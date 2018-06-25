Одесская Юракадемия – единственный университет, в котором студенты изучают дисциплину «Электронное судопроизводство»

Подать иск, отправить документы и даже получить судебное решение - все это можно сделать при помощи Интернета. Проект «Электронный суд» уже работает в Одессе и набирает обороты. Согласно последним изменениям, внесённым в процессуальные кодексы, в судебной системе будет работать единая информационно-коммуникационная система, которая обеспечит переход к полноценному электронному суду. В связи с этим в Национальном университете «Одесская юридическая академия» на базе факультета гражданской и хозяйственной юстиции кафедрой гражданского процесса была разработана и внедрена авторская инновационная учебная дисциплина – «Электронное судопроизводство».

В ноябре были приняты изменения в процессуальные кодексы, в соответствии с которыми все судопроизводство в нашем государстве переходит в электронную форму, а мы, идя в ногу со временем и даже его опережая, еще с сентября подготовили новую учебную дисциплину, качественно ее проработали. Подготовили все необходимое методическое обеспечение, и студенты уже получают знания в сфере электронного судопроизводства. Это очень важно сегодня. Потому что знаниями должны обладать не только судьи и сотрудники суда, но и все органы, все лица, которые так или иначе сталкиваются с судопроизводством. Это и нотариусы, и адвокаты, и представители юридических отделов субъектов хозяйствования и прочие лица, - прокомментировал декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции Денис Колодин.

Украина сейчас находится в самом разгаре судебной реформы – одной из ее опций как раз является внедрение информационных технологий в судопроизводство. Мы это называем электронное судопроизводство – электронный суд. Какая его цель – чтобы любой пользователь от подачи иска до получения необходимых документов из суда для ознакомления с материалами дела мог сделать это, не выходя из дома. Суд становится полностью доступным удаленно. И это очень важно. Мы учим студентов как юридическим, так и технологическим моментам «от» и «до», - как подавать иски, чтобы все было корректно и вовремя. Студентам очень нравится этот спецкурс, а поэтому мы будем его продолжать. На сегодняшний день мы являемся первым университетом в Украине, который ввел этот курс в учебную программу, - подчеркнула заведующая кафедрой гражданского процесса Нелли Голубева.

Развитая современная материально-техническая база Одесской Юракадемии позволяет на высоком уровне обеспечивать изучение новой дисциплины.

По инициативе президента университета Сергея Васильевича Кивалова создан IT-центр, на компьютеры которого также установлены программы подготовки специалистов по дисциплине «Электронное судопроизводство». Он сегодня успешно функционирует и благодаря тому, что у нас есть такая материально-техническая база, мы можем готовить высококвалифицированных юристов, востребованных на рынке труда, - добавил Денис Колодин.

Вторая часть лекций и семинарских занятий проходят в Киевском районном суде, где студенты на практике изучают, как работает электронное судопроизводство. Киевский суд - один из 18 судов нашей страны, на базе которого реализуется пилотный проект по электронному судопроизводству.

Приятно вдвойне судьям Киевского районного суда и сотрудникам аппарата, что студенты проявляют интерес непосредственно к электронному судопроизводству. Наша задача – судей и аппарата - рассказать и объяснить, почему это удобно – электронное судопроизводство, почему это выгодно, почему в Сингапуре оно работает успешно, в Арабских Эмиратах работает успешно и что такого хорошего делает для студента либо для простого гражданина. В первую очередь это экономия денег. Не нужно ехать за какими-либо документами на длительное расстояние. Во вторую очередь, это время - в электронном виде всё это можно сделать за считанные секунды, минуты и, прежде всего увидеть, что это удобно, - рассказал Председатель Киевского районного суда города Одессы Сергей Чванкин.

Прямо в зале судебного заседания, обеспеченного всей необходимой компьютерной техникой, студентам наглядно и пошагово показывают, как происходит оформление, отправка документов в суд, прием исков и заявлений в электронном виде.

Сегодняшняя лекция – лишь малая часть учебной дисциплины «Электронное судопроизводство». У нас на кафедре гражданского процесса разработан целый спецкурс, который посвящен электронному суду. В скором времени, в судах все делопроизводство перейдет в электронную форму, а поэтому нужно заранее готовить наших студентов и на практике показывать им, как это все будет происходить , - отметил старший преподаватель Одесской Юракадемии Илья Бут.

Для нас, студентов, очень важно, что на протяжении целого года мы изучаем такую дисциплину, как электронное судопроизводство. На сегодняшний день мы являемся единственными специалистами, которые получают знания в сфере электронного судопроизводства в стенах родного университета. А все остальные будут вынуждены постигать их самостоятельно методом проб и ошибок. И уже одно это обстоятельство даёт нам больше возможностей для успешного трудоустройства по специальности, - уверена студентка Национального университета «Одесская юридическая академия» Юлия Билявская.

Кто-то будет устраиваться в суды, кто-то будет адвокатом, нотариусом. Разумеется, что в своей работе мы чуть ли не каждый день будем сталкиваться с необходимостью электронной подачи документов и знания, полученные в рамках дисциплины «Электронное судопроизводство» будут нам очень полезны, - добавила студентка Одесской Юракадемии Елена Сницаренко.

Полученные знания открывают для студентов большие возможности трудоустройства, ведь они являются уникальными специалистами, которых готовят по специальным программам и курсам только в Одесской Юракадемии.

Как раз из Юридической академии выходят самые лучшие специалисты – это будущие сотрудники не только Киевского районного суда Одессы, а и в принципе всех судов, прокуратур, полиции и других юридических направлений, - резюмировал Председатель Киевского районного суда г. Одессы Сергей Чванкин.

Благодаря инновационному подходу к организации учебного процесса, выпускники Одесской юридической академии компетентны и глубоко разбираются во многих вопросах юридической сферы, а поэтому всегда остаются вне конкуренции среди работодателей.