Студентка Одесской Юракадемии завоевала титул «Королева Украины Planet 2018»

Наверное, никто не будет спорить с тем, что в нашем городе живут самые красивые, самые грациозные и конечно же, самые талантливые девушки. Очередным подтверждением этот общеизвестного факта стали результаты Национального конкурса красоты и талантов Королева Украины, по итогам которого сразу две одесских красавицы попали в топ-6 и теперь будут представлять наш город и нашу страну на престижных международных конкурсах. Ольга Теравская завоевала титул Королева Одесса-Интернешнл и осенью поедет в Китай на конкурс красоты Miss Model of the World, а студентка Национального университета «Одесская юридическая академия» Виктория Ганусовская, которая удостоилась титула Королева Украины-Planet уже в конце лета на конкурсе красоты в Грузии поборется за звание самой красивой девушки планеты.

Участие Виктории Ганусовской в национальном конкурсе стало возможно благодаря победе в региональном конкурсе красоты и талантов Королева Одессы-International-2018, на котором девушка завоевала титул Королева Украины-Юг. Подготовка к национально конкурсу проходила очень интенсивно - практически каждый день девушки ходили на репетиции, кроме того, на целую неделю они отправились в Грецию, на остров Крит, где их ожидали различные общественные мероприятия, мастер-классы, а также отборочный этап конкурса талантов, финал которого состоялся 23 мая в Киеве. Каждый год организаторы выбирают определённую тематику, социальную проблему, на которую конкурсантки придумывают свои творческие номера. В этом году темой конкурса талантов стала тема борьбы с ВИЧ/СПИД. В рамках своего концертного номера Виктория исполнила негласный гимн организации «АнтиСПИД», чем сделала мощный мессидж об этой важнейшей для нашей страны проблеме. Виктория говорит, что в родном университете многие помогали ей с подготовкой социального ролика и всячески поддерживали её перед участием в национальном конкурсе красоты.

На мой взгляд, конкурс талантов – это самый важный этап любого конкурса красоты, ведь он позволяет участницам продемонстрировать свой внутренний мир, свои мечты, свои стремления, что гораздо важней внешней красоты. И я очень благодарна моему родному университету за поддержку и за помощь в создании моего социального ролика, который произвёл очень хорошее впечатление на жюри и во многом предопределил мою победу. Во время участия в конкурсе я общалась с другими девушками и хочу сказать, что такой серьёзной поддержки и помощи со стороны университета не было ни у кого из них. Пользуясь случаем, я хочу выразить искреннюю благодарность президенту нашего университета Сергею Васильевичу Кивалову и всем, кто меня поддерживал и помогал, это было для меня действительно очень важно. Надеюсь оправдать ожидания и вернуться из Грузии с победой,

- выразила надежду Виктория Ганусовская.

Виктория с 4-х занимается танцами и вокалом, в детстве участвовала во всех школьных праздничных мероприятиях, а поступив в Национальный университет «Одесская юридическая академия» продолжила своё творческое развитие в рамках Центра культуры университета. Сейчас Виктория учится на 5 курсе факультета гражданской и хозяйственной юстиции, она выступает с вокальными номерами на многих университетских и городских концертах. Кстати, свою первую победу Виктория Ганусовская завоевала на конкурсе красоты своего университета, обучаясь на третьем курсе. Виктория успешно участвует в различных конкурсах красоты, а на данный момент активно готовится к конкурсу Miss and Mister Planet, который пройдёт в конце августа в Грузии. Директор регионального конкурса красоты Королева Одессы-International-2018 Виктория Мельниченко искренне верит в успех одесситки на международном конкурсе красоты.

К слову, сама Виктория Мельниченко на сегодняшний день также является студенткой магистратуры Одесской Юракадемии, она учится на 5 курсе факультета адвокатуры, а с нынешнего года является директором регионального конкурса красоты Королева Одессы-International. Несколько лет назад Виктория удостоилась титула первой вице-мисс на конкурсе Мисс Академия-2016, потом по итогам конкурса Мисс Одесса-Всемирная в Китае представляла Украину на международном конкурсе Miss Tourism International, где вошла в топ-15 самых красивых девушек мира. Несмотря на свою плотную занятость, связанную с организацией в Одессе первого регионального конкурса Королева Одессы-International, девушка уделяет большое внимание учёбе и практически не пропускает занятия в университете.

Я очень рада, что сразу четыре девушки представляли наш город на национальном конкурсе, а две из них – это Ольга Теравская и Виктория Ганусовская теперь будут представлять наш город и нашу страну на престижных международных конкурсах красоты. Это действительно большой успех. Конечно, организация конкурса стоила больших усилий, тем более для меня это был первый опыт, я присутствовала буквально на каждой репетиции, каждой фотосессии, потому что мне было важно, чтобы всё было хорошо подготовлено. Ну а после этого бежала на пары – сейчас на 5-м курсе мы учимся во вторую смену, и я старалась не пропускать занятия, потому что я понимаю важность учёбы, я все годы хорошо училась, на стипендии. И тут я не могу не сказать тёплые слова благодарности в адрес моего университета, и его президента Сергея Васильевича Кивалова, который создаёт прекрасные условия для всестороннего развития наших студентов – будь то наука, спорт, или вот, как в моём случае творчество, создание авторских проектов. Наверное, ни один другой университет не даёт так много возможностей своим студентам, как Одесская Юридическая академия. На мой взгляд, региональный этап конкурса красоты и талантов прошёл просто отлично, и я очень рада, что наш проект стал таким хорошим стартом для девушек, тем более, что данный конкурс в Одессе проводился впервые, и это очень большое достижение для нас. Викторию Ганусовскую я знаю уже несколько лет, так сложилось, что мы с ней вместе участвовали в главном конкурсе красоты нашего университета Мисс Академия-2016 и вот теперь продолжаем сотрудничать и вместе покорять мир красоты. Я искренне желаю успешного участия в международных конкурсах и Виктории, и Ольге, и верю, что девушки обязательно привезут Украине победу,

- уверена директор регионального конкурса красоты Королева Одессы-International Виктория Мельниченко.

Отметим, что студентки Национального университета «Одесская юридическая академия» регулярно становятся победительницами национальных и международных конкурсов красоты.

Ежегодный конкурс красоты «Мисс Академия» приурочивается к Дню рождения университета и проводятся с первого года существования вуза. И надо сказать, что жюри этого конкурса всегда делает правильный выбор первой красавицы университета, поскольку победительницы «Мисс Академия» добиваются успехов на многих престижных конкурсах красоты нашей страны и мира.

Выпускницы Одесской юридической академии Александра Николаенко и Олеся Стефанко в разное время входили в ТОП самых красивых женщин мира. Лучший результат был в 2011 году – Олеся Стефанко вошла в топ-5, заняла второе место, получив титул первой вице Мисс Вселенная. К слову, в 2009 году Олеся Стефанко завоевала титул «Мисс Академия».

Как известно, выпускница Одесской юридической академии, обладательница титулов «Мисс Академия-2001», «Мисс Одесса-2001», «Мисс Украина - Юг-2001», победительница национального XI конкурса красоты «Мисс Украина -2001». Финалистка конкурсов «Мисс Вселенная -2001», «Мисс американская мечта -2001», «Мисс туризм интернешнл-2002» Александра Николаенко в начале 2009 года вышла замуж за американского миллиардера Фила Раффина, чье состояние на тот момент «Форбс» оценил более чем в два миллиарда долларов.

В Одессу владелица конкурса "Мисс Украина Вселенная" Александра Николаенко-Раффин приезжала вместе с "Вице- Мисс Вселенная"-2011 Олесей Стефанко. Две заслуженные красавицы страны не могли упустить возможность прийти в стены родного вуза - Национального Университета "Одесская юридическая академия".

Олеся Стефанко тогда была студенткой Института прокуратуры и следствия, а Александра Николаенко окончила образование в стенах "ОНЮА" в 2007 году на факультете гражданской и хозяйственной юстиции.