В Затоке на базе отдыха «Академия» презентовали новую группу «Two Kooms»

Одесский курорт Затока известен по всей Украине и далеко за ее пределами. Одним из популярных мест отдыха в Затоке является отель «Академия» базы отдыха Национального университета «Одесская юридическая академия». Здесь созданы все условия для комфортного отдыха, и одним из преимуществ является удобное расположение – прямо возле моря. Именно это место для презентации своей новой группы «Two Kooms» выбрал заслуженный артист Украины, участник шоу-проекта «Х-фатор» и других музыкальных проектов Александр Павлик.

Название проекта «Two Kooms» означает «два кума». Исполнители группы – Александр Павлик и Ярослав Микитин, кроме того, что являются давними друзьями, приходятся друг другу кумовьями, поэтому над названием долго раздумывать не пришлось.

Почему не «Two Kooms», если мы и есть два кума. Наша программа очень подвижная, «драйвовая». Мы стараемся передать настроение, эмоции для того, чтобы люди получили максимум удовольствия от услышанного.

— поделился Ярослав Микитин.

По словам Александра Павлика «Two Kooms» соединил в себе стили хип-хоп, фанк и поп-музыку, которые вместе воплотились в некий народный стиль, понятный для людей.

Думаю, что это как раз тот стиль музыки, который подходит для любого мероприятия, для любого человека, то есть в любой компании, на любой праздник.

— отметил Александр Павлик.

Свой молодой коллектив артисты намерены активно популяризировать по всей стране. Не так давно был снят музыкальный клип на одну из песен. После Затоки ребята намерены отправиться в Новоград-Волынский на ежегодный музыкальный фестиваль Lesia Fest. Также они откроют футбольный матч, в котором примут участие Литва и Украина. На открытии «Two Kooms» исполнит гимн Украины в своей новой аранжировке с элементами хип-хопа.

Концертную программу в Затоке открывал Александр Павлик. Он исполнил свои старые песни, такие как «Город зеленого цвета», и немного новых. Артист признался, что намерен продолжать сольную карьеру, но при этом надеется, что график «TwoKooms» скоро станет настолько плотным, что «Александр Павлик не сможет быть просто Александром Павликом».

Выступление «Two Kooms» на открытой площадке отеля «Академия» прямо рядом с морем гости восприняли очень тепло. В течение вечера танцпол полностью заполнился отдыхающими.

Отель «Академия» любит удивлять своих гостей интересными мероприятиями, которые не только позволяют хорошо провести время, но и познакомиться с новыми людьми. Сейчас здесь отдыхают гости из разных городов Украины: Киева, Ровно, Николаев, Донецк и туристы из Беларуси. Отдыхают с семьями, с компаниями и даже с коллегами. На корпоративный отдых группой из 30 человек в «Академию» приехали отдохнуть и поработать представители коллегии адвокатов Украины. Все они поражены высоким уровнем условий.

Нас очень поразил сервис, номера, расположение возле моря, я был приятно удивлен. Номера очень комфортные, на высоком уровне питание, и что самое главное – уделяют внимание каждому. А в двух метрах море и шикарный песок.

— рассказывает Виктор Вовнюк.

Облюбовали отель «Академия» и гости из Беларуси. Представитель туристической компании «Гран-тур» из Гомеля Татьяна Малашенко рассказывает, что за последние годы все больше туристов из Беларуси приезжают отдыхать в Затоку.

В прошлом году мы открыли эту базу, посмотрели как она преобразилась за последние годы, и уже в этом году у нас сюда приезжают очень много туристов. Здесь очень интересная своеобразная атмосфера, интересные мероприятия. Наши туристы открывают ее для себя. И главное, что здесь можно найти отдых на любой вкус.

— отметила Татьяна Малашенко.

Понравился прием и отдых также и артистам, которые подарили праздник зрителям.

В Затоке я нахожусь не часто. Отель «Академия» мне очень понравился. Все очень круто, все очень правильно. То, что я увидел по приезде, я считаю – это «пять с плюсом». Здесь много людей. Классная пляжная настоящая атмосфера, поэтому я с огромным удовольствием поделюсь здесь своим творчеством. — отметил Александр Павлик.

О своих впечатлениях об отдыхе в отеле «Академия» рассказал и солист «Two Kooms» Ярослав Микитин.

Мы не знали, что у нас в Украине есть такого уровня гостиница, на твердую пятерочку. Площадка очень понравилась, прекрасная организация. Комфортно, классно! — отметил Ярослав Микитин.

Отметим, что оздоровительный комплекс «Академия» включает более ста тридцати комфортабельных номеров, принимающих на отдых одновременно около 300 человек. Отдых европейского уровня доступен и для студентов и преподавателей Одесской Юракадемии. Первичная профсоюзная организация университета покрывает 85% путевки. Каждое лето здесь отдыхают около двух тысяч студентов, преподавателей и сотрудников.

В этом сезоне на базе отдыха «Академия» запущена развлекательная программа с приглашением специальных звездных гостей. Творческий вечер Бориса Бурды, ежегодный вокальный конкурс «Песни у моря», концерт группы «Kivi project», игры КВН, «Что, где, когда?», Соревнования по пляжным видам спорта «Летние игры» - далеко не весь перечень мероприятий, запланированных в течение этого лета. Поэтому не упускайте возможности провести свой летний отдых весело и с пользой.