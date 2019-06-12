«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы

Национальный университет «Одесская юридичская академия» является примером внедрения прогрессивных технологий. Уже второе общежитие вуза присоединилось к инновационному проекту «Зеленый университет». Альтернативные источники энергии –солнечные коллекторы и батареи будут обеспечивать 7-этажное здание горячей водой. Ранее солнечные батареи были установлены в общежитии «Фемида» на улице Академической.

В дальнейшем проект будет реализован во всех без исключения учебных корпусах и общежитиях университета, причем не только в Одессе, но и в структурных подразделениях в других городах - в Киеве, Черновцах, Ивано-Франковске, Черкассах, Николаеве и Кривом Роге.

На сегодняшний день альтернативная энергетика – это мировой тренд. Солнце является неисчерпаемым источником энергии, для её использования были разработаны солнечные батареи, а также солнечные коллекторы, уже сейчас их используют в более чем 53 странах мира. Наш университет всегда был во всём первым и внедрение альтернативных источников энергии не исключение – Одесская юридическая академия станет первым в Украине учреждением высшего образования, который перейдёт на энергоэффективные технологии. Самое современное, самое лучшее оборудование, которое есть, сегодня стоит в нашем общежитии. Запас горячей воды составляет 4 тонны. Это комплексная программа “Зеленый университет” и она заслуживает внимания, ведь ее можно распространить в целом по всей стране, в городе, в жилых домах. Давайте вложим в оборудование, закупим это оборудование, посмотрите, как работает в общежитиях и в целом будем внедрять эту программу по всей стране.

- предлагает народный депутат Украины, президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.

Программа «Зеленый университет» была утверждена Ученым Советом, а Первичная профсоюзная организация и Студенческий Совет университета поддержали инновационное решение, которое будет способствовать повышению комфорта проживания в общежитиях и положительно скажется на учебном процессе. К проекту также присоединится и вуз-партнер - Международный гуманитарный университет. Кроме этого, более сотни солнечных батарей будут установлены на крыше первой в Украине общеобразовательной церковно-приходской школы.

Это уже второе общежитие, где мы установили солнечные батареи. Вот за моей спиной всем известная церковно-приходская школа, которую мы строим и в этом году мы ее сдадим. Коммунальные услуги сегодня и стоимость тепла, электроэнергии, газа неподъемная, мы уже запустили проект и будем его реализовывать – в ближайшее время установим солнечные коллекторы и солнечные батареи в церковно-приходской школе. Я считаю, что за этим будущее. Я считаю, что один раз стоит вложить денежные средства и в течении 2-3 лет это окупит себя и потом позволит существенно экономить.

- уверен президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.

Накануне старта проекта был проведен энергоаудит, который показал экономическую обоснованность установления солнечных коллекторов. Фирма «Standart Engineering», которая устанавливает солнечные коллекторы, имеет многолетний опыт работы с энергосберегающими технологиями. Согласно предварительным расчетам, после внедрения данной программы университет сможет сэкономить до 20% средств на оплату электроэнергии, до 40% на оплату горячего водоснабжения и до 35% на отоплении.

В летнее время эта система будет полностью обеспечивать общежитие горячей водой, а весной, осенью и зимой вода будет предварительно греться в коллекторах, а затем догреваться или электрическими тенами, или от котельной.

- комментирует технический директор компании "Standart Engineering» Виктор Бондарь.

Как и всегда, мы с большой долей ответственности подошли к реализации данной программы – установку солнечных коллекторов производит украинская фирма «Standart Engineering», которая имеет многолетний опыт работы с энергосберегающиим технологиями. Более современного оборудования, чем то, которое вы сейчас видите, которое установлено в общежитии и на крыше общежития №9 нашего университета просто не существует. Для того, чтобы работать эффективно, для того, чтобы на многие годы оно действовало и использовать этот источник энергетики, нужно брать самое лучшее.

- подчеркнул президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.

Благодаря такой программе студенты, проживающие в общежитиях «Фемида» и «Приморский» на улице Академической, уже сейчас имеют возможность пользоваться горячей водой в течение всего года. Принимая в внимание то, что в Одессе в течение года 250 дней являются солнечными, вклад в развитие солнечной энергетики в нашем регионе абсолютно целесообразен.

Кроме того, что президент вуза Сергей Кивалов всегда заботится о своих студентах, об учебном процессе, о досуге, он уделяет огромное внимание тому, чтобы нам было комфортно жить в общежитиях. Благодаря его усилиям уже во втором нашем общежитии установлены солнечные батареи и солнечные коллекторы, которые позволят нам иметь горячую воду не только в отопительный сезон, но и в течении всего года, даже летом. И мы очень гордимся, что наш университет является первым в Украине, где используются такие современные технологии.

- говорит председатель Студенческого совета Одесской юракадемии Карина Лукащук.

Альтернативные источники энергии - это, несомненно, будущее энергетики, будущее нашего города. И для студентов нашего общежития теперь будет ещё комфортнее здесь проживать, за что мы очень благодарны президенту нашего вуза Сергею Васильевичу Кивалову, что он решает для нас все эти проблемы с теплом, с горячей водой и студенты нашего общежития являются первыми в Украине, которые будут пользоваться такими солнечными батареями в своих общежитиях.

- делится студентка Одесской Юракадемии Маргарита Бендюга.

Анна Коробченко проживает в общежитии №9 «Приморский» и говорит, что установка солнечных батарей и солнечных коллекторов поможет избавить студентов от насущных проблем, связанных с коммунальными услугами, которые сейчас как никогда актуальны в нашей стране:

Проблемы энергосбережения сейчас очень актуальны в принципе в нашей стране, а для студентов особенно. И я бы хотела выразить благодарность Сергею Васильевичу Кивалову, за то, что он ограждает нас от этих проблем и заботитсяо нашем комфортном проживании в студенческих общежитиях.

Программа также предусматривает утепление стен, утепление кровли, замену окон, светильников на энергосберегающие, а также полную автоматизацию индивидуальных тепловых пунктов. Таким образом, Одесская юридическая академия сегодня является не только самым инновационным, прогрессивным, но еще и самым энергоэффективным университетом в Украине.