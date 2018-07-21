Первые итоги вступительной кампании-2018: в Юридическом колледже состоялось зачисление на первый курс

В Одессе продолжается приём документов для поступления в учреждения высшего образования на основе сертификатов внешнего независимого оценивания. Тем временем, колледжи приглашают абитуриентов получить высшее образование без сдачи ВНО. В Юридическом колледже Национального университета «Одесская юридическая академия» уже объявили первые результаты вступительной кампании. В торжественной обстановке в актовом зале Одесской Юридической академии прошло зачисление студентов на первый курс Юридического колледжа по результатам вступительных экзаменов. Приветствовал вновь поступивших студентов президент университета Сергей Кивалов.

Был рад встретится со студентами Юридического колледжа и хочу сказать, что эти ребята обязательно станут достойными продолжателями добрых академических традиций нашего университета. Они очень старательно готовились к экзаменам, очень переживали и вот с сегодняшнего дня уже стали полноправными студентами первого курса Юридического колледжа. Сейчас у них начинается совершенно новая жизнь и открываются большие перспективы на будущее. Да, поначалу возможно будет трудно, программа обучения в колледже интенсивная – студенты за один год полностью проходят всю школьную программу, но вместе с тем и уровень подготовки значительно выше – уже со второго курса они начинают изучать специальные дисциплины – уголовное право, гражданское, семейное право. Они ещё во время учёбы ставят цели и знают, кем хотят стать в будущем. И это очень важно для дальнейшей профессиональной реализации и построения успешной карьеры в праве,

- подчеркнул президент Национального университета «Одесская юридическая академия», академик Сергей Кивалов.

Вступительные экзамены позади и только что зачисленные студенты Юридического колледжа не скрывают положительных эмоций после объявления результатов. Они рассказывают насколько усердно готовились к поступлению.

Эмоции переполняют до сих пор, потому что я правда очень хотел поступить сюда, это была моя мечта – после 9-го класса пойти учиться колледж и конечно же, я очень рад, что поступил. Признаюсь, я долго готовился к экзаменам, они были не из легких, я готовился к ним ещё во время обучения в школе, - поделился студент Юридического колледжа Иван Супруновский.

Мой дедушка был очень известным адвокатом, который пользовался большим авторитетом и уважением по всей стране. С самого детства я мечтал пойти по стопам своего легендарного родственника и стать юристом. Ну а лучший способ стать юристом – это поступить в Юридический колледж, что собственно я и сделал - и вот сегодня с радостью узнал, что уже зачислен в ряды студентов Юридического колледжа. Я догадывался, что вступительные экзамены будут достаточно сложными, а поэтому ходил на подготовительные курсы, которые вели преподаватели Юридической академии, кстати курсы мне очень помогли в подготовке и заодно я смог ознакомится с особенностями учебного процесса в академии, где я буду учиться после колледжа. Я остался очень доволен уровнем преподавания, думаю, что если на подготовительных курсах было так интересно учиться, то в колледже будет ещё интересней, потому что там мы уже будем учить предметы непосредственно по специальности,

- рассказал студент Юридического колледжа Денис Колбас.

Перед студентами Юридического колледжа открываются большие перспективы на будущее. Обучать профильным предметам их будут штатные преподаватели Национального университета «Одесская юридическая академия» - кандидаты и доктора наук, а также известные ученые ведущих университетов Европы и США, которые приезжают в университет с официальными визитами. А сразу после окончания колледжа, его выпускники автоматически становятся студентами третьего курса Одесской Юракадемии.

В Юридическом колледже действительно очень выгодные условия: во-первых, для того, чтобы поступить сюда, не нужно сдавать ВНО, во-вторых, по окончании мы получаем диплом, с которым уже можно устроится на работу, и когда наши сверстники только начнут учится в университете, мы уже будем дипломированными специалистами-юристами, ну, и самое главное – это то, что после окончания колледжа мы сможем перейти сразу на третий курс университета и окончим его раньше, чем наши сверстники. Зная обо всём этом, я даже не сомневался и уверенно шёл к своей цели – поступлению в Юридический колледж, потому что уверен, такие знания как в колледже я не смогу получить в обычной школе,

- рассказал о преимуществах обучения в Юридическом колледже студент Дмитрий Чебан.

Я считаю, что юридический колледж Национального университета «Одесская юридическая академия» - учебное заведение, которое дает качественное образование и уверена, что обучение в нём поможет мне стать хорошим специалистом и найти хорошую работу по специальности, - добавила студентка Юридического колледжа Юлия Гельбевская.

Важно отметить, что со второго курса Юридического колледжа его студенты имеют возможность посещать лекции и семинарские занятия по юридическим дисциплинам на иностранных языках – английском, немецком, французском. Это не только помогает повысить уровень владения тем или иным иностранным языком, но и открывает возможности продолжения обучения за рубежом.

Многие мои друзья, знакомые сейчас учатся в Юридическом колледже и от них я знаю, что здесь действительно дают знания, здесь очень высокий уровень образования, а кроме всего прочего ещё и уделяется большое внимание изучению иностранных языков. Уже сейчас я подумываю о том, чтобы в дальнейшем продолжить обучение за границей и уверена, что обучение в Юридическом колледже очень поможет мне в достижении этой цели,

- выразила уверенность студентка Юридического колледжа Элина Пономаренко.

Обращаем Ваше внимание, что в Юридическом колледже Национального университета «Одесская юридическая академия» продолжается приём документов у поступающих на базе 11 классов. Таким абитуриентам необходимо предоставить два сертификата ВНО - по украинскому языку и литературе и второму предмету (математика, история Украины либо иностранный язык на выбор) с результатом не менее 100 баллов. Поступившие на основе 11 классов студенты зачисляются сразу на второй курс колледжа, а по окончании, то есть через два года, переводятся на третий курс университета не сдавая ВНО. Приём документов абитуриентов, поступающих в Юридический колледж на базе 11 классов, продлится до 8 августа.

Напомним, что при Одесской Юракадемии по адресу Академическая, 2 работает Консультационный центр бесплатной помощи абитуриентам, где высококвалифицированные специалисты помогают поступающим в подаче документов для поступления. Консультационный центр продолжит свою работу на протяжении всей вступительной кампании.