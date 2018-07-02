В Затоке на базе отдыха «Академия» презентовали новую группу «Two Kooms»

Одесский курорт Затока известен по всей Украине и далеко за ее пределами. Одним из популярных мест отдыха в Затоке является отель «Академия» базы отдыха Национального университета «Одесская юридическая академия». Здесь созданы все условия для комфортного отдыха, и одним из преимуществ является удобное расположение – прямо возле моря. Именно это место для презентации своей новой группы «Two Kooms» выбрал заслуженный артист Украины, участник шоу-проекта «Х-фатор» и других музыкальных проектов Александр Павлик.
Название проекта «Two Kooms» означает «два кума». Исполнители группы – Александр Павлик и Ярослав Микитин, кроме того, что являются давними друзьями, приходятся друг другу кумовьями, поэтому над названием долго раздумывать не пришлось.
По словам Александра Павлика «Two Kooms» соединил в себе стили хип-хоп, фанк и поп-музыку, которые вместе воплотились в некий народный стиль, понятный для людей.
Свой молодой коллектив артисты намерены активно популяризировать по всей стране. Не так давно был снят музыкальный клип на одну из песен. После Затоки ребята намерены отправиться в Новоград-Волынский на ежегодный музыкальный фестиваль Lesia Fest. Также они откроют футбольный матч, в котором примут участие Литва и Украина. На открытии «Two Kooms» исполнит гимн Украины в своей новой аранжировке с элементами хип-хопа.
Концертную программу в Затоке открывал Александр Павлик. Он исполнил свои старые песни, такие как «Город зеленого цвета», и немного новых. Артист признался, что намерен продолжать сольную карьеру, но при этом надеется, что график «TwoKooms» скоро станет настолько плотным, что «Александр Павлик не сможет быть просто Александром Павликом».
Выступление «Two Kooms» на открытой площадке отеля «Академия» прямо рядом с морем гости восприняли очень тепло. В течение вечера танцпол полностью заполнился отдыхающими.
Отель «Академия» любит удивлять своих гостей интересными мероприятиями, которые не только позволяют хорошо провести время, но и познакомиться с новыми людьми. Сейчас здесь отдыхают гости из разных городов Украины: Киева, Ровно, Николаев, Донецк и туристы из Беларуси. Отдыхают с семьями, с компаниями и даже с коллегами. На корпоративный отдых группой из 30 человек в «Академию» приехали отдохнуть и поработать представители коллегии адвокатов Украины. Все они поражены высоким уровнем условий.
Облюбовали отель «Академия» и гости из Беларуси. Представитель туристической компании «Гран-тур» из Гомеля Татьяна Малашенко рассказывает, что за последние годы все больше туристов из Беларуси приезжают отдыхать в Затоку.
Понравился прием и отдых также и артистам, которые подарили праздник зрителям.
О своих впечатлениях об отдыхе в отеле «Академия» рассказал и солист «Two Kooms» Ярослав Микитин.
Отметим, что оздоровительный комплекс «Академия» включает более ста тридцати комфортабельных номеров, принимающих на отдых одновременно около 300 человек. Отдых европейского уровня доступен и для студентов и преподавателей Одесской Юракадемии. Первичная профсоюзная организация университета покрывает 85% путевки. Каждое лето здесь отдыхают около двух тысяч студентов, преподавателей и сотрудников.
В этом сезоне на базе отдыха «Академия» запущена развлекательная программа с приглашением специальных звездных гостей. Творческий вечер Бориса Бурды, ежегодный вокальный конкурс «Песни у моря», концерт группы «Kivi project», игры КВН, «Что, где, когда?», Соревнования по пляжным видам спорта «Летние игры» - далеко не весь перечень мероприятий, запланированных в течение этого лета. Поэтому не упускайте возможности провести свой летний отдых весело и с пользой.