Не упустите шанс получить престижный диплом магистра без сдачи ВНО

Обучение в магистратуре – важнейший этап получения высшего образования, дающий не только важные профессиональные знания по той или иной специальности, но и навыки научного анализа явлений и процессов, происходящих в жизни. Именно поэтому в западных странах магистратура даже считается первой учёной степенью, а быть магистром престижно и даёт большие перспективы создания успешной карьеры и обретения высокого статуса в обществе.

В нашей стране на протяжении многих лет складывалось мнение, что человек лишь тогда имеет полноценное высшее образование и право заявлять о его наличии, когда на руках у него есть диплом магистра. И до сих пор, несмотря на все заверения о том, что диплома бакалавра достаточно для трудоустройства по специальности, работодатели всегда отдают предпочтение соискателю с дипломом магистра, а иногда и вовсе прямо в описании вакансии указывают требование о наличии такого диплома. Не говоря уже о том, что диплом магистра является обязательным для руководящих должностей государственной службы, сектора экономики, сферы образования и т.д. А поэтому сейчас отмечается чёткая тенденция, когда даже люди, уже работающие по своей специальности, поступают в учебные заведения на магистратуру. Однако, если раньше для поступления в магистратуру достаточно было пройти собеседование и сдать экзамен по специальности, то сейчас данная процедура намного усложнилась. Теперь ради получения заветной степени магистра придётся сдавать внешнее независимое оценивание по типу того, которое сдают после окончания общеобразовательной школы, с той только разницей, что оно гораздо сложнее – кроме вопросов по специальным предметам за все 4 года обучения на бакалавриате, кандидатов также тестируют на логику и наличие общих и учебных компетентностей. Для вчерашних бакалавров – это не только огромный стресс, но и серьёзные финансовые вложения, так как для подготовки к ВНО приходится обращаться за услугами к репетиторам, а очень часто - ещё и временные затраты, поскольку не поступив с первого раза, они теряют год или даже несколько лет.

Однако, в Украине пока ещё не успели ввести ВНО на все без исключения специальности и у бакалавров ещё есть шанс избежать этой сложнейшей процедуры. Поступить в магистратуру на целый ряд востребованных специальностей без сдачи внешнего независимого оценивания можно в Международный гуманитарный университет. Институт права, экономики и международных отношений МГУ принимает в магистратуру без сдачи ВНО на основе полученного по любой специальности диплома бакалавра либо специалиста на следующие направления подготовки: «Правоохранительная деятельность», «Менеджмент», «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность», «IT-технологии», «Публичное управление и администрирование».

Кроме того, университет предлагает уникальную возможность получения двойных специальностей за один срок обучения. Например, по окончании магистратуры по специальности «Международное право», выпускники одновременно получают специальность юриста-международника и переводчика. Тоже самое касается и экономического направления: специальность «Международные экономические отношения» предполагает получения диплома экономиста-международника и переводчика. Также очень востребованными остаются специальности «Международный и национальный туризм», «Арт-менеджмент» и «Гостинично-ресторанный бизнес».

Занятия в Институте проводятся квалифицированным профессорско-преподавательским составом, учебный процесс построен на базе современных методик и предполагает комбинирование разных типов обучения: лекций, семинарских занятий, кейсов, тренингов, а также индивидуальной работы студентов.

Обучение будущих сотрудников правоохранительных органов предполагает соответствующую физическую подготовку. С этой целью в Международном гуманитарном университете создан Центр боевой подготовки при поддержке Всеукраинской федерации макотокай карате. В программу обучения в Центре боевой подготовки входит высокая теоретическая и практическая подготовка, основы рукопашного боя, стрельба из огнестрельного оружия, строевая подготовка. Таким образом, выпускники будут обладать всеми необходимыми навыками для сдачи физических нормативов при трудоустройстве в Национальную полицию и другие силовые структуры.

По окончанию университета выпускники получают диплом государственного образца по направлению подготовки «Гражданская безопасность» специальности «Правоохранительная деятельность», дающий право работы в Национальной полиции Украины, судах общей юрисдикции, органах прокуратуры, налоговых и таможенных органах, детективных агентствах.

Одной из важнейших частей образовательного процесса является профессиональная практика студентов. Её особенностью является максимальная приближенность к реальным профессиональным условиям и возможность трудоустройства ещё во время учёбы в университете. Например, студенты, обучающиеся по специальности «Национальный и международный туризм» проходят профессиональные стажировки в сфере гостеприимства в пятизвёздочных отелях, рекреационных комплексах Турции и Болгарии, а также на болгарских горнолыжных курортах. Следует особо отметить, что все стажировки являются полностью оплачиваемыми и, кроме выплаты заработной платы, практиканту полностью покрывают его расходы на перелёт, оформление визы и медицинскую страховку, а также предоставляют бесплатное питания и проживание.

На базе Института права, экономики и международных отношений создан высокий уровень научной и общественной деятельности: ежегодно проводятся всеукраинские и международные научно-практические конференции, круглые столы, каждый год на факультете отмечают Международный День туризма. В рамках Института действует аспирантура по специальностям «Право», «Международное право», «Экономика», а также докторантура по специальности «Право». Студенты и аспиранты имеют возможность публиковать результаты своих научных исследований в профессиональном научном издании «Научный вестник Международного гуманитарного университета».

Отметим, что приём документов в магистратуру Международного гуманитарного университета идёт уже сейчас и продлится до 10 ноября 2018 года. Не упустите свой шанс получить качественное образование и престижный диплом магистра без сдачи ВНО!