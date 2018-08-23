Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов

Субботними вечерами в Одесском горсаду у фонтана особенно многолюдно. Каждую неделю здесь собираются люди разных возрастов, профессий, чтобы послушать замечательные песни в исполнении студентов Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета.

Концертные программы проводятся по инициативе и при поддержке почетного гражданина города Одессы, народного депутата Украины Сергея Кивалова.

Отличная инициатива, лучшей я не знаю, — призналась пенсионерка Лидия Васильевна Полякова. — Я всегда прихожу на эти концерты в Горсад, которые проводятся каждую субботу в половине седьмого при поддержке Сергея Васильевича Кивалова. Огромное ему за это спасибо. Я и сама пишу песни, которые поют мои подруги. А здесь мы все имеем возможность не только послушать замечательные одесские песни, но и потанцевать. Это ли не радость?!

Пенсионеры Виктор и Нина – тоже постоянные участники субботних концертов в Горсаду:

Мы, старики, здесь танцуем, разрабатываем свои больные ноги и суставы. И у нас поднимается настроение. Есть у нас своя любимая песня «Черное море мое», мы ждем с нетерпением ее исполнения. На этих концертах мы получаем заряд бодрости и радости, которого нам так не хватает в нашей жизни.

Тут можно послушать не только давно известные и любимые народом песни, но и новые, авторские произведения. Эти концерты – часть большой общегородской программы «Пою о тебе я, Одесса моя», финал которой традиционно состоится в День города – 2-го сентября. В Гала-концерте примут участие лучшие, по мнению жюри, исполнители. Победители конкурса будут отмечены дипломами и награждены ценными подарками.

Концерт возле Ротонды также посетил Василий Пантелеевич Кырмызы, который уже отпраздновал свой 85-летний юбилей:

Я люблю хорошую музыку, танцы. Я танцую уже 12 лет на таких концертах. Исключительно хорошие впечатления. И чувствую себя отлично, на 38-40 лет. Танцую по 7-8 часов в неделю. Танцы продлевают жизнь, прибавляют сил и здоровья. Меня спрашивают о секрете моего активного долголетия – я танцую. Я благодарен Сергею Васильевичу Кивалову за эту программу. И не только. Благодаря другой его социальной программе я окончил бесплатные компьютерные курсы.

За концертной программой внимательно наблюдал народный депутат Украины Сергей Кивалов:

Я считаю концерты у Ротонды нашим большим достижением, ведь это популяризирует наш любимый город. Это хорошо, когда об Одессе пишут и поют все вместе не только одесситы, но и люди, приехавшие к нам из других городов и стран. Эти музыкальные праздники стали очень популярны у горожан. Они ждут их всю неделю и приходят сюда, невзирая на погоду. Вот и в этот субботний вечер теплый дождь не стал помехой, здесь собралось очень много людей. Они поют, танцуют, радуются возможности встретиться и провести вместе весело этот день.

Действительно, никто не ушел, не испугался дождя. Все как танцевали, так и продолжали танцевать под теплым августовским дождем. И общая положительная энергетика была настолько сильна, что даже тучи рассеялись, и дождь закончился.

Я рад, что это социальная программа успешно работает, рад, что эти концерты, которые мы проводим в Горсаду на протяжении многих лет, люди полюбили и ждут, приезжают сюда, в сердце Одессы из других районов, — подчеркнул Сергей Васильевич. — Я сам прихожу сюда практически каждую субботу, общаюсь с горожанами и знаю об этом не понаслышке. Здесь жители Приморского, Суворовского, Малиновского, Киевского районов, гости города тоже здесь. Люди делятся впечатлениями, рассказывают другим: если хотите услышать настоящие, душевные песни об Одессе в талантливом исполнении студентов Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета, приходите по субботам в 18.30 к Ротонде в Горсад.

Лидия Петровна Мищенко пришла на концерт в Горсад со своими внуками – Полиной и Даниилом. У женщины был особый повод для благодарности, о чем она поделилась:

Мы частенько приходим на эти концерты у Ротонды, познакомились со студентами, исполнителями одесских песен. Мы очень благодарны Сергею Васильевичу еще и за предоставленную возможность отдохнуть этим летом на замечательной базе отдыха Национального университета «Одесская юридическая академия» в Затоке. Я дозвонилась на прямой эфир телеканала «Репортер» к народному депутату со своей просьбой. У моего внука Даниила ДЦП. Мы ежегодно оздоравливались на базе отдыха по доступной цене, а в этом году её закрыли. Именно поэтому я не могла упустить возможности обратиться к Сергею Васильевичу. И вот мы провели в Затоке целую неделю. Дети в полном восторге. Отдых у моря, пляж с золотым чистым песком, бассейн – что может быть лучше в жаркие летние дни! Мы очень благодарны народному депутату за его неравнодушие к нам, к одесситам. Дети много плавали, занимались на тренажерах, закалились и загорели – отличный активный отдых перед началом нового учебного года.

Концерты в Городском саду возле Ротонды продолжаются. Они проходят каждую субботу в половине седьмого. Присоединяйтесь, чтобы послушать прекрасные песни о нашей родной Одессе!