 
Информация к новости
  • Просмотров: 53
  • Дата: Сегодня, 15:40
Сегодня, 15:40

Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов

Категория: Первая полоса / Новости / История и культура


Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов

Субботними вечерами в Одесском горсаду у фонтана особенно многолюдно. Каждую неделю здесь собираются люди разных возрастов, профессий, чтобы послушать замечательные песни в исполнении студентов Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета.

Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов

 

Концертные программы проводятся по инициативе и при поддержке почетного гражданина города Одессы, народного депутата Украины Сергея Кивалова.

Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов

 

Отличная инициатива, лучшей я не знаю, — призналась пенсионерка Лидия Васильевна Полякова. — Я всегда прихожу на эти концерты в Горсад, которые проводятся каждую субботу в половине седьмого при поддержке Сергея Васильевича Кивалова. Огромное ему за это спасибо. Я и сама пишу песни, которые поют мои подруги. А здесь мы все имеем возможность не только послушать замечательные одесские песни, но и потанцевать. Это ли не радость?!

Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов

 

Пенсионеры Виктор и Нина – тоже постоянные участники субботних концертов в Горсаду:

Мы, старики, здесь танцуем, разрабатываем свои больные ноги и суставы. И у нас поднимается настроение. Есть у нас своя любимая песня «Черное море мое», мы ждем с нетерпением ее исполнения. На этих концертах мы получаем заряд бодрости и радости, которого нам так не хватает в нашей жизни.

Тут можно послушать не только давно известные и любимые народом песни, но и новые, авторские произведения. Эти концерты – часть большой общегородской программы «Пою о тебе я, Одесса моя», финал которой традиционно состоится в День города – 2-го сентября. В Гала-концерте примут участие лучшие, по мнению жюри, исполнители. Победители конкурса будут отмечены дипломами и награждены ценными подарками. 

Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов

 

Концерт возле Ротонды также посетил Василий Пантелеевич Кырмызы, который уже отпраздновал свой 85-летний юбилей:

Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов

 

Я люблю хорошую музыку, танцы. Я танцую уже 12 лет на таких концертах. Исключительно хорошие впечатления. И чувствую себя отлично, на 38-40 лет. Танцую по 7-8 часов в неделю. Танцы продлевают жизнь, прибавляют сил и здоровья. Меня спрашивают о секрете моего активного долголетия – я танцую. Я благодарен Сергею Васильевичу Кивалову за эту программу. И не только. Благодаря другой его социальной программе я окончил бесплатные компьютерные курсы.

За концертной программой внимательно наблюдал народный депутат Украины Сергей Кивалов:

Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов

Я считаю концерты у Ротонды нашим большим достижением, ведь это популяризирует наш любимый город. Это хорошо, когда об Одессе пишут и поют все вместе не только одесситы, но и люди, приехавшие к нам из других городов и стран. Эти музыкальные праздники стали очень популярны у горожан. Они ждут их всю неделю и приходят сюда, невзирая на погоду. Вот и в этот субботний вечер теплый дождь не стал помехой, здесь собралось очень много людей. Они поют, танцуют, радуются возможности встретиться и провести вместе весело этот день.

Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов

 

Действительно, никто не ушел, не испугался дождя. Все как танцевали, так и продолжали танцевать под теплым августовским дождем. И общая положительная энергетика была настолько сильна, что даже тучи рассеялись, и дождь закончился.

Я рад, что это социальная программа успешно работает, рад, что эти концерты, которые мы проводим в Горсаду на протяжении многих лет, люди полюбили и ждут, приезжают сюда, в сердце Одессы из других районов, — подчеркнул Сергей Васильевич. — Я сам прихожу сюда практически каждую субботу, общаюсь с горожанами и знаю об этом не понаслышке. Здесь жители Приморского, Суворовского, Малиновского, Киевского районов, гости города тоже здесь. Люди делятся впечатлениями, рассказывают другим: если хотите услышать настоящие, душевные песни об Одессе в талантливом исполнении студентов Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета, приходите по субботам в 18.30 к Ротонде в Горсад.

Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов

 

Лидия Петровна Мищенко пришла на концерт в Горсад со своими внуками – Полиной и Даниилом. У женщины был особый повод для благодарности, о чем она поделилась:

Мы частенько приходим на эти концерты у Ротонды, познакомились со студентами, исполнителями одесских песен. Мы очень благодарны Сергею Васильевичу еще и за предоставленную возможность отдохнуть этим летом на замечательной базе отдыха Национального университета «Одесская юридическая академия» в Затоке. Я дозвонилась на прямой эфир телеканала «Репортер» к народному депутату со своей просьбой. У моего внука Даниила ДЦП. Мы ежегодно оздоравливались на базе отдыха по доступной цене, а в этом году её закрыли. Именно поэтому я не могла упустить возможности обратиться к Сергею Васильевичу. И вот мы провели в Затоке целую неделю.  Дети в полном восторге. Отдых у моря, пляж с золотым чистым песком, бассейн – что может быть лучше в жаркие летние дни! Мы очень благодарны народному депутату за его неравнодушие к нам, к одесситам. Дети много плавали, занимались на тренажерах, закалились и загорели – отличный активный отдых перед началом нового учебного года.

Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов

 

Концерты в Городском саду возле Ротонды продолжаются. Они проходят каждую субботу в половине седьмого. Присоединяйтесь, чтобы послушать прекрасные песни о нашей родной Одессе!

Галерея

prev

Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
Социальный проект на протяжении более чем пяти лет радует одесситов
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 