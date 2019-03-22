В Одесской Юракадемии прошел фестиваль «Дебют первокурсника» на Кубок Президента университета

22 марта в Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялся традиционный ежегодный фестиваль - Дебют первокурсников на Кубок президента НУ «ОЮА» Сергея Кивалова. Тема нынешнего дебюта – «Одесса – многонациональный город».

Как не вспомнить тут слова любимого одесситами Дюка – герцога де Ришелье: «Никогда, ни в одной стране в мире не скапливалось на столь малом пространстве такое количество народностей, притом столь различных в нравах, языке, религии и обычаях». И в самом деле: французы, итальянцы, украинцы, евреи, русские, греки, албанцы, армяне, немцы, поляки, болгары, румыны,– пришли отовсюду и заложили новый, неповторимый, свой Город. Прошло время, и они образовали свой Народ – отличный от всех по духу, языку, манерам и многому другому. Народ этот стали называть «одесситами».

За месяц до конкурса каждому из восьми факультетов вуза на заседании профкома путем жеребьевки выпало, какую национальность им придется предоставлялять. Это увлекательное мероприятие проводится в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия» более десяти лет. Но на этот раз были на Дебюте и свои дебютанты. Впервые участие в конкурсе приняли студенты Юридического колледжа НУ «ОЮА». Так были сформированы девять команд, из которых восемь – студенты факультетов НУ «ОЮА», и одна – Юридического колледжа. Кажда команда представляла одну из многочисленных национальностей, представители которых изначально проживают бок о бок в нашем южном городе.

В чем уникальность этого конкурса? В нем участвуют новички, студенты, которые только недавно влились в нашу дружную студенческую семью. И именно здесь они могут заявить о себе.

Надо сказать, наши студенты реализуют себя не только, как юристы, политологи, социологи, психологи, журналисты, но и в творческом плане. Президент нашего вуза Сергей Васильевич Кивалов всячески поддерживает и внимательно относится к всестороннему развитию наших студентов, выявлению их творческого потенциала в самых разных сферах, в том числе, в спорте, в художественном творчестве. Именно с этой целью при университете создан Центр культуры. И это дает свои плоды. Выпускник Одесской юридической академии Игорь Онищенко подписал второй контракт с Венской оперой. Еще один участник конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя» неделю назад выиграл шесть лучших наград в Лондоне. Дебют первокурсников позволяет нашим ребят проявлять себя. Сегодня мало площадок для выявления творческого потенциала ребят. А у нас они не только получают серьезные знания, овладевают нужными и важными профессиями, но и творчески развиваются.

– рассказал глава первичной профсоюзной организации НУ «ОЮА» Валентин Федоров.

Общеизвестно, как нелегко приходится студентам в первый год учебы. Главное не только поступить в вуз, но и не быть отчисленным после первого курса, доказать, что выбор вуза и удачное поступление были не случайны. А еще первый курс – это время, когда новички становятся дружной командой. И этому очень способствует традиционный конкурс «Дебют первокурсников».

Это самое масштабное творческое мероприятие за год в нашем вузе. Первокурсники с нетерпением ждут «Дебют», ведь именно там они могут раскрыть свои творческие таланты, могут продемонстрировать, что они имеют способности не только в избранной специальности. А еще это хорошая возможность для ребят подружиться, стать сплоченным дружным коллективом. Тема, заявленная в этом году, кажется нам очень важной.

Таким образом, мы проявляем уважение ко всем национальностям, которые заселяют наш город на протяжении всей его истории, начиная с основания. И мы хотим, чтобы наши студенты это тоже знали.

– прокомментировала заместитель главы первичной профсоюзной организации по работе со студентами НУ «ОЮА» Адриана Вавринчук.

