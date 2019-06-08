Сергей Кивалов поздравил работников СМИ с профессиональным праздником

Уже традиционными на протяжении многих лет стали встречи народного депутата Украины Сергея Кивалова с представителями самых разнообразных средств массовой информации Одессы и области по случаю профессионального праздника Дня журналиста. Как всегда, парламентарий поздравил работников телеканалов, газет, интернет-изданий, пресс-секретарей органов государственной власти, представителей научной элиты и общественных организаций и отметил их достижения в сфере журналистики. Сергей Кивалов также подчеркнул важность развития региональных СМИ и их значимость в создании полноценной информационной картины.

Наибольшее количество средств массовой информации в Украине представлено в Одесской области, и наши журналисты лидируют не только по количеству, но и по качеству журналистского материала. И это прекрасный показатель, ведь в современных реалиях зрителя можно привлечь только качеством,только хорошим репортажем, только интересной информацией и хорошо подготовленной передачей. У нас очень много действительно хороших журналистов, настоящих профессионалов своего дела и я очень рад, что имею возможность с ними достаточно часто общаться.

Я очень горжусь тем, что в Национальном университете «Одесская юридическая академия» факультет журналистики является одним из самых престижных. Наши студенты не ограничиваются одними только занятиями в аудиториях, они создают собственные творческие проекты, участвуют в различных конференциях, посвящённых теме медиа, а многие уже полноценно работают в ведущих средствах массовой информации нашего города и области. Я искренне поздравляю всех журналистов с профессиональным праздником, я хочу, чтобы все журналисты были защищены – это очень важный и очень актуальный вопрос, я хочу, чтобы они развивались профессионально и чтобы несмотря на плотную занятость и напряжённый график работы, всегда находили время для своей семьи, родных и друзей.

- поздравил Сергей Кивалов.

Парламентарий торжественно вручал журналистам почетные грамоты и ценные подарки. В честь профессионального праздника сотрудники СМИ были удостоены именными часами от народного депутата Украины, золотыми и серебряными медалями, а также почетными знаками и орденами.

То, что в Одессе есть возможность встретиться журналистам из разных изданий, которые занимаются разными проектами – это очень важно. И то, что я наблюдаю, что Сергей Васильевич Кивалов как раз и организовывает эти встречи, я вижу, как между собой начинают общаться журналисты. Эта площадка соединяет. Это очень здорово.

- говорит декан факультета журналистики Одесской Юракадемии Татьяна Кузнецова.

Что касается таких встреч, которые проводит Сергей Васильевич Кивалов, я считаю, что это очень здорово. Вот такие встречи позволяют вспомнить, увидеть, что не только ты занимаешься этим делом, что вокруг тебя масса профессионалов, что оказывается есть огромный коллектив точно таких же, как ты. Это очень важно и здорово, и это уже традиция.

– отметил Евгений Руденко, заместитель главы Совета директоров «Южноукраинского медиа холдинга».

По словам Заслуженного журналиста Украины и председателя Одесского отделения Национального союза журналистов Украины сегодня такое время, когда политики должны постоянно находиться в информационном пространстве и быть на виду у своих избирателей, в том числеи благодаря социальным сетям.

Вот я, например, глубокий противник фейсбука, но сторонник инстаграма и вот подписан в частности на инстаграм Сергея Васильевича Кивалова. Вы знаете, пресс-служба, которая сегодня ведет эту социальную сеть политика Кивалова работает на ура, видно каждое движение, каждый шаг, каждое мероприятие, каждое действие,каждый законопроект и голосование Сергея Васильевича. Сегодня надо на это смотреть и этому учиться пресс-службам всех наших местных политиков.

- отметил Александр Козырь, Заслуженный журналист Украины, гендиректор медиахолдинга «KozyrDigitial».

На примере Сергея Васильевича Киваловаможно показать, как необходимо работать со СМИ. Проводить отчеты открыто, чтобы граждане знали все о деятельности депутата.

- подчеркнул Юрий Работин, глава Одесского отделения Национального союза журналистов Украины.

Напомним, что накануне парламентских выборов Молодежный совет при Одесском городском голове, Совет ректоров Одесского региона и многотысячный коллектив Одесской Юракадемии единогласно поддержали выдвижение кандидатуры Сергея Кивалова в народные депутаты. Ведущие журналисты такое решение также охотно поддерживают, ведь народный депутат в своей деятельности уделяет особое внимание защите работников СМИ, так, при юридической клинике создан Центр правовой помощи журналистам.

Сергей Васильевич всегда был депутатом от Одессы. И, наверное, один из немногих депутатов от Одессы и Одесской области, он всегда защищал интересы нашего города и нашего края, потому, конечно, если говорить о поддержке, то фамилия Кивалова как выдающегося организатора и доказавшего, что он блестящий менеджер, конечно поддерживаем Сергея Васильевича.

- говорит Игорь Покровский, Гендиректор телеканала «Медиа-Информ».

Человек, который ратует за стабильность, за покой, за развитие города, страны в целом, он не может не пользоваться поддержкой. Я считаю, что одесситы с удовольствием на выборах проголосуют еще раз за Сергея Васильевича Кивалова, потому что это человек, которому они безгранично доверяют, любят и вы видели на встречах с людьми какая существует такая теплая атмосфера между этими жителями Приморского района и всеми теми, кто пытается задать депутату какой-то вопрос, он знает однозначно, что он получит на него ответ. Это очень важно. Поэтому люди придут, поддержат и проголосуют.

- отметила Елена Овчинникова, директор информационного агентства «Одесса-медиа».

У него колоссальный опыт, было достаточно много здравых идей и законы, мы помним, в том числе и о языке, который с его легкой руки был принят. Сергей Васильевич истинно народный депутат,в прямом смысле этого слова, и я другим не представляю. Кроме того, сей час очень важно смотреть кто что сделал. А дела Сергея Васильевича говорят за него. Потому что это можно посмотреть, увидеть, потрогать, мы можем посмотреть кругом и увидеть плоды деятельности Сергея Васильевича – во всех структурах ученики Юридической академии, мы видим какой там уровень подготовки, мы видим каких выпускают специалистов. Мы знаем законы, которые Сергей Васильевич инициировал, поэтому таким людям туда и дорога.

- отметила Марина Жуковская, Заслуженный журналист Украины, директор телеканала «Одесса».

Вполне естественно, что большой коллектив журналистов присутствующих здесь поддержал решение Сергея Васильевича представлять Одессу в Верховном Совете. Мызнаем, что существует решение многотысячного коллектива Юридической академии в поддержку кандидата в народные депутаты Сергея Васильевича и я думаю, что жители не только Приморского района, но и все жители Одессы знают Сергея Васильевича по делам. Он человек, который не просто рассказывает, как это стало сейчас модным, а есть конкретные дела. Там, где Кивалов – там уровень и это особенно ярко видно сегодня, корда мы видим деградацию практически везде.

- говорит главный редактор газеты «Слово» Игорь Назаренко.

По словам самих журналистов очень важно поощрять молодежь к работе в журналистике. В Одессе качественную подготовку нового поколения журналистов осуществляет факультет журналистики Национального университета «Одесская юридическая академия».

Наши выпускники, мы за пять лет выпустили первый выпуск журналистов-международников. То, что наши впускники магистры-международники работают практически все в журналистике – это один из главных показателей насколько востребованы сегодня выпускники этого учебного заведения. То, что люди, которые выпускаются с факультета журналистики, которые умеют писать, снимать и показать, что их сегодня приглашают одесские медиа, наши выпускники работают во всей Украине, всеукраинские телеканалы. Горжусь, что наши ребята участвуют в международных проектах.

- прокомментировала Татьяна Кузнецова, декан факультета журналистики Национального университета «Одесская юридическая академия».

Отметим, что 26 лет назад 6 июня Национальный союз журналистов Украины присоединился к Международной федерации журналистов - крупнейшей в мире организации, защищающей профессиональные и социальные права журналистов, впоследствии, именно эта дата стала главным профессиональным праздником всех журналистов нашей страны.