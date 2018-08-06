Süddeutsche Zeitung: Ущерб от коррупции на таможне в Украине достигает 5 млрд долл. в год

От коррупции на таможне Украина теряет до 4,8 млрд долл. в год, сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственное журналистское расследование, которое было проведено в Киеве и Одессе.

Это вдвое больше, чем кредитование Украины Международным валютным фондом, ЕС и Всемирным банком в 2018 году.

"Через четыре года после Майдана финансово слабая Украина теряет миллиарды из-за коррупции... Государственная казна теряет до 4,8 млрд долл. США в год только на таможне. Это больше, чем десятая часть государственных доходов и вдвое больше, чем кредитование Украины Международным валютным фондом, ЕС и Всемирным банком в 2018 году", - отмечается в материале.

В соответствующих подсчетах издание ссылается на документы, которые оно получило в свое распоряжение. Там якобы содержатся данные по тысячам грузов, которые проходят через украинскую границу, и позволяют отследить их путь.

По данным журналистов, эта информация доказывает факты "массивной коррупции" на многих украинских таможнях. Основная схема - "передекларирование" товаров, которое происходит с участием сотрудников государственных органов. Таким образом товар, который де-факто находится в грузе, декларируется как другой - тот, на который предусмотрены более низкие пошлины.

При этом подчеркивается, что, кроме таможни, к коррупционным схемам привлечены также представители СБУ, полиции, Госпогранслужбы и ГПУ.

Заметим, Европейский Союз сейчас все чаще предъявляет претензии к украинской власти в связи с недостаточными усилиями в борьбе с коррупцией. Последние из негативных отзывов касались создания Антикоррупционного суда.