Вот, что рассказал участник «Дебюта» первокурсник Кирилл Конфедератенко:

Первокурсником быть сложно. Поначалу ты никого не знаешь, для тебя все вокруг чужое и все чужие. Но постепенно мир открывается, дарит тебе новых друзей, общение. Это прекрасно. В этом большая заслуга «Дебютов первокурсников». Ведь студенческая жизнь – это не только пары, лекции, экзамены. И когда мы выпустимся, мы будем помнить не только, как защищали дипломы, писали курсовые, но и то, как весело проводили время со своими однокурсниками. Вот как сейчас.

Сотни человек собрались в зале поддержать своих друзей, однокурсников. Каждая команда имела свою мощную группу поддержки. Эмоционально, радостно встречали они выходы участников соревнования.

Первым предстояло дебютировать первокурсникам социально-правового факультета НУ «ОЮА». Ребята представляли соседнюю Польшу, верней поляков, издавна проживающих в нашем городе. Студенты отыскали в настоящие польские костюмы и произвели на всех большое впечатление.

Пришлось проявить умение и смекалку. С костюмами нам помогли ребята из Польского содружества. Мы надеемся, что достойно представили Польшу в этой красоте. Мы смогли почувствовать атмосферу Польши. А еще смогли узнать лучше друзей, их таланты, по-настоящему сдружиться. Готовиться было интересно: была куча идей, мыслей. Мы старались максимально себя реализовать. Что у нас получилось – судить жюри и зрителям.

– рассказала Настя Гододюк.

Студенты креативно отнеслись к конкурсу. Получилось достаточно яркое, зрелищное, постановочное представление с песнями, танцами, шутками, не уступающее театральному действу.

Факультет психологии, политологии и социологии представлял греческую тему в Одессе. А зрители перенеслись тем временем в древнюю Грецию: участники команды были облачены в тоги и лавровые венки.

Мы много времени проводили в вузе после занятий. Долго репетировали. Время подготовки к конкурсу было очень интересным. Мы невероятно рады, что зал на «ура» принял наши шутки и репризы.

– рассказала студентка факультета психологии, политологии и социологии Анастасия Онишкевич.

В подготовке номеров и первокурсники продемонстрировали незаурядную фантазию. По залу и в корридоре между выступлениями юноши и девушки в костюмах разных времен и народов – в тюрбанах, тюбетейках, накидках, шароварах, вышитых жилетах и цветастых юбках. Оставалось только догадываться, кого они представляют на этом многонациональном празднике.

Иван Черненко и Евгения Суходуб – студенты факультета журналистики:

Нам выпало представлять белорусов в Одессе. Мы долго готовились, переживали и постарались передать в коротком выступлении традиции этого народа. Мы выложились по максимуму. Что можно сказать?

Нам повезло учиться в Юридической академии. Здесь можно не только обрести важные и нужные профессии и реализовать свои цели, но и раскрыть в себе какие-то таланты. Здесь наш второй дом, и этим все сказано.

Хочется особо подчеркнуть: в зале в этот вечер царила атмосфера доброжелательности и любви. Да, ребята болели за свою команду, но так же дружелюбно они встречали выступления других команд и радовались их удачным репризам. И в целом это присуще этому вузу.

Но, пожалуй, самым ярким и захватывающим стало выступление команды факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА», которые представляли украинцев. А когда первокурсники запели известную песню, то ее подхватил весь зал:

«Одна калина за вiкном,

Одна родина за столом,

Одна стежина, щоб до дому йшла сама,

Одна любов на все життя,

Одна журба до забуття

І Україна, бо в нас іншої нема!»

Мы благодарны Сергею Васильевичу Кивалову за то, что мы можем открывать свои таланты, проявлять себя в разных сферах. Мы благодарны нашему Профкому, инициатору разных интересных мероприятий. Мы надеемся, что наилучшим образом показали нашу родную Украину. И горды тем, что все мы – украинцы.

– сказала по окончании выступления первокурсница Екатерина Элькнер.

В этом году на конкурсе «Дебют первокурсников» был впервые представлен официальный партнер Национального университета «Одесская юридическая академия» – Музей интересной науки. Молодые юноши, сами студенты, в трех экшн-зонах показывали интересные эксперименты на глазах у изумленных зрителей, чувствовавших себя не в родном университете, а в школе чародейства и волшебства в замке Хогвартс. Но никакой магии, улыбались сотрудники музея, только наука.

Маргарита Климко и Александр Слободенюк учатся на факультете адвокатуры НУ «ОЮА», и их сдружило участие в Дебюте:

Мы представляли татар в Одессе и старались как можно шире раскрыть эту интересную тему. Я думаю, чтобы быть интересной сбалансированной личностью, важно всесторонне развиваться, и в научном, и в творческом плане. Это был полезный опыт.

А Владислава Емец еще не является студенткой Национального университета «Одесская юридическая академия», но очень надеется, что в недалеком будущем станет ею:

Мы – команда Юридического колледжа, который впервые участвует в Дебюте первокурсников. По окончании Юридического колледжа мы продолжим наше обучение уже на третьем курсе Национального университета «Одесская юридическая академия». Но еще не определились с факультетами. Все студенты нашего вуза – как одна огромная семья. Это отличительная особенность Одесской юридической академии. Мы представляли болгар Одессы. Думаю, наши ребята выступили достойно. Подождем решения жюри.

О многонациональности Одессы писал и Александр Сергеевич Пушкин в своей знаменитой, одесской главе поэмы «Евгений Онегин»:

«Язык Италии златой

Звучит по улице веселой,

Где ходит гордый славянин,

француз, испанец, армянин,

И грек, и молдаван тяжелый…».

Николай Середюк и его друзья учатся на факультете прокуратуры и следствия:

Первый курс. Учиться трудно, но интересно. Как говорится, «тяжело в учении, легко в бою».

Мы представляли армян Одессы. В наше выступление был включен народный армянский танец. На подготовку было дано немного времени. Поэтому мы обсуждали наше выступление и репетировали каждый вечер. Армяне известны кавказским гостеприимством. Поэтому у каждого члена команды был поднос со сладостями и сухофруктами, которыми потом мы угощали жюри и зрителей.

А факультет международно-правовых отношений представлял молдаван Одессы. Ребята облачились в яркие традиционные костюмы и венки, плясали и пели и задобрили жюри, преподнеся настоящее молдавское вино.

Самым колоритным показалось выступление команды судебно-административного факультета. Ребята представляли евреев Одессы.

Анастасия Журавель и Виктор Кожухарь:

Без еврейского юмора и колорита трудно представить Одессу. Было очень атмосферно и весело. Мы включили в выступление много шуток, песен. У нас была даже свадьба на сцене! Получился настоящий мини-спектакль, место действия которого – типичный старый одесский дворик.

Творческие качества ребят были на высоте. Если учесть, что все происходившее на сцене готовили будущие юристы, политологи, социологи, психологи, журналисты, понимаешь, что они, несомненно, одаренные личности.

И как нелегко пришлось жюри, председателем которого в этот раз являлся проректор Национального университета «Одесская юридическая академия» Владимир Завальнюк, остается только догадываться. Они внимательно следили за ходом конкурса и после короткого обсуждения вынесли свое решение.

Всего в конкурсе было предусмотрено девять номинаций.

Победителями в шести из них стали:

«Танец года» – социально-правовой факультет;

«Вокал года» – факультет журналистики;

«Лучшая актерская игра» – факультет прокуратуры и следствия;

«Лучшие костюмы» – факультет адвокатуры;

«Открытие года» – Юридический колледж;

«Приз зрительских симпатий» – судебно-административный факультет.

Но главная интрига развернулась во время оглашения трех первых мест и вручения главных призов – Кубков Дебюта первокурсников.

Третье место занял факультет международно-правовых отношений.

Второе место досталось факультету психологии, политологии и психологии.

А главный Кубок Дебюта завоевал факультет гражданской и хозяйственной юстиции. Что ж, с почином, первокурсники!