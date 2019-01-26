 Сергей Кивалов поздравил ветерана-освободителя Николая Москового с 95-летием

27 января своё 95-летие отмечает ветеран-освободитель Одессы, один из последних оставшихся героев той страшной войны – полковник в отставке Николай Иванович Московой. Приехал поздравить юбиляра в его уютную квартиру на Армейской народный депутат Украины Сергей Кивалов.
Для ветерана он – дорогой гость, ведь все праздники – они вместе. У Николая Ивановича и сегодня завидная выправка и стать, прямая спина, какой позавидуют и молодые, и блистательная память на события, имена, даты.
Биография Николая Москового без преувеличения – героическая. Юношей он попал на фронт прямо со школьной скамьи, сразу после выпуска. Окончив школу с «золотым аттестатом», он мечтал поступить в Военно-медицинскую академию. Но его планам не суждено было сбыться – в июне 41-го, как и тысячи молодых людей, Николай был призван на фронт защищать родину от врага. И 17-летний мальчишка без должной подготовки, не раздумывая, отправился воевать.
В первом же бою Николай был ранен, но это не сломило боевой дух и желание бороться за освобождение родной земли. Подлечившись, вернулся в строй. Он принимал участие в самых ожесточённых боях, пять раз получал тяжёлые ранения, несколько раз был в шаге от смерти, но его ничего не могло сломить.
Николай Иванович был одновременно сапёром и разведчиком, участником штурмовых групп. Освобождал Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области.
Николай Иванович и сейчас помнит ту неописуемую радость, когда они, наконец, добрались до Пересыпского моста и вошли в город.
– вспоминает ветеран.
Помнит ветеран и последний выстрел при освобождении Одессы. Там теперь стоит памятник Неизвестному Матросу. Один из самых памятных эпизодов при освобождении Одессы для сапера Москового стало участие в разминировании знаменитого Одесского оперного театра. После освобождения Одессы Николай Московой прошёл почти всю Европу - принимал участие в освобождении Молдавии, Болгарии, Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии и Чехословакии. Ему довелось освобождать Будапешт, Белград и Вену.
О боевых подвигах напоминают теперь многочисленные ордена и медали, которые Николай Иванович с честью носит на лацкане кителя.
Но и в 1945-м война для молодого бойца не закончилась: ещё три года он занимался разминирование мест боевых сражений. Знал ли Николай Московой, лежа в госпиталях, когда его в очередной раз оперировали, перевязывали, латали, спасали ногу, что судьба будет хранить его и дарует долгую жизнь. Что его, полковника в отставке, будут поздравлять с 95-летием.
Сергей Кивалов:
Сергей Кивалов преподнес подарки юбиляру: большой плазменный телевизор, корзину к праздничному столу и букет цветов.
– говорит Николай Иванович.
Также ветеран делится секретом долголетия.
А еще всегда хорошо учился. После войны – догонял. Окончил сначала два училища: Инженерное и Военно-политическое. А потом институт: Николай Московой был в первом выпуске престижного Военного института иностранных языков. С 1963 года переехал с семьей в Одессу.
Увы, двух своих сыновей они с женой уже похоронили. А семь лет назад слегла жена, не ходит. За ней и сегодня ухаживает сам 95-летний Николай Иванович, который редко, но все же выбирается на праздничные торжества в любимую Одесскую юридическую академию, где его всегда с радостью встречают студенты. Николай Иванович уверен, что нужно уделять большое внимание патриотическому воспитанию молодежи, чтобы ужасы войны больше никогда не повторились.