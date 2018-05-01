Одесситы организовали акцию по спасению украинского моряка!

16 мая в центре Одессы в Старобазарном сквере состоялась акция в поддержку украинского моряка Андрея Новичкова, которому в Иране грозит смертная казнь. Уже год и три месяца 33-летний одессит томится на чужбине, где ему предъявлено обвинение в убийстве, к которому он непричастен. Участники акции вышли на улицу с плакатами: «Украина, защити своего гражданина!», «Одесса, спаси своего сына – одессита Андрея Новичкова!»

Коллеги и друзья Андрея вышли с плакатами, надеясь привлечь внимание неравнодушных горожан и СМИ к беспрецедентной ситуации, которая сложилась вокруг украинца, оказавшегося заложником в чужой стране.

Андрею Новичкову, единственному иностранному моряку иранского экипажа, инкриминируют преступление, которого он не совершал.

Первый помощник капитана судна Андрей Новичков подозревается в убийстве палубного матроса, иранца Махаммада Хоссейн Бахрамипур.

Украинца арестовали и поместили в тюрьму в Тегеране. Дважды моряк объявлял голодовку. Только после вмешательства народного депутата Украины Сергея Кивалова, направленных им депутатских запросов в Министерство иностранных дел и личных встреч с чрезвычайным и полномочным Послом Исламской Республики Иран в Украине Мохаммадом Бехешти Монфаредом, 11 сентября Андрей Новичков был освобождён из тюрьмы Эвин и взят на поруки консула украинского посольства. Затем, когда остро стал вопрос о месте проживания Андрея, так как судовладелец отказался оплачивать его пребывание в одной из гостиниц Тегерана, по ходатайству Сергея Кивалова была решена эта проблема. На данный момент украинский моряк проживает в домах украинской диаспоры в Иране. Несмотря на имеющиеся показания экипажа судна о невиновности и непричастности одессита к произошедшей трагедии, он по–прежнему находится под следствием и под подпиской о невыезде. Следствие по делу моряка-украинца тянется уже один год и три месяца.

Из родственников у Андрея Новичкова осталась одна бабушка – Елена Николаевна Вирановская:

Единственная моя надежда на народного депутата Украины Сергея Кивалова, который имеет прямой контакт с Посольством Ирана в Украине и организовал группу поддержки из шести человек – нардепов Украины.

Они выступают с трибуны Верховной Рады в защиту жизни и свободы моего внука. 14 мая правительство Ирана официально обратилось к правительству Украины с предложением обменять Андрея Новичкова на задержанного в Украине 31 мая 2016 года гражданина Ирана Али Джадуэля, которого подозревают в шпионаже. Хотелось бы, чтобы этот обмен произошел. Я знаю, что Сергей Васильевич обращался также к Генеральному прокурору Украины с требованием, чтобы в кратчайшие сроки разобраться с делом задержанного иранца в Харькове. И я надеюсь, что все получится, и скоро мы будем встречать моего внука в Одессе.

Отметим, парламентарий последовательно оказывает помощь украинским морякам, которые попадают в экстремальные ситуации, находясь за рубежом. Чтобы эффективней отстаивать и защищать права моряков, нардепом была создана рабочая группа по оказанию правовой помощи и защите прав моряков при Юридической клинике. Только за прошлый год за помощью в эту группу обратились 142 моряка. Результатом оказания правовой помощи стало: 21 депутатское обращение, 84 устных консультации, составление 37 исковых заявлений, апелляционных жалоб, ходатайств.

Близкие моряка уверены, что дело против Андрея Новичкова изначально имеет политическую подоплёку. В новом году сменился следователь, который ведет это дело.

Во время акции друг Андрея Новичкова Николай Олесов рассказал:

В данном случае мы имеем дело со страной, которая не подчиняется европейским законам, а руководствуется законами шариата. Андрей – очень принципиальный человек и относился ответственно к своим должностным обязанностям и к трудовой дисциплине на судне. А кому-то это не нравилось. Чтобы Андрей Новичков оказался, наконец, на свободе и вернулся на родину, требуется вмешательство главы государства. Поскольку между Украиной и Ираном существует договор о взаимопомощи в расследовании криминальных дел, дело Андрея Новичкова может быть передано украинской стороне. Но для этого Минюст и Генпрокуратура нашей страны должны предпринять ряд шагов. Однако отдать такое распоряжение может только Президент страны.

Друзья и товарищи Андрея Новичкова выступили с обращением на имя президента Украины Петра Порошенко, призвав гаранта конституции вмешаться в ситуацию и помочь вернуть пленника на родину. Соответствующая петиция опубликована на сайте Главы украинского государства. Но чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, ее должны подписать двадцать пять тысяч человек.

Поддержали флешмоб и студенты Национального университета «Одесская юридическая академия», молодежная организация «Будущее Малиновского района», платформа «Будущее», и представители молодежной организации Украинской морской партии Сергея Кивалова.

Нам не безразлична судьба нашего соотечественника Андрея Новичкова. На сегодняшний день уже сделаны шаги, чтобы максимально приблизить тот момент, когда Андрей вернется в Одессу. И все активисты нашей молодежной платформы сегодня присоединились к этой акции, подписали электронную петицию. Мы призываем всех неравнодушных одесситов с просьбой откликнуться и помочь спасти жизнь одессита,

- говорит Владимир Сивак, глава молодежной платформы “Будущее”.

Подписать электронную петицию можно, перейдя указанной по ссылке: https://petition.president.gov.ua/petition/44650