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  • Дата: Вчера, 19:50
Вчера, 19:50

«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы

Категория: Первая полоса / Новости

«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы

Национальный университет «Одесская юридичская академия» является примером внедрения прогрессивных технологий. Уже второе общежитие вуза присоединилось к инновационному проекту «Зеленый университет». Альтернативные источники энергии –солнечные коллекторы и батареи будут обеспечивать 7-этажное здание горячей водой. Ранее солнечные батареи были установлены в общежитии «Фемида» на улице Академической.

 

 

«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы

 

В дальнейшем проект будет реализован во всех без исключения учебных корпусах и общежитиях университета, причем не только в Одессе, но и в структурных подразделениях в других городах - в Киеве, Черновцах, Ивано-Франковске, Черкассах, Николаеве и Кривом Роге.

 

«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы

 

На сегодняшний день альтернативная энергетика – это мировой тренд. Солнце является неисчерпаемым источником энергии, для её использования были разработаны солнечные батареи, а также солнечные коллекторы, уже сейчас их используют в более чем 53 странах мира. Наш университет всегда был во всём первым и внедрение альтернативных источников энергии не исключение – Одесская юридическая академия станет первым в Украине учреждением высшего образования, который перейдёт на энергоэффективные технологии. Самое современное, самое лучшее оборудование, которое есть, сегодня стоит в нашем общежитии. Запас горячей воды составляет 4 тонны. Это комплексная программа “Зеленый университет”  и она заслуживает внимания, ведь ее можно распространить в целом по всей стране, в городе, в жилых домах. Давайте вложим в оборудование, закупим это оборудование, посмотрите, как работает в общежитиях и в целом будем внедрять эту программу по всей стране.

- предлагает народный депутат Украины, президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.

 

«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы

 

Программа «Зеленый университет» была утверждена Ученым Советом, а Первичная профсоюзная организация и Студенческий Совет университета поддержали инновационное решение, которое будет способствовать повышению комфорта проживания в общежитиях и положительно скажется на учебном процессе. К проекту также присоединится и вуз-партнер - Международный гуманитарный университет. Кроме этого, более сотни солнечных батарей будут установлены на крыше первой в Украине общеобразовательной церковно-приходской школы.

 

«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы

 

«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы

 

Это  уже второе общежитие, где мы установили солнечные батареи. Вот за моей спиной всем известная церковно-приходская школа, которую мы строим и в этом году мы ее сдадим. Коммунальные услуги сегодня и стоимость тепла, электроэнергии, газа неподъемная, мы уже запустили проект и будем его реализовывать – в ближайшее время установим солнечные коллекторы и солнечные батареи в церковно-приходской школе. Я считаю, что за этим будущее. Я считаю, что один раз стоит вложить денежные средства и в течении 2-3 лет это окупит себя и потом позволит существенно экономить.

- уверен президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.

 

«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы

 

«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы

 

Накануне старта проекта был проведен энергоаудит, который показал экономическую обоснованность установления солнечных коллекторов. Фирма «Standart Engineering», которая устанавливает солнечные коллекторы, имеет многолетний опыт работы с энергосберегающими технологиями. Согласно предварительным расчетам, после внедрения данной программы университет сможет сэкономить до 20% средств на оплату электроэнергии, до 40% на оплату горячего водоснабжения и до 35% на отоплении.

 

«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы

 

В летнее время эта система будет полностью обеспечивать общежитие горячей водой, а весной, осенью и зимой вода будет предварительно греться в коллекторах, а затем догреваться или электрическими тенами, или от котельной.

- комментирует технический директор компании "Standart Engineering» Виктор Бондарь.

 

«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы

 

Как и всегда, мы с большой долей ответственности подошли к реализации данной программы – установку солнечных коллекторов производит украинская фирма «Standart Engineering», которая имеет многолетний опыт работы с энергосберегающиим технологиями. Более современного оборудования, чем то, которое вы сейчас видите, которое установлено в общежитии и на крыше общежития №9 нашего университета просто не существует. Для того, чтобы работать эффективно, для того, чтобы на многие годы оно действовало и использовать этот источник энергетики, нужно брать самое лучшее.

-  подчеркнул президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.

 

«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы

 

Благодаря такой программе студенты, проживающие в общежитиях «Фемида» и «Приморский» на улице Академической, уже сейчас имеют возможность пользоваться горячей водой в течение всего года. Принимая в внимание то, что в Одессе в течение года 250 дней являются солнечными, вклад в развитие солнечной энергетики в нашем регионе абсолютно целесообразен.

 

«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы

 

Кроме того, что президент вуза Сергей Кивалов всегда заботится о своих студентах, об учебном процессе, о досуге, он уделяет огромное внимание тому, чтобы нам было комфортно жить в общежитиях. Благодаря его усилиям уже во втором нашем общежитии установлены солнечные батареи и солнечные коллекторы, которые позволят нам иметь горячую воду не только в отопительный сезон, но и в течении всего года, даже летом. И мы очень гордимся, что наш университет является первым в Украине, где используются такие современные технологии.

- говорит председатель Студенческого совета Одесской юракадемии Карина Лукащук.

 

«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы

 

Альтернативные источники энергии - это, несомненно, будущее энергетики, будущее нашего города. И для студентов нашего общежития теперь будет ещё комфортнее здесь проживать, за что мы очень благодарны президенту нашего вуза Сергею Васильевичу Кивалову, что он решает для нас все эти проблемы с теплом, с горячей водой и студенты нашего общежития являются первыми в Украине, которые будут пользоваться такими солнечными батареями в своих общежитиях.

- делится студентка Одесской Юракадемии Маргарита Бендюга.

Анна Коробченко проживает в общежитии №9 «Приморский» и говорит, что установка солнечных батарей и солнечных коллекторов поможет избавить студентов от насущных проблем, связанных с коммунальными услугами, которые сейчас как никогда актуальны в нашей стране:

Проблемы энергосбережения сейчас очень актуальны в принципе в нашей стране, а для студентов особенно. И я бы хотела выразить благодарность Сергею Васильевичу Кивалову, за то, что он ограждает нас от этих проблем и заботитсяо нашем комфортном проживании в студенческих общежитиях.

«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы

 

Программа также предусматривает утепление стен, утепление кровли, замену окон, светильников на энергосберегающие, а также полную автоматизацию индивидуальных тепловых пунктов. Таким образом, Одесская юридическая академия сегодня является не только самым инновационным, прогрессивным, но еще и самым энергоэффективным университетом в Украине.

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«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
«Зелёный университет» в действии: в общежитиях Одесской Юракадемии устанавливают солнечные батареи и коллекторы
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