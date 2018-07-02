В Украине стартовала регистрация электронных кабинетов абитуриентов

С сегодняшнего дня в нашей стране стартовала регистрация электронных кабинетов поступающих в учреждения высшего образования на основе аттестата о полном среднем образовании (11 классов общеобразовательной школы, лицея, гимназии) и сертификатов ВНО, то есть фактически начался первый этап вступительной кампании 2018 года. Несмотря на то, что непосредственно подача документов на поступление в электронном виде начнётся лишь с 12 июля, регистрации электронных кабинетов специально дали старт ровно на 10 дней раньше для того, чтобы абитуриенты смогли заранее их зарегистрировать и потом не приходилось перегружать работу серверов.

Зарегистрировать свой электронный кабинет возможно в режиме онлайн не выходя из дома, а затем, когда стартует прием документов поступающих, также удалённо подать документы для поступления в электронной форме. Казалось бы, это новшество должно значительно сэкономить время абитуриентов, которым теперь не нужно часами стоять в очередях перед заветными дверями приёмных комиссий, а сам процесс подачи не должен занять более получаса. Однако, на поверку оказалось не всё так просто. Опыт вступительной кампании прошлого года показал массу пробелов и недочётов в работе электронной системы подачи документов в учреждения высшего образования. Поступающие сталкивались с целым рядом проблем: не могли зарегистрировать электронные кабинеты, при подаче документов в электронном виде не могли прикрепить все необходимые документы, из-за несовершенства Единой государственной электронный базы по вопросам образования заявки некоторых поступающих просто пропадали и их приходилось подавать повторно. Не говоря уже о том, что у многих абитуриентов, проживающих в сельской местности, элементарно нет доступа к сети Интернет. А поэтому такие абитуриенты массово обращались за помощью непосредственно в приёмные комиссии университетов. И для того, чтобы наладить процесс регистрации электронных кабинетов поступающих и подачи документов в электронном виде, при одном из одесских университетов - Национальном университете «Одесская юридическая академия» открылся Консультационный центр помощи абитуриентам. Консультируют поступающих высококвалифицированные сотрудники университета, которые прошли специальную подготовку. Вся помощь предоставляется совершенно бесплатно, за ней могут обратиться абитуриенты, поступающие в любое учреждение высшего образования нашего города.

По большому счёту, в прошлом году мы также занимались предоставлением консультаций нашим абитуриентам в регистрации электронных кабинетов и подаче документов в электронном виде, единственное, что в этом году мы решили расширить эту деятельность, и президент нашего университета Сергей Васильевич Кивалов инициировал создание на базе нашего университета Консультационного центра помощи абитуриентам и теперь мы будем консультировать поступающих не только из нашего города, но и со всей страны. Кроме того, в преддверии вступительной кампании сотрудники приёмной комиссии, которые будут задействованы в этом Центре, прошли специальную подготовку и теперь смогут оперативно и чётко отвечать на все возможные вопросы абитуриентов и предоставлять им всю необходимую консультационную и техническую помощь. И, на мой взгляд, это действительно очень важно, ведь любая электронная система может дать сбой, кроме того, далеко не у всех абитуриентов есть доступ к компьютеру и интернету и тут уже не обойтись без квалифицированной помощи специалиста. И именно такую помощь мы с радостью окажем всем, кто к нам обратиться.

рассказал ответственный секретарь Приёмной комиссии Национального университета «Одесская юридическая академия» Евгений Хижняк.

Чтобы зарегистрировать свой электронный кабинет и заодно узнать ответы на все интересующие вопросы, Виолетта вместе с мамой приехала в Одессу из села Маяки Беляевского района. И хотя дорога на автобусе до Одессы была весьма продолжительной, регистрация личного электронного кабинета заняла всего несколько минут, кроме того, девушка теперь точно знает, на какой факультет будет поступать.

Так получилось, что у нас дома на данный момент нет доступа к интернету, поэтому мы сразу знали, что регистрировать электронный кабинет поедем непосредственно в университет. Нас приятно удивило то, что в Одесской юридической академии создан специальный Центр помощи абитуриентам, всё организовано на высшем уровне – ни каких очередей, очень вежливые и компетентные сотрудники, даже и не представляла себе, что здесь нас так хорошо встретят и что всё будет так быстро и легко.

— рассказала мама Виолетты Ольга.

Ну а сразу после регистрации электронного кабинета мне подробно рассказали обо всех факультетах, и я наконец-то сделала свой выбор – это факультет гражданской и хозяйственной юстиции, ведь гражданское право на сегодняшний день нужно во многих сферах жизни и по окончании будет большой выбор кем работать.

— поделилась с нами своим выбором абитуриентка Виолетта.

С самого утра на первом этаже университета возле приёмной комиссии многолюдно – десятки абитуриентов изъявили желание в самый первый день вступительной кампании-2018 зарегистрировать свои электронные кабинеты при помощи специалистов консультационного центра.

Я знаю, что у многих моих старших друзей, которые поступали в прошлом году, были проблемы с регистрацией электронных кабинетов, с подачей документов в электронном виде, приходилось подавать заявки заново. Поэтому сейчас, когда я уже сам стал абитуриентом, я решил не рисковать и доверить это важное дело профессионалам – работникам консультационного центра Юридической академии. Первое, что обратило на себя внимание – это профессиональный подход к организации вступительной кампании, в других университетах нет ничего подобного, а здесь тебе всё подскажут, предоставят всю необходимую информацию о факультетах. И пообщавшись с сотрудниками Приёмной комиссии, побывав в здании, я понял, что здесь такой подход ко всему – и к поступающим, и к организации учебного процесса, и даже к созданию интерьера. Я точно знаю, что буду поступать именно в этот университет, пока не определился с факультетом, но для этого у меня ещё достаточно времени.

— рассказал абитуриент Виктор.

Также Центр помощи абитуриентам был открыт в Международном гуманитарном университете.

На базе приемной комиссии нашего университета создан Центр по оказанию бесплатной помощи для абитуриентов. Здесь можно получить разъяснения, как правильно применить баллы, полученные во время прохождения ВНО. Консультации абитуриентов осуществляются ежедневно без выходных с 9 до 18:00 в помещении приемной комиссии.

— рассказала ответственный секретарь приемной комиссии Международного гуманитарного университета Юлия Шарапановская.

Елизавета приехала из города Черноморска, в Международном гуманитарном университете она впервые.

Ещё вчера я колебалась, куда же я буду поступать – у меня было несколько вариантов на примете. Точно знала, что хочу быть филологом, но с выбором учебного заведения ещё не определилась. Я просматривала сайты университетов и на одном из них, на сайте Международного гуманитарного университета узнала, что здесь функционирует Центр помощи абитуриентам, где бесплатно помогают регистрировать электронные кабинеты поступающих. Ну и я решила поехать в Одессу, прийти в этот Центр, всё конкретно расспросить по поводу поступления, правил приёма, ну и заодно конечно зарегистрировать свой электронный кабинет – всё-таки поступление - вещь серьёзная и лучше всё сделать сразу, не откладывать на последний момент. Тем более, что я вообще такой человек по натуре, всё привыкла делать сразу и раз можно зарегистрироваться со 2 июля, я хотела сделать это в самый первый день. Хочу сказать, что только войдя в здание Международного гуманитарного университета мои сомнения касательно выбора учебного заведения сразу же стали рассеиваться – с каждым шагом я всё больше чувствовала, что хочу учиться именно здесь. Настолько современный, красивый университет, как заграницей. Общение с работниками приёмной комиссии ещё больше усилило мои впечатления — я получила детальные ответы на все свои вопросы и кроме того, вместе с ними мы за считаные минуты зарегистрировали мой электронный кабинет. И пока мои одноклассники ещё только подступают к регистрации и ломают голову, куда же они будут поступать, я с нетерпением жду даты подачи документов, чтобы поступить в Международный гуманитарный университет.

— выразила уверенность Елизавета.

Отметим, что регистрация электронных кабинетов будет длиться до 25 июля, а непосредственно прием заявлений и документов для поступления стартует 12 июля и продлится до 26 июля. Что же касается абитуриентов, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов, то они смогут подавать заявления до 20 июля.