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  • Дата: Сегодня, 21:44
Сегодня, 21:44

Студенты Одесской Юракадемии провели флешмоб ко Дню вышиванки

Категория: Первая полоса / Новости

Студенты Одесской Юракадемии провели флешмоб ко Дню вышиванки

Сегодня в Украине отмечается День вышиванки. Идея, ставшая новой культурной традицией, была поддержана во всех регионах Украины, как дань истории и один из путей популяризации украинской культуры. 

Традиционно, в этот день украинцы надевают рубашку, которая украшена орнаментированной вышивкой. Праздник призван популяризировать украинскую культуру и традиции. Вышитая рубашка считается одним из самых старинных украинских атрибутов. В каждом регионе, у каждой этнической группы были свои уникальные узоры и традиции. С годами техники вышивания совершенствовались, а вышиванка позволяла, среди прочего, определять статус и происхождение владельца. В современной Украине День вышиванки появился всего 13 лет назад, в 2006 году.

 

Студенты Одесской Юракадемии провели флешмоб ко Дню вышиванки

 

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» присоединились к международному празднику. Сотни студентов факультета гражданской и хозяйственной юстиции из разных уголков Украины таким образом решили выразить уважение к народным традициям родной страны. Знать свои корни, свои истоки, свой язык и традиции - абсолютная норма любого цивилизованного общества, а здоровый патриотизм – признак зрелого гражданства, где второй признак – созидание и труд во благо родины.

 

Студенты Одесской Юракадемии провели флешмоб ко Дню вышиванки

 

В наше время патриотизм играет очень важную роль и поэтому именно с таких мелочей, именно с вышиванки, с национальной одежды начинается самосознание каждого украинца, уважение к нашим традициям.

- говорит студентка факультета гражданской и хозяйственной юстиции Виктория. 

Такие мероприятия и праздники повышают украинский дух, украинскую нацию. Нам есть, что показать и есть, чем гордиться.

- подчеркивает Екатерина.

Празднование Дня вышиванки в Одесской Юракадемии уже стало традицией. Идея появилась у студентов три года назад и теперь ежегодно реализуется на базе вуза.

 

Студенты Одесской Юракадемии провели флешмоб ко Дню вышиванки

 

Эту инициативу поддержал Президент университета Сергей Васильевич Кивалов. Студенты сами репетировали, собирались, прописывали сценарий. Все с удовольствием во время перемены вышли, потому что такие праздники сближают, они делают нашу нацию самой сильной, они показывают то, что у нас есть код нашей нации. Мы все вместе сегодня показали нашу активную гражданскую позицию.

- говорит декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции Денис Колодин.

 

Студенты Одесской Юракадемии провели флешмоб ко Дню вышиванки

 

Участие в патриотическом флешмобе для студентов, представляющих разные регионы страны – это отличная возможность рассказать друг другу о  культуре своего родного края. И с каждым годом празднование Международного дня вышиванки в Национальном университете «Одесская юридическая академия» объединяет все больше участников.

 

 

Галерея

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Студенты Одесской Юракадемии провели флешмоб ко Дню вышиванки
Студенты Одесской Юракадемии провели флешмоб ко Дню вышиванки
Студенты Одесской Юракадемии провели флешмоб ко Дню вышиванки
Студенты Одесской Юракадемии провели флешмоб ко Дню вышиванки
Студенты Одесской Юракадемии провели флешмоб ко Дню вышиванки
Студенты Одесской Юракадемии провели флешмоб ко Дню вышиванки
Студенты Одесской Юракадемии провели флешмоб ко Дню вышиванки
Студенты Одесской Юракадемии провели флешмоб ко Дню вышиванкиСтуденты Одесской Юракадемии провели флешмоб ко Дню вышиванки
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