро мы будем встречать моего внука в Одессе.

Отметим, парламентарий последовательно оказывает помощь украинским морякам, которые попадают в экстремальные ситуации, находясь за рубежом. Чтобы эффективней отстаивать и защищать права моряков, нардепом была создана рабочая группа по оказанию правовой помощи и защите прав моряков при Юридической клинике.  Только за прошлый год за помощью в эту группу обратились 142 моряка. Результатом оказания правовой помощи стало: 21 депутатское обращение, 84 устных консультации, составление 37 исковых заявлений, апелляционных жалоб, ходатайств.

Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!

 

Близкие моряка уверены, что дело против Андрея Новичкова изначально имеет политическую подоплёку. В новом году сменился следователь, который ведет это дело.

Во время акции друг Андрея Новичкова Николай Олесов рассказал:

Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!

 

В данном случае мы имеем дело со страной, которая не подчиняется европейским законам, а руководствуется законами шариата. Андрей – очень принципиальный человек и относился ответственно к своим должностным обязанностям и к трудовой дисциплине на судне. А кому-то это не нравилось.  Чтобы Андрей Новичков оказался, наконец, на свободе и вернулся на родину, требуется вмешательство главы государства. Поскольку между Украиной и Ираном существует договор о взаимопомощи в расследовании криминальных дел, дело Андрея Новичкова может быть передано украинской стороне. Но для этого Минюст и Генпрокуратура нашей страны должны предпринять ряд шагов. Однако отдать такое распоряжение может только Президент страны.
 

Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!

Друзья и товарищи Андрея Новичкова выступили с обращением на имя президента Украины Петра Порошенко, призвав гаранта конституции вмешаться в ситуацию и помочь вернуть пленника на родину. Соответствующая петиция опубликована на сайте Главы украинского государства. Но чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, ее должны подписать двадцать пять тысяч человек.

Поддержали флешмоб и студенты Национального университета «Одесская юридическая академия», молодежная организация «Будущее Малиновского района», платформа «Будущее», и представители молодежной организации Украинской морской партии Сергея Кивалова.

Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!

Нам не безразлична судьба нашего соотечественника Андрея Новичкова. На сегодняшний день уже сделаны шаги, чтобы максимально приблизить тот момент, когда Андрей вернется в Одессу. И все активисты нашей молодежной платформы сегодня присоединились к этой акции, подписали электронную петицию. Мы призываем всех неравнодушных одесситов с просьбой откликнуться и помочь спасти жизнь одессита,
 - говорит Владимир Сивак, глава молодежной платформы “Будущее”.

Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!

Подписать электронную петицию можно, перейдя указанной по ссылке: https://petition.president.gov.ua/petition/44650

Галерея

prev

Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!
Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!
Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!
Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!
Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!
Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!
Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!
Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!
Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!
Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!
Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!
Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!
Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!
Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!
Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!
Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!
Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!
Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!
Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!
Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!
Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!
Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!
Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!
Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!
Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!
Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!
Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!
Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 