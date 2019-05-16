Студенты Одесской Юракадемии провели флешмоб ко Дню вышиванки

Сегодня в Украине отмечается День вышиванки. Идея, ставшая новой культурной традицией, была поддержана во всех регионах Украины, как дань истории и один из путей популяризации украинской культуры.

Традиционно, в этот день украинцы надевают рубашку, которая украшена орнаментированной вышивкой. Праздник призван популяризировать украинскую культуру и традиции. Вышитая рубашка считается одним из самых старинных украинских атрибутов. В каждом регионе, у каждой этнической группы были свои уникальные узоры и традиции. С годами техники вышивания совершенствовались, а вышиванка позволяла, среди прочего, определять статус и происхождение владельца. В современной Украине День вышиванки появился всего 13 лет назад, в 2006 году.

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» присоединились к международному празднику. Сотни студентов факультета гражданской и хозяйственной юстиции из разных уголков Украины таким образом решили выразить уважение к народным традициям родной страны. Знать свои корни, свои истоки, свой язык и традиции - абсолютная норма любого цивилизованного общества, а здоровый патриотизм – признак зрелого гражданства, где второй признак – созидание и труд во благо родины.

В наше время патриотизм играет очень важную роль и поэтому именно с таких мелочей, именно с вышиванки, с национальной одежды начинается самосознание каждого украинца, уважение к нашим традициям.

- говорит студентка факультета гражданской и хозяйственной юстиции Виктория.

Такие мероприятия и праздники повышают украинский дух, украинскую нацию. Нам есть, что показать и есть, чем гордиться.

- подчеркивает Екатерина.

Празднование Дня вышиванки в Одесской Юракадемии уже стало традицией. Идея появилась у студентов три года назад и теперь ежегодно реализуется на базе вуза.

Эту инициативу поддержал Президент университета Сергей Васильевич Кивалов. Студенты сами репетировали, собирались, прописывали сценарий. Все с удовольствием во время перемены вышли, потому что такие праздники сближают, они делают нашу нацию самой сильной, они показывают то, что у нас есть код нашей нации. Мы все вместе сегодня показали нашу активную гражданскую позицию.

- говорит декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции Денис Колодин.

Участие в патриотическом флешмобе для студентов, представляющих разные регионы страны – это отличная возможность рассказать друг другу о культуре своего родного края. И с каждым годом празднование Международного дня вышиванки в Национальном университете «Одесская юридическая академия» объединяет все больше участников.