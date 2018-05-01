Экономико-правовой колледж МГУ выпускает младших специалистов

146 выпускников Экономико-правового колледжа Международного гуманитарного университета в красивой единой форме собрались на торжественную линейку в просторном дворе вуза. Скоро они получат дипломы младших специалистов по самым востребованным специальностям - право, экономика предприятия, перевод, дизайн и компьютерные технологии. Этот важный документ дает им возможность им не только продолжить получать высшее образование в университете, но и также трудоустроиться по специальности.
Президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов пожелал сегодняшним выпускникам колледжа добиваться высот в своих профессиях и быть всегда востребованными в своем деле.
По опыту многих предыдущих выпусков Экономико-правового колледжа, знаю, что Вам будет гораздо проще учиться в вузе, потому что в колледже вы уже прошли всю основную программу, у Вас выработались определённые профессиональные навыки. По сути, имея на руках диплом Экономико-правового колледжа, Вы уже сегодня можете трудоустроиться по специальности. Учёба в Международном гуманитарном университете Вам будет необходима больше для того, чтобы углубиться в ту или иную специальность. Усовершенствовать свои знания, а всей необходимой базой Вы уже владеете, и пока Ваши сверстники в общеобразовательных школах в 10-х и 11-х классах изучали школьные предметы, Вы на протяжении этих двух лет изучали специализированные предметы, которые пригодятся Вам в будущей профессии. На мой взгляд, ранняя профориентация - это действительно очень важно, так как она помогает более эффективно и в более короткие сроки овладеть всеми необходимыми профессиональными навыками. Недаром колледжное образование считается очень популярным и престижным во всём мире.
Отметим, что в Экономико-правовом колледже и Международном гуманитарном университете действует уникальная беспрерывная система обучения. Выпускники девятых классов, поступают в колледж, где учатся три года, а затем сразу становятся студентами третьего курса МГУ, не сдавая ЗНО. В университете получают степень бакалавра, а уже после выпуска из магистратуры для тех, кто желает заниматься наукой и преподавательской деятельностью – открыта аспирантура. При университете действуют советы по защите кандидатских и докторских диссертаций.
Во взрослую жизнь — с радостью и гордостью! Таким, пожалуй, был лейтмотив сегодняшних торжеств. Вместе с выпускниками от души радуются и их родители, которые еще совсем недавно привели своих детей в колледж, а теперь знают: у их сына или дочери — надежное профессиональное будущее, путевку в которое им дал Экономико-правовой колледж МГУ.
Дарья Рудько – в числе тех счастливчиков, кто может похвастать красным дипломом. Ее подружки, две Анастасии – Попова и Николаенко, – получили обычные дипломы. Но продолжать учебу и поступать девушки будут вместе – в Институт права, экономики и международных отношений МГУ.
После того, как отзвучали напутственные речи и добрые слова в адрес выпускников, в плотном кольце учителей, родителей и друзей ребята продемонстрировали свои таланты, исполнив несколько песен и всегда волнующий вальс.
А затем выпустили в небо белоснежных голубей.
Здесь же состоялась торжественная эстафета передачи Кубка знаний. Этот символический знак выпускники колледжа вручили новому поколению студентов, тем, кому еще предстоит пройти долгий трехлетний путь обучения.
Несмотря на это, мы продолжаем готовить хороших специалистов, вводим все новые востребованные специальности. Так, недавно мы открыли специальность компьютерного дизайна, и сегодня она является одной из самых престижных.
Отметим, что поступление в Экономико-правовой колледж осуществляется на основе базового среднего образования и сдачи вступительных экзаменов. Вступительная кампания для тех, кто поступают на основе свидетельства про базовое среднее образование, продлится со второго по четырнадцатое июля. Для тех, у кого уже есть полное среднее образование и 2 сертификата ЗНО, могут поступить в колледж сразу на второй курс дневной или заочной формы обучения. Прием документов у таких абитуриентов продлится с 12 июля до 10 августа.
Напомним, что при Международном гуманитарном университете также функционирует Медицинский колледж, где осуществляется подготовка фармацевтов и недавно открыли новое направление по подготовке помощников стоматологов – зубных техников.
По окончании колледжа они становятся студентами сразу третьего курса Одесского медицинского института и получают престижные профессии стоматолога или провизора.