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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс

Категория: Первая полоса / Новости / Наука и образование


Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс

 

В Одессе продолжается приём документов для поступления в учреждения высшего образования на основе сертификатов внешнего независимого оценивания. Тем временем, колледжи приглашают абитуриентов получить высшее образование без сдачи ВНО. В Юридическом колледже Национального университета «Одесская юридическая академия» уже объявили первые результаты вступительной кампании. В торжественной обстановке в актовом зале Одесской Юридической академии прошло зачисление студентов на первый курс Юридического колледжа по результатам вступительных экзаменов. Приветствовал вновь поступивших студентов президент университета Сергей Кивалов.

Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс

Был рад встретится со студентами Юридического колледжа и хочу сказать, что эти ребята обязательно станут достойными продолжателями добрых академических традиций нашего университета. Они очень старательно готовились к экзаменам, очень переживали и вот с сегодняшнего дня уже стали полноправными студентами первого курса Юридического колледжа. Сейчас у них начинается совершенно новая жизнь и открываются большие перспективы на будущее. Да, поначалу возможно будет трудно, программа обучения в колледже интенсивная – студенты за один год полностью проходят всю школьную программу, но вместе с тем и уровень подготовки значительно выше – уже со второго курса они начинают изучать специальные дисциплины – уголовное право, гражданское, семейное право. Они ещё во время учёбы ставят цели и знают, кем хотят стать в будущем. И это очень важно для дальнейшей профессиональной реализации и построения успешной карьеры в праве,
- подчеркнул президент Национального университета «Одесская юридическая академия», академик Сергей Кивалов.

Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс

Вступительные экзамены позади и только что зачисленные студенты Юридического колледжа не скрывают положительных эмоций после объявления результатов. Они рассказывают насколько усердно готовились к поступлению.

Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс

Эмоции переполняют до сих пор, потому что я правда очень хотел поступить сюда, это была моя мечта – после 9-го класса пойти учиться колледж и конечно же, я очень рад, что поступил. Признаюсь, я долго готовился к экзаменам, они были не из легких, я готовился к ним ещё во время обучения в школе, - поделился студент Юридического колледжа Иван Супруновский. 

Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс

Мой дедушка был очень известным адвокатом, который пользовался большим авторитетом и уважением по всей стране. С самого детства я мечтал пойти по стопам своего легендарного родственника и стать юристом. Ну а лучший способ стать юристом – это поступить в Юридический колледж, что собственно я и сделал -  и вот сегодня с радостью узнал, что уже зачислен в ряды студентов Юридического колледжа.  Я догадывался, что вступительные экзамены будут достаточно сложными, а поэтому ходил на подготовительные курсы, которые вели преподаватели Юридической академии, кстати курсы мне очень помогли в подготовке и заодно я смог ознакомится с особенностями учебного процесса в академии, где я буду учиться после колледжа. Я остался очень доволен уровнем преподавания, думаю, что если на подготовительных курсах было так интересно учиться, то в колледже будет ещё интересней, потому что там мы уже будем учить предметы непосредственно по специальности,
 - рассказал студент Юридического колледжа Денис Колбас.

Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс

Перед студентами Юридического колледжа открываются большие перспективы на будущее. Обучать профильным предметам их будут штатные преподаватели Национального университета «Одесская юридическая академия» - кандидаты и доктора наук, а также известные ученые ведущих университетов Европы и США, которые приезжают в университет с официальными визитами. А сразу после окончания колледжа, его выпускники автоматически становятся студентами третьего курса Одесской Юракадемии.

В Юридическом колледже действительно очень выгодные условия: во-первых, для того, чтобы поступить сюда, не нужно сдавать ВНО, во-вторых, по окончании мы получаем диплом, с которым уже можно устроится на работу, и когда наши сверстники только начнут учится в университете, мы уже будем дипломированными специалистами-юристами, ну, и самое главное – это то, что после окончания колледжа мы сможем перейти сразу на третий курс университета и окончим его раньше, чем наши сверстники. Зная обо всём этом, я даже не сомневался и уверенно шёл к своей цели – поступлению в Юридический колледж, потому что уверен, такие знания как в колледже я не смогу получить в обычной школе,
 - рассказал о преимуществах обучения в Юридическом колледже студент Дмитрий Чебан.

Я считаю, что юридический колледж Национального университета «Одесская юридическая академия» - учебное заведение, которое дает качественное образование и уверена, что обучение в нём поможет мне стать хорошим специалистом и найти хорошую работу по специальности,
- добавила студентка Юридического колледжа Юлия Гельбевская.

Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс

Важно отметить, что со второго курса Юридического колледжа его студенты имеют возможность посещать лекции и семинарские занятия по юридическим дисциплинам на иностранных языках – английском, немецком, французском. Это не только помогает повысить уровень владения тем или иным иностранным языком, но и открывает возможности продолжения обучения за рубежом.

Многие мои друзья, знакомые сейчас учатся в Юридическом колледже и от них я знаю, что здесь действительно дают знания, здесь очень высокий уровень образования, а кроме всего прочего ещё и уделяется большое внимание изучению иностранных языков. Уже сейчас я подумываю о том, чтобы в дальнейшем продолжить обучение за границей и уверена, что обучение в Юридическом колледже очень поможет мне в достижении этой цели,
 - выразила уверенность студентка Юридического колледжа Элина Пономаренко.

Обращаем Ваше внимание, что в Юридическом колледже Национального университета «Одесская юридическая академия» продолжается приём документов у поступающих на базе 11 классов. Таким абитуриентам необходимо предоставить два сертификата ВНО - по украинскому языку и литературе и второму предмету (математика, история Украины либо иностранный язык на выбор) с результатом не менее 100 баллов. Поступившие на основе 11 классов студенты зачисляются сразу на второй курс колледжа, а по окончании, то есть через два года, переводятся на третий курс университета не сдавая ВНО. Приём документов абитуриентов, поступающих в Юридический колледж на базе 11 классов, продлится до 8 августа.

Напомним, что при Одесской Юракадемии по адресу Академическая, 2 работает Консультационный центр бесплатной помощи абитуриентам, где высококвалифицированные специалисты помогают поступающим в подаче документов для поступления. Консультационный центр продолжит свою работу на протяжении всей вступительной кампании.

 

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Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс
Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс
Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс
Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс
Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс
Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс
Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс
Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс
Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс
Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс
Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс
Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс
Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс
Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс
Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс
Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс
Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс
Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс
Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс
Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс
Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс
Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс
Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс
Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс
Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс
Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс
Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс
Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс
Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс
Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс
Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс
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