Экономико-правовой колледж МГУ выпускает младших специалистов

146 выпускников Экономико-правового колледжа Международного гуманитарного университета в красивой единой форме собрались на торжественную линейку в просторном дворе вуза. Скоро они получат дипломы младших специалистов по самым востребованным специальностям - право, экономика предприятия, перевод, дизайн и компьютерные технологии. Этот важный документ дает им возможность им не только продолжить получать высшее образование в университете, но и также трудоустроиться по специальности.

Президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов пожелал сегодняшним выпускникам колледжа добиваться высот в своих профессиях и быть всегда востребованными в своем деле.

Вы показывали блестящие результаты в учёбе. Очень старательно учились, участвовали в олимпиадах, конференциях, различных всеукраинских конкурсах и благодаря этому Вы сейчас уже полностью подготовлены к следующей ступени вашего образования – обучению университете.

По опыту многих предыдущих выпусков Экономико-правового колледжа, знаю, что Вам будет гораздо проще учиться в вузе, потому что в колледже вы уже прошли всю основную программу, у Вас выработались определённые профессиональные навыки. По сути, имея на руках диплом Экономико-правового колледжа, Вы уже сегодня можете трудоустроиться по специальности. Учёба в Международном гуманитарном университете Вам будет необходима больше для того, чтобы углубиться в ту или иную специальность. Усовершенствовать свои знания, а всей необходимой базой Вы уже владеете, и пока Ваши сверстники в общеобразовательных школах в 10-х и 11-х классах изучали школьные предметы, Вы на протяжении этих двух лет изучали специализированные предметы, которые пригодятся Вам в будущей профессии. На мой взгляд, ранняя профориентация - это действительно очень важно, так как она помогает более эффективно и в более короткие сроки овладеть всеми необходимыми профессиональными навыками. Недаром колледжное образование считается очень популярным и престижным во всём мире.

У всех Вас прекрасные перспективы на будущее, ведь у Вас есть всё, что необходимо для успеха в современной жизни – престижный диплом, хорошие знания, вы молоды, активны и амбициозны. Дорогие друзья, ещё раз поздравляю Вас с сегодняшним праздником, желаю, чтобы Ваш диплом обязательно принёс Вам успех и удачу, а полученные знания непременно послужили хорошим стартом профессиональной карьеры!

Отметим, что в Экономико-правовом колледже и Международном гуманитарном университете действует уникальная беспрерывная система обучения. Выпускники девятых классов, поступают в колледж, где учатся три года, а затем сразу становятся студентами третьего курса МГУ, не сдавая ЗНО. В университете получают степень бакалавра, а уже после выпуска из магистратуры для тех, кто желает заниматься наукой и преподавательской деятельностью – открыта аспирантура. При университете действуют советы по защите кандидатских и докторских диссертаций.

Выпускной день – всегда важное событие в жизни наших студентов, — рассказала директор Экономико-правового колледжа Юлия Шарапановская. — Можно только порадоваться, глядя на них сегодняшних, всесторонне развитых молодых людей. За годы учебы они изменились и повзрослели. Многие из наших студентов – участники научных конференций и олимпиад. А еще они – призеры соревнований, всеукраинских конкурсов. Среди наших выпускников Анастасия Дарчук – мастер спорта по бальным танцам. А Денис Касаджик – кандидат в мастера спорта по карате. Впечатляющие результаты у наших учащихся не только в учебе, но и в волейболе, футболе, шахматах. А тем, кто только планирует поступать в Экономико-правовой колледж МГУ, я хочу сказать: в этом году мы расширим специальность перевода, добавив для изучения китайский язык, международное право. Таким образом, наши студенты смогут получать дипломы юристов-международников и переводчиков.

Во взрослую жизнь — с радостью и гордостью! Таким, пожалуй, был лейтмотив сегодняшних торжеств. Вместе с выпускниками от души радуются и их родители, которые еще совсем недавно привели своих детей в колледж, а теперь знают: у их сына или дочери — надежное профессиональное будущее, путевку в которое им дал Экономико-правовой колледж МГУ.

Дарья Рудько – в числе тех счастливчиков, кто может похвастать красным дипломом. Ее подружки, две Анастасии – Попова и Николаенко, – получили обычные дипломы. Но продолжать учебу и поступать девушки будут вместе – в Институт права, экономики и международных отношений МГУ.

После того, как отзвучали напутственные речи и добрые слова в адрес выпускников, в плотном кольце учителей, родителей и друзей ребята продемонстрировали свои таланты, исполнив несколько песен и всегда волнующий вальс.

А затем выпустили в небо белоснежных голубей.

Здесь же состоялась торжественная эстафета передачи Кубка знаний. Этот символический знак выпускники колледжа вручили новому поколению студентов, тем, кому еще предстоит пройти долгий трехлетний путь обучения.

К великому сожалению, в прошлом году в Украине едва не закрыли все колледжи. Мне удалось убедить своих коллег-депутатов, мы проголосовали за изменения в законе и продлили подготовку специалистов в средних специальных учебных заведениях. Но это очень тревожный фактор.

Несмотря на это, мы продолжаем готовить хороших специалистов, вводим все новые востребованные специальности. Так, недавно мы открыли специальность компьютерного дизайна, и сегодня она является одной из самых престижных. — говорит президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.

Отметим, что поступление в Экономико-правовой колледж осуществляется на основе базового среднего образования и сдачи вступительных экзаменов. Вступительная кампания для тех, кто поступают на основе свидетельства про базовое среднее образование, продлится со второго по четырнадцатое июля. Для тех, у кого уже есть полное среднее образование и 2 сертификата ЗНО, могут поступить в колледж сразу на второй курс дневной или заочной формы обучения. Прием документов у таких абитуриентов продлится с 12 июля до 10 августа.

Напомним, что при Международном гуманитарном университете также функционирует Медицинский колледж, где осуществляется подготовка фармацевтов и недавно открыли новое направление по подготовке помощников стоматологов – зубных техников.

По окончании колледжа они становятся студентами сразу третьего курса Одесского медицинского института и получают престижные профессии стоматолога или провизора.