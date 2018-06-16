«Государственное бюро расследований: на пути развития» — в Одесской Юракадемии прошла международная научно-практическая конференция

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялась международная научно-практическая конференция «Государственное бюро расследований: на пути развития». Активное участие в конференции приняли: первый заместитель министра образования и науки Украины, члены Научно-консультативного Совета бюро, Председатель Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований, Координатор регионального представительства Консультативной Миссии Европейского Союза в Одессе, Председатель Совета адвокатов Одесской области, ведущие учёные, адвокаты, аспиранты, студенты. Целью данной конференции стала разработка рекомендаций для усовершенствования работы Государственного бюро расследований и создания более эффективной системы расследования преступлений.
Важным направлением в обеспечении эффективной работы органов государственной власти, в частности и Государственного бюро расследований, является подготовка высокопрофессиональных кадров. Поэтому во время конференции было акцентировано внимание на основных направлениях реформирования юридического образования.
Среди зарубежных экспертов конференции - координатор регионального представительства ЕС в Одессе Пол Кирван.
У Одесской Юракадемии огромный опыт взаимодействия с правоохранительными структурами, в частности, заключены договора с Генеральной прокуратурой, Национальной полицией, создана экспериментальная группа подготовки детективов, на факультете прокуратуры и следствия внедрена уникальная программа «Рабочее место следователя, прокурора, детектива». Также работает единственный в Украине Центр тестирования на полиграфе, сертифицированный в США, а также Центр стрелковый и боевой подготовки. Всё это в комплексе даёт возможность университету массово обеспечивать правоохранительные органы высококлассными специалистами, а студентам – получать рабочие места.
Создание Государственного бюро расследований, которое осуществляет правоохранительную деятельность с целью предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к его компетенции, стало важным событием в реформировании системы правоохранительных органов. Несмотря на то, что Закон Украины «О Государственном бюро расследований» был принят в 2015 году, только в 2017 году Кабинет Министров Украины согласовал организационную структуру Государственного бюро расследований.
Следует отметить, что одним из структурных подразделений Государственного бюро расследований является Научно-консультативный совет, в состав которого вошли ведущие ученые. Совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, образованным в целях разработки рекомендаций, выводов и предложений по основным вопросам деятельности ГБР, подготовка которых требует научного обеспечения.
Участники научной конференции единогласно подчеркнули важность проведения таких научных мероприятий, которые выступят надежной платформой для поиска аффективных механизмов усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Государственного бюро расследований.