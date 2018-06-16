«Государственное бюро расследований: на пути развития» — в Одесской Юракадемии прошла международная научно-практическая конференция

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялась международная научно-практическая конференция «Государственное бюро расследований: на пути развития». Активное участие в конференции приняли: первый заместитель министра образования и науки Украины, члены Научно-консультативного Совета бюро, Председатель Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований, Координатор регионального представительства Консультативной Миссии Европейского Союза в Одессе, Председатель Совета адвокатов Одесской области, ведущие учёные, адвокаты, аспиранты, студенты. Целью данной конференции стала разработка рекомендаций для усовершенствования работы Государственного бюро расследований и создания более эффективной системы расследования преступлений.

Важным направлением в обеспечении эффективной работы органов государственной власти, в частности и Государственного бюро расследований, является подготовка высокопрофессиональных кадров. Поэтому во время конференции было акцентировано внимание на основных направлениях реформирования юридического образования.

Мы сейчас активно работаем над концепцией реформирования юридического образования в Украине. Это очень сложная работа, она связана с классификацией юридических профессий. Нам, прежде всего, нужно понять, как правильно и эффективно готовить правоведа, юриста, как готовить специалиста для правоохранительной деятельности. Нужно, чтобы заказчики, то есть работодатели, то же самое Досудебное бюро расследований, прокуратура, полиция формировали профессиональные стандарты и требования к выпускнику, а университет, в свою очередь, должен эти стандарты обеспечивать.

— подчеркнул первый заместитель министра образования и науки Украины Владимир Ковтунец.

Среди зарубежных экспертов конференции - координатор регионального представительства ЕС в Одессе Пол Кирван.

Так как наша миссия консультативная, мы обеспечиваем консультации при создании государственного бюро расследований. Также мы предлагаем свои рекомендации, в том числе по проектам законов, которые в будущем будут имплементироваться.

— прокомментировал Пол Кирван.

У Одесской Юракадемии огромный опыт взаимодействия с правоохранительными структурами, в частности, заключены договора с Генеральной прокуратурой, Национальной полицией, создана экспериментальная группа подготовки детективов, на факультете прокуратуры и следствия внедрена уникальная программа «Рабочее место следователя, прокурора, детектива». Также работает единственный в Украине Центр тестирования на полиграфе, сертифицированный в США, а также Центр стрелковый и боевой подготовки. Всё это в комплексе даёт возможность университету массово обеспечивать правоохранительные органы высококлассными специалистами, а студентам – получать рабочие места.

Создание Государственного бюро расследований, которое осуществляет правоохранительную деятельность с целью предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к его компетенции, стало важным событием в реформировании системы правоохранительных органов. Несмотря на то, что Закон Украины «О Государственном бюро расследований» был принят в 2015 году, только в 2017 году Кабинет Министров Украины согласовал организационную структуру Государственного бюро расследований.

Следует отметить, что одним из структурных подразделений Государственного бюро расследований является Научно-консультативный совет, в состав которого вошли ведущие ученые. Совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, образованным в целях разработки рекомендаций, выводов и предложений по основным вопросам деятельности ГБР, подготовка которых требует научного обеспечения.

Мы ждём какой-то общей резолюции и дальнейшей работы в составе научного совета при Государственном бюро расследований, которое на сегодняшний день позволит поставить перед законодателем определённые задачи, дающие возможность провести усовершенствование данного законодательства.

— отметил Глава совета общественного контроля Максим Болдин.

Участники научной конференции единогласно подчеркнули важность проведения таких научных мероприятий, которые выступят надежной платформой для поиска аффективных механизмов усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Государственного бюро расследований.