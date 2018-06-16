Студентка Одесской Юракадемии завоевала титул «Королева Украины Planet 2018»

Наверное, никто не будет спорить с тем, что в нашем городе живут самые красивые, самые грациозные и конечно же, самые талантливые девушки. Очередным подтверждением этот общеизвестного факта стали результаты Национального конкурса красоты и талантов Королева Украины, по итогам которого сразу две одесских красавицы попали в топ-6 и теперь будут представлять наш город и нашу страну на престижных международных конкурсах. Ольга Теравская завоевала титул Королева Одесса-Интернешнл и осенью поедет в Китай на конкурс красоты Miss Model of the World, а студентка Национального университета «Одесская юридическая академия» Виктория Ганусовская, которая удостоилась титула Королева Украины-Planet уже в конце лета на конкурсе красоты в Грузии поборется за звание самой красивой девушки планеты.
Участие Виктории Ганусовской в национальном конкурсе стало возможно благодаря победе в региональном конкурсе красоты и талантов Королева Одессы-International-2018, на котором девушка завоевала титул Королева Украины-Юг. Подготовка к национально конкурсу проходила очень интенсивно - практически каждый день девушки ходили на репетиции, кроме того, на целую неделю они отправились в Грецию, на остров Крит, где их ожидали различные общественные мероприятия, мастер-классы, а также отборочный этап конкурса талантов, финал которого состоялся 23 мая в Киеве. Каждый год организаторы выбирают определённую тематику, социальную проблему, на которую конкурсантки придумывают свои творческие номера. В этом году темой конкурса талантов стала тема борьбы с ВИЧ/СПИД. В рамках своего концертного номера Виктория исполнила негласный гимн организации «АнтиСПИД», чем сделала мощный мессидж об этой важнейшей для нашей страны проблеме. Виктория говорит, что в родном университете многие помогали ей с подготовкой социального ролика и всячески поддерживали её перед участием в национальном конкурсе красоты.
Виктория с 4-х занимается танцами и вокалом, в детстве участвовала во всех школьных праздничных мероприятиях, а поступив в Национальный университет «Одесская юридическая академия» продолжила своё творческое развитие в рамках Центра культуры университета. Сейчас Виктория учится на 5 курсе факультета гражданской и хозяйственной юстиции, она выступает с вокальными номерами на многих университетских и городских концертах. Кстати, свою первую победу Виктория Ганусовская завоевала на конкурсе красоты своего университета, обучаясь на третьем курсе. Виктория успешно участвует в различных конкурсах красоты, а на данный момент активно готовится к конкурсу Miss and Mister Planet, который пройдёт в конце августа в Грузии. Директор регионального конкурса красоты Королева Одессы-International-2018 Виктория Мельниченко искренне верит в успех одесситки на международном конкурсе красоты.
К слову, сама Виктория Мельниченко на сегодняшний день также является студенткой магистратуры Одесской Юракадемии, она учится на 5 курсе факультета адвокатуры, а с нынешнего года является директором регионального конкурса красоты Королева Одессы-International. Несколько лет назад Виктория удостоилась титула первой вице-мисс на конкурсе Мисс Академия-2016, потом по итогам конкурса Мисс Одесса-Всемирная в Китае представляла Украину на международном конкурсе Miss Tourism International, где вошла в топ-15 самых красивых девушек мира. Несмотря на свою плотную занятость, связанную с организацией в Одессе первого регионального конкурса Королева Одессы-International, девушка уделяет большое внимание учёбе и практически не пропускает занятия в университете.
Отметим, что студентки Национального университета «Одесская юридическая академия» регулярно становятся победительницами национальных и международных конкурсов красоты.
Ежегодный конкурс красоты «Мисс Академия» приурочивается к Дню рождения университета и проводятся с первого года существования вуза. И надо сказать, что жюри этого конкурса всегда делает правильный выбор первой красавицы университета, поскольку победительницы «Мисс Академия» добиваются успехов на многих престижных конкурсах красоты нашей страны и мира.
Выпускницы Одесской юридической академии Александра Николаенко и Олеся Стефанко в разное время входили в ТОП самых красивых женщин мира. Лучший результат был в 2011 году – Олеся Стефанко вошла в топ-5, заняла второе место, получив титул первой вице Мисс Вселенная. К слову, в 2009 году Олеся Стефанко завоевала титул «Мисс Академия».
Как известно, выпускница Одесской юридической академии, обладательница титулов «Мисс Академия-2001», «Мисс Одесса-2001», «Мисс Украина - Юг-2001», победительница национального XI конкурса красоты «Мисс Украина -2001». Финалистка конкурсов «Мисс Вселенная -2001», «Мисс американская мечта -2001», «Мисс туризм интернешнл-2002» Александра Николаенко в начале 2009 года вышла замуж за американского миллиардера Фила Раффина, чье состояние на тот момент «Форбс» оценил более чем в два миллиарда долларов.
В Одессу владелица конкурса "Мисс Украина Вселенная" Александра Николаенко-Раффин приезжала вместе с "Вице- Мисс Вселенная"-2011 Олесей Стефанко. Две заслуженные красавицы страны не могли упустить возможность прийти в стены родного вуза - Национального Университета "Одесская юридическая академия".
Олеся Стефанко тогда была студенткой Института прокуратуры и следствия, а Александра Николаенко окончила образование в стенах "ОНЮА" в 2007 году на факультете гражданской и хозяйственной юстиции.