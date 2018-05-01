Сергей Кивалов: Новый закон о трансплантации органов не спасёт жизни украинцев

Верховная Рада Украины разрешила трансплантацию органов после смерти человека – правда, при наличии данного потенциальным донором еще при жизни письменного разрешения. За соответствующий проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об охране здоровья и трансплантации органов и других анатомических материалов человеку» (№2386а-1) проголосовали 255 народных депутатов.

Согласно законопроекту, после дачи письменного согласия на посмертное донорство, человеку предоставляется карта потенциального донора и информация о нем вносится в Единую государственную информационную систему трансплантации. Оговорено, что информация должна быть строго конфиденциальной.

Реакция и общества, и самих народных избранников на принятия подобного законопроекта оказалась далеко неоднозначной. Так, например, народный депутат Сергей Кивалов считает, что «новый закон о трансплантации органов не спасёт жизни украинцев», а вреда при нынешнем состоянии и медицины, и общества в целом, может принести много.

Я не голосовал за этот проект закона о трансплантации органов. Считаю, что принимать такие законы в столь тяжелое время для государства – это настоящее преступление против украинского народа. В нынешних условиях принятие этого закона приведет к криминализации данной отрасли медицины – подчеркнул народный депутат Сергей Кивалов.

Надо отметить, что нардеп имеет веские основания утверждать подобное. Еще до принятия данного законопроекта, когда в Украине разрешена была только трансплантация от живых доноров, это процесс успел изрядно криминализироваться. Так, многие наверное, помнят, как в прошлом году в Киеве задержали продавцов человеческих почек. Сотрудники Службы безопасности вместе с полицейскими арестовали участников группировки, которая специализировалась на торговле внутренними органами людей. Правоохранители установили, что злоумышленники из Украины и нескольких других стран подыскивали малообеспеченных граждан нашей страны и предлагали им продать почку. Для прикрытия нелегального бизнеса, организаторы создали коммерческую структуру, которая якобы предоставляла услуги лечебного туризма. Донорам дельцы платили от тринадцати до пятнадцати тысяч долларов США. Сами получали от восьмидесяти до 100 тысяч с каждого клиента.

Данный законопроект, принятый Верховной Радой, в случае подписания президентом, заработает с 1 января 2019 года. Стоит отметить, что этот закон не является новым для Украины, некоторые нормы закона о трансплантации органов действовали еще с 1999 г. Например, закон "О трансплантации органов и других анатомических материалов", ограничивающий возможность изъятия органов, делал практически невозможным получение органов, пригодных для трансплантации. Но в июле 2015-го года Министерство здравоохранения Украины предложило утвердить новую редакцию закона о трансплантологии, по которому можно будет брать для пересадки органы любого умершего человека в случае отсутствия письменного отказа. И вот новый закон принят.

Проект закона устанавливает новые правила использования донорских органов, а также предусматривает право каждого человека согласиться или отказаться от посмертного донорства. Принятый законопроект предусматривает так называемую «презумпцию несогласия»: если человек не выразил своего согласия на посмертное донорство, то автоматически считается, что он против. Предоставить свое согласие (или наоборот) может каждый совершеннолетний дееспособный украинец.

Давайте немного разберемся в вопросе. Что же такое трансплантация? Почему некоторые наши сограждане ждут и уповают на нее, как на чудо, а другие бояться, как огня?

Трансплантацией в медицине называется пересадка какого-либо органа или ткани, например, почки, сердца, печени, лёгкого, костного мозга, стволовых гемопоэтических клеток, волос.

Организм, от которого берут органы или ткани для пересадки, называют донором.

Для чего производится трансплантация? Замена больного органа увеличивает продолжительность жизни и улучшает общее самочувствие многих больных с почечной, сердечной или печеночной недостаточностью. Хотя больных с почечной недостаточностью можно лечить путем диализа, наилучшим выходом для них будет получение новой почки. При недостаточности функций печени, сердца или легких трансплантация является единственным выходом, и такие операции сейчас проводят в специализированных клиниках по всему миру. В настоящее время также можно пересаживать и некоторые другие органы, в частности, поджелудочную железу, тонкий кишечник или несколько органов сразу.

Однако, далеко не все, что сегодня успешно работает за рубежом, так же легко и просто может осуществиться в Украине. Столь масштабные проекты требуют соответствующего уровня медицины и огромного финансирования. И об этом тоже напоминает народный депутат Сергей Кивалов.

В нашем государстве главной проблемой в сфере трансплантации является дефицит специализирующихся на пересадках врачей. В Украине пересадками сердца занимается лишь два хирурга, трансплантацией печени - ещё 2 специалиста, а почек - около десятка врачей. И новый закон эту проблему, к сожалению, не решает. Кроме того, проблемным также остается вопрос закупки необходимого оборудования. В первую очередь, речь идёт об оборудовании для констатации смерти мозга, во многих реанимационных отделениях не хватает такого оборудования и устройств

– отметил народный депутат Украины Сергей Кивалов.

До 1 октября в Украине должны создать Единую государственную информационную систему трансплантации, которая будет состоять из нескольких реестров: реестра волеизъявления лица о предоставлении согласия или несогласия на посмертное донорство, реестра анатомических материалов человека, предназначенных для трансплантации, реестра медицинских учреждений, уполномоченных на трансплантацию.

Главной опасностью для граждан является то, что новый закон отменяет монополию государства на трансплантацию органов и предоставляет это право всем учреждениям вне зависимости от формы собственности. В связи с этим, простые украинцы могут оказаться жертвами «черных» трансплантологов. До принятия законопроекта, согласно Закону "О трансплантации органов и других анатомических материалов" 1999 года, трансплантацией имели право заниматься только государственные медицинские учреждения – отметил народный депутат Сергей Кивалов.

Для того, чтобы увеличить количество потенциальных доноров, нужен не закон, а разработка государственной программы с достойным её финансированием, современное оборудование, но более всего важно – это широкое привлечение всех слоев общества, включая медиков и представителей религиозных общин к решению этой проблемы – резюмировал народный депутат Сергей Кивалов.

Отметим, что закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением пункта 4 раздела 7, в котором прописаны мероприятия, которые должен осуществить Кабинет министров до вступления закона в действие. Действующий в настоящее время закон "О трансплантации органов и других анатомических материалов человека" утратит свою силу с 2019 года.

Очевидно, что принятие данного закона вряд ли положительно отразится в будущем на количестве спасенных жизней украинцев. А также не стоит забывать, что теперь должен быть создан и настроен сам механизм трансплантологии, иначе новый закон будет работать так же, как и предыдущий — то есть никак.