Домой вернулись еще 15 моряков с арестованного судна «Free Neptun»

Успехом завершились усилия народного депутата Украины Сергея Кивалова и многих людей, боровшихся за освобождение наших соотечественников-моряков, находившихся на арестованном в Омане торговом судне «Free Neptun» (флаг Либерии). Украинцы, застрявшие в порту Маскат в июле 2015 года, в результате банкротства владельца судна наконец вернулись домой. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на профсоюз работников морского транспорта Украины.

«Сегодня в Украину вернулись 15 членов экипажа судна Free Neptune, которые находились в султанате Оман на борту этого судна из-за задолженности по выплате судовладельцем заработной платы»,

– отметили в профсоюзе.

Free Neptune с экипажем из 22 человек (все граждане Украины) летом 2015-го зашло в порт Маскат в Омане для пополнения запасов воды и провизии, однако оператор судна – греческая компания Free Вulkers SA – отказался оплатить данную поставку местному агенту. Позже стало известно, что владелец судна – банкрот. Экипаж оказался в изоляции, вынужден был объявлять голодовку.

За помощью к Сергею Кивалову, как народному депутату Украины и лидеру Украинской морской партии на приеме граждан обратились Людмила Ткач и Зоя Ткаченко, чьи муж и сын находились на арестованном судне «Free Neptun».

«Хозяин судна приходил к ребятам, обещал после продажи рассчитаться, дать ребятам зарплату. Вроде бы обещал еще прислать на судно оценщика, а с ним покупателя. Все это было для отвода глаз, чтобы не обращались к адвокату, не продвигали вопрос»

, — рассказывала Людмила Ткач, жена одного из членов экипажа «FreeNeptun».

«Мы были на личном приеме у Сергея Васильевича, просили его защитить наших близких, помочь. На него у нас единственная надежда. Мы знаем, что Сергей Васильевич сделал депутатский запрос по нашему вопросу в МИД Украины. Есть ответ на этот запрос»

— дополняла ее рассказ мама одного из членов экипажа, Зоя Ткаченко.

Народный депутат направил по этому делу запрос, обращался он и в посольство Омана, и в МИД Украины.

В результате ситуация, наконец, сдвинулась с мертвой точки. На судно начали поставлять продукты питания, питьевую воду, медикаменты и предметы личной гигиены. Оманская сторона провела полное медицинское обследование членов экипажа в местной больнице. И вот наконец украинские моряки благополучно вернулись домой.