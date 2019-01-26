 Сергей Кивалов поздравил ветерана-освободителя Николая Москового с 95-летием

27 января своё 95-летие отмечает ветеран-освободитель Одессы, один из последних оставшихся героев той страшной войны – полковник в отставке Николай Иванович Московой. Приехал поздравить юбиляра в его уютную квартиру на Армейской народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Для ветерана он – дорогой гость, ведь все праздники – они вместе. У Николая Ивановича и сегодня завидная выправка и стать, прямая спина, какой позавидуют и молодые, и блистательная память на события, имена, даты.

Биография Николая Москового без преувеличения – героическая. Юношей он попал на фронт прямо со школьной скамьи, сразу после выпуска. Окончив школу с «золотым аттестатом», он мечтал поступить в Военно-медицинскую академию. Но его планам не суждено было сбыться – в июне 41-го, как и тысячи молодых людей, Николай был призван на фронт защищать родину от врага. И 17-летний мальчишка без должной подготовки, не раздумывая, отправился воевать.

В первом же бою Николай был ранен, но это не сломило боевой дух и желание бороться за освобождение родной земли. Подлечившись, вернулся в строй. Он принимал участие в самых ожесточённых боях, пять раз получал тяжёлые ранения, несколько раз был в шаге от смерти, но его ничего не могло сломить.

Николай Иванович был одновременно сапёром и разведчиком, участником штурмовых групп. Освобождал Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области.

В ночь на 10 апреля я в составе подвижной группы выдвинулся к Дофиновке. Немцы под мощным прикрытием стали спешно покидать её, — вспоминает ветеран. – Далее мы вышли к Жеваховой горе и выдвинулись в сторону Сортировочной станции.

Николай Иванович и сейчас помнит ту неописуемую радость, когда они, наконец, добрались до Пересыпского моста и вошли в город.

10 июня 1944 года выдалось холодным, даже морозным. В Одессе был сильный туман, мелкий колючий не то снег, не то дождь рубил, как крупа. Шли по Пересыпи, мимо цистерн и камышей. Вышли к Пересыпскому мосту. И тут мы явно услышали колокольный звон. Когда прошли Пересыпский мост, туман начал рассеиваться, дождь закончился. Видим: сверху едет мужик на телеге. Увидел нас, обрадовался, приподнял сено и достал ящик... водки. Поставив его на землю, закричал: «Братки, солдатики, празднуйте». И, помню, сижу я, пишу донесение, что Одесса наша освобождена, а неподалеку наши ребята поют «Шаланды, полные кефали...» Трудная была жизнь у солдат: кругом одна смерть. Мы теряли людей при разминировании. Гибли уже и после войны...

– вспоминает ветеран.

Помнит ветеран и последний выстрел при освобождении Одессы. Там теперь стоит памятник Неизвестному Матросу. Один из самых памятных эпизодов при освобождении Одессы для сапера Москового стало участие в разминировании знаменитого Одесского оперного театра. После освобождения Одессы Николай Московой прошёл почти всю Европу - принимал участие в освобождении Молдавии, Болгарии, Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии и Чехословакии. Ему довелось освобождать Будапешт, Белград и Вену.

О боевых подвигах напоминают теперь многочисленные ордена и медали, которые Николай Иванович с честью носит на лацкане кителя.

Но и в 1945-м война для молодого бойца не закончилась: ещё три года он занимался разминирование мест боевых сражений. Знал ли Николай Московой, лежа в госпиталях, когда его в очередной раз оперировали, перевязывали, латали, спасали ногу, что судьба будет хранить его и дарует долгую жизнь. Что его, полковника в отставке, будут поздравлять с 95-летием.

Сергей Кивалов:

Такие люди как Николай Московой, – настоящая гордость Одессы. Даже сейчас в свои 95 лет он полон сил и оптимизма и с радостью делится с нами воспоминаниями о той далёкой войне. Пообщавшись с этим замечательным человеком, в буквальном смысле ощущаешь прилив сил – настолько велика внутренняя мощь в этом человеке. В праздничные даты – День освобождения Одессы и День Победы Николай Иванович Московой приходит в гости в Национальный университет «Одесская юридическая академия» на наши концерты. Это большая гордость – принимать такого уважаемого человека в наших стенах. Ветераны – это живые носители истории, свидетели и непосредственные участники тех великих событий, благодаря которым стала возможной мирная и свободная жизнь нас с вами. К сожалению, с каждым годом они уходят. Мы должны уделять внимание ветеранам, в котором они так нуждаются, дарить заботу и доброту – это то малое, что мы можем сделать для людей, которые великой ценой отвоевали для нас мир. Мы должны стараться сделать лучше, радостней жизнь воинов-освободителей уже сегодня. Вы бы видели, как они радуются, когда к ним приходят в гости, в эти мгновения они чувствуют себя нужными, они осознают, что о них не забыли. Это бесценно. И сегодня я искренне поздравляю с юбилеем освободителя Одессы, полковника Николая Ивановича Москового. Искренне желаю крепкого здоровья, долголетия и бодрости духа! Пусть он всегда остается таким жизнерадостным, полным сил и оптимизма.

Сергей Кивалов преподнес подарки юбиляру: большой плазменный телевизор, корзину к праздничному столу и букет цветов.

Я встречаюсь с Сергеем Васильевичем очень часто. Так вышло, что я остался один из освободителей Одессы. Сергей Васильевич всегда поздравляет меня с Днем Победы, с Днем освобождения Одессы и другими праздниками, часто навещает нас с супругой. Он очень хороший и внимательный человек, я ему больше всех благодарен. Он никогда меня не забывает, никогда. Не было еще такого случая, чтобы он не пришел.

– говорит Николай Иванович.

Также ветеран делится секретом долголетия.

Я всегда старался ходить пешком, и по полигону, и на работу. Машины не любил. Не пил. Много работал.

А еще всегда хорошо учился. После войны – догонял. Окончил сначала два училища: Инженерное и Военно-политическое. А потом институт: Николай Московой был в первом выпуске престижного Военного института иностранных языков. С 1963 года переехал с семьей в Одессу.

Увы, двух своих сыновей они с женой уже похоронили. А семь лет назад слегла жена, не ходит. За ней и сегодня ухаживает сам 95-летний Николай Иванович, который редко, но все же выбирается на праздничные торжества в любимую Одесскую юридическую академию, где его всегда с радостью встречают студенты. Николай Иванович уверен, что нужно уделять большое внимание патриотическому воспитанию молодежи, чтобы ужасы войны больше никогда не повторились